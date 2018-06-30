مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجانا فى كاس العالم 2018

يقوم المنتخب البرتغالي بالدخول إلي مواجهة شديدة الصعوبة اليوم أمام اوروجواي , ونتابعكم علي كابتن نيوز كما عودنا جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة بآخر مستجدات مباريات كأس العالم 2018, إذ نقدم لكم اليوم خدمة مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي بث مباشر علي موقع يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب فى ثالث مباراة تجمعهم بشكل عام فى المسابقة و الأولي بالدور الـ16 التى تأتي ضمن منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا 2018, كما سنتعرف سوياً علي موعد مشاهدة ماتش البرتغال اليوم يلا شوت امام اوروجواي والقنوات التي ستقوم بإذاعة مجريات اللقاء بشكل مباشر ومتابعة لأهم الأرقام قبيل بدء المباراة فى مساء اليوم.

حيث نعود إليكم من جديد علي موقع “كابتن نيوز” لجميع عشاق ومتابعي ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم وهو الرياضة الأكثر متابعة حاليا خاصة مع شدة المنافسات فى مسابقة كأس العالم لموسم 2018 التى يتم إقامتها فى حاليا فى الدولة الروسية, فبعد ان خرج المنتخب الأرجنتيني من مونديال روسيا هذا الموسم, يتلهب الجميع شوقاً لمشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي يلا شوت بث مباشر فى المواجهة المرتقبة لهم مساء اليوم السبت الموافق 30-6-2018 ضمن مباريات ربع نهائي مونديال كأس العالم 2018, إذ تقرر بأن يتم خوضها علي أرضية استاد فيشت.

وتزامناً مع إقتراب وقت خوض المباراة المقرر أن يتم خوضها البرتغال واوروغواي اليوم, نجد بأن المنتخب البرتغالي سيدخلها وهو متواجد فى المركز الثاني بعدما استطاع أن يجمع خمس نقاط من المنتخبات المشاركة معه بالمجموعة الثانية, وتمكن منتخب البرتغال من الصعود إلي مباريات هذا الدور بعد نجاحه ومستواه الرائع فى المجموعة الأولي التى أصبح بطلها علي الرغم من التعادل النقطي مع المنتخب الإسباني الذي يتصدر المجموعة الثانية حالياً, إلا أن هدف وحيد هو السبب فى ذلك, خاصة بعد تعادل إسبانيا مع إيران بهدف لكلا منهما فى منافسات آخر جولة.

وعلي الجهة المقابلة نجد بأن منتخب الأوروغواي تمكن هو الآخر من تصدر مجموعته الأولي بعدما استطاع خطف الفوز فى الجولات الثلاث التى قام بلعبها, إذ بعد تحقيقه الإنتصار علي منتخب الفراعنه ومنتخب الأخضر السعودي , كان الأمر بمثابة الهدية له التى جعلته يتربع علي عرش الصداره بكل أريحية خاصة بعدما استطاع أن يفوز علي منتخب روسيا الذي يقوم بإستضافة مونديال روسيا 2018 عندما سحقة بثلاثية أهداف نظيفة ليجد نفسه في المركز الأول للمجموعة.

وهنا علي موقع كابتن نيوز نقدم لكم تقرير إخباري عن مستجدات الأخبار المتعلقة لمباراة البرتغال المقررة اليوم أمام اوروجواي والتى تأتي فى ثمن نهائيات مونديال روسيا 2018, لنتعرف سوياً علي موعد إنطلاق المشاهدة المباشرة لمباراة البرتغال اليوم بث مباشر يلا شوت أون لاين, بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال واوروجواي اليوم بث مباشر.

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هذا وقد تقرر بأن يتم خوض مباراة البرتغال واوروجواي يلا شوت اليوم بث مباشر علي أرضية ملعب فيشت فى مساء اليوم السبت, الموافق 30-6-2018 لتنطلق صافرة الحكم معلنه بداية اللقاء فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفي تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, والساعة العاشرة مساءا بتوقيت الإمارات, وسيتم إذاعة مجريات اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية المشفرة علي قناة بي ان سبورتس ماكس HD1.

وأفادت بعض التقارير الإخبارية الرياضية, بتغيب اللاعب خوسيه خيمينيز عن هذه المباراة, بسبب عدم تحقيقه الشفاء الكامل من اصابته الأخيره, كما أن المدير الفني تاباريز لن يقوم بالمجازفه به ويجعله يشارك, وفي نفس الوقت لا يوجد أي غيابات بسبب الإيقاف, وبالتالي ستكون كافة الخطط متوفر أمام المدرب أوسكار تاباريز ليصنع مباراة قوية ويخرج بنقاطها الثلاث.

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