مشاهدة مباراة الاهلي والرائد بتاريخ اليوم الجمعة 16 مارس 2018

يستعد لاعبي النادي الاهلي السعودي لخوض مواجهتهم مساء اليوم الجمعة بتاريخ 16 مارس 2018 , امام نادي الرائد على ارض ملعب الملك عبدالله في القصيم , حيث يحل الاهلي ضيفا على الرائد في مباراة الجولة المؤجلة الجولة الـ 18 , ويريد الاهلي الخروج من هذه المباراة بالثلاثة نقاط وعودة امجاد الماضي بالصدارة التي غابت عنه الموسم المنصرم وفاز بها الهلال وتوج بلقب الدوري السعودي للعام 2017 .

ومن هنا نوفر لكم البث المباشر للتمتع بـ مشاهدة مباراة الاهلي والرائد التي تنطلق صافرة البداية فيها عند الساعه الـ 8:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية , ونقل مباشر من قناة mbc pro sport 2 مع قناة ksa sports بمعلقان مختلفان على نفس التوقيت .

وباعتبار ان الاهلي جدة يحل على الرائد كضيفا ثقيلا في إطار مباريات الجولة 18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين , وخوض الهلال مواجهته في نفس هذه الجولة مساء اليوم الجمعه على نفس توقيت مباراة الاهلي عبر قناة mbc pro sport 1 .

وفي اسباب تاجيل مباريات الاهلي ضد الرائد والهلال ضد القادسية في هذه الجولة , فقد جاء القرار من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدمبالتاجيل بسبب رغبة الانديه بإتاحة المجال لتسجيل اللاعبين المحترفين، وحرص لجنة اتحاد كرة القدم السعودية على استفادة الأندية من مشاركة اللاعبين المحترفين فيما تبقى من منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي 2018 .

وحيث ان الاهلي يبعد نقطة واحده فقط عن المتصدر بالترتيب “نادي الهلال” فانه يدخل مواجهته امام الرائد بقوة وشراسه لنيل الثلاثة نقاط , ناهيك عن المعنويات العالية التي تحيط بلاعبي الراقي بعد تصدرهم في المجموعه الاولى لابطال اسيا ونيلهم المركز الاول بعد تعادلهم مع نادي الغرافة القطري في اخر مباراه جمعت بينهما على ارض الجوهره المشعه في جده .

ومن جانب اخر فان الهلال يريد استعادة بريق نجمه من بعد ان فقد السيطرة على النتائج مؤخرا مابين تعادل وهزيمه , على الجهتان من الدوري الاسيوي والمحلي , حيث كانت اخر مباراة خاضها الزعيم في الدوري السعودي خسر فيها امام الاتفاق بنتيجة 2-1 , وهزيمة تبعتها من الريان بنتيجة 2-1 في دور المجموعات لدوري ابطال اسيا , وبها اصبح متذيلا ترتيب مجموعته .

ولتوفر حظوظ اكبر لدى الاهلي جدة بالفوز هذا اليوم امام الرائد , فانه يريد المقاتله من اجل الفوز ونيل الثلاثة نقاط وتعزيز مركزه وبلوغ الصادره التي ينوي خطفها من الازرق قبل نهاية الموسم المحلي بجولتان , وقبل موعد البماراه القادمة بين الهلال والاهلي في شهر ابريل المقبل في جولة الدوري الـ 25 .

وتجدر الاشاره الى ان نادي الرائد يدخل مقابلته امام الاهلي اليوم وه يحمل عزيمة ثابته بالفوز وانقاذ مركزه من الهبطو , حيث يحتل الرائد المركز الثالث عشر في الدوري السعودي برصيد 20 نقطة فقط .

ونتابعكم زوار موقع كابتن نيوز بقناة البث المباشر لـ مشاهدة مباراة الاهلي والرائد مساء اليوم الجمعة عند الساعه الـ 5:30 مساء بتوقيت GMT , ولقاء مثير وشيق , نتمنى لكم من خلاله المتابعة الممتعه , وبالتوفيق للفريقان .