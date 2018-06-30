مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجانا في كاس العالم 2018

يدخل المنتخب الأرجنتيني مواجهة شديدة الصعوبة اليوم أمام فرنسا, ونتابعكم علي كابتن نيوز كما عودنا جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة بآخر مستجدات مباريات كأس العالم 2018, إذ نقدم لكم اليوم خدمة مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر علي موقع يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب فى المباراة الأولي بالدور الـ16 التى تأتي ضمن منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا 2018, كما سنتعرف سوياً علي موعد مشاهدة ماتش الارجنتين اليوم يلا شوت امام فرنسا والقنوات التي ستقوم بإذاعة مجريات اللقاء بشكل مباشر ومتابعة لأهم الأرقام قبيل بدء المباراة فى مساء اليوم.

إذ نعود من جديد لجيع محبي ومتابعي وعشاق الساحرة المستديرة الرياضة الأكثر متابعة فى الوقت الحالي خاصة مع احتدام المنافسة فى منافسات كأس العالم لموسم 2018 المقام فى روسيا, فالجميع الآن يلتهب شوقاً لمشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا يلا شوت بث مباشر التى سيتم خوضها فى مساء اليوم السبت الموافق 30-6-2018 فى ضمن منافسات الدور الـ 16 من مباريات كأس العالم 2018, والتى تقرر أن يخوضها المنتخبين علي أرضية استاد كازان أرينا.

تأتي مباراة المنتخب الأرجنتيني مع الفرنسي بعد إنتهاء مباريات مرحلة المجموعات لجميع مجموعات المنتخبات التى تشارك في مونديال كأس العالم 2018 فى روسيا هذا الموسم, إذ استطاع أن يتأهل راقصي التانجو بالهدف الذي حققه ماركوس روخو الذي أحرزه فى آخر لحظات مباراة منتخبه أمام النسور النيجيرية لتنتهي المباراة بثنائية أهداف مقابل هدف وحيد, الأمر الذي ساهم بجعلهم يتواجدون فى المركز الثاني لمجموعتهم الـ4 بكأس العالم, لتبدأ معركة جديدة مع منتخب فرنسا المنتخب الذي يتصدر المجموعة الثالثة.

جدير بالذكر بأن المنتخب الأرجنتيني قام ببدء مشواره فى مونديال كأس العالم هذا الموسم بأداء أقل من المتوقع منه إذ انتهت مباراته الأولي فى البطولة بالتعادل المخيب أمام المنتخب الآيسلندي بإحراز كلاً منهم هدفاً, ليستكمل الأداء الباهت له فى الجولة الثانية من المسابقة بإستقبال شباكة 3 أهداف عندما قابل منتخب كرواتيا الذي استطاع ان يتصدر مجموعته الرابعة نتيجة فوزه علي كافه المنتخبات التى تتشارك معه فى المجموعة, وهو الأمر الذي ساعم فى تقليل فرص التأهل للمنتخب اللاتيني, ولكن نجح منتخب النسور الخضراء بالعودة من جديد عندما سحق منتخب أيسلندا الأمر الذي أعطي راقصي التانجو أملاً فى الصعود الي الجولة المقبلة من مونديال روسيا 2018, وهو ما حدث عندما تم سحق النسر الأفريقي ليجد المنتخب الأرجنتيني نفسه متأهلاً بشكل رسمي إلي منافسات الدور الـستة عشر من كأس العالم 2018.

وهنا علي موقع كابتن نيوز نقدم لكم تقرير إخباري عن مستجدات الأخبار المتعلقة لمباراة الأرجنتين المقررة اليوم أمام فرنسا والتى تأتي فى ثمن نهائيات مونديال روسيا 2018, لنتعرف سوياً علي موعد إنطلاق المشاهدة المباشرة لمباراة الارجنتين اليوم بث مباشر يلا شوت أون لاين, بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا اليوم بث مباشر.

موعد مشاهدة مباراة منتخب الارجنتين وفرنسا بث مباشر يلا شوت الجديد

هذا وقد تقرر بأن يتم خوض مباراة الارجنتين وفرنسا يلا شوت اليوم بث مباشر علي أرضية ملعب كازان أرينا فى مساء اليوم السبت, الموافق 30-6-2018 لتنطلق صافرة الحكم معلنه بداية اللقاء فى تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفي تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, والساعة السادسة مساءا بتوقيت الإمارات, وسيتم إذاعة مجريات اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية المشفرة علي قناة بي ان سبورتس ماكس HD1.

وننتقل إلي الغيابات الخاصة بمنتخب الأرجنتين قبيل خوض مباراته ضد فرنسا مساء اليوم, فقد أفادت الصحف الإخبارية الرياضية بعدم وجود أي تغيبات عن مباراة الأرجنتين يلا شوت مباشر اليوم, ولهذا ستكون كافة الخيارة متاحة أمام المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني سامباولي لوضع الخطط اللازمة لتحقيق الفوز المنتظر علي المنتخب الفرنسي الذي سيجعلهم يتأهلون إلي الدور ربع النهائي من كأس العالم .

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