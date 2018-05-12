مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس الملك بتاريخ السبت 12-5-2018

جماهير النمور على موعد لحضور اقوى مباريات العميد للموسم 2018 , ومقابله من العيار الثقيل ستجمع بين اشرس خصمان في هذا الموسم لبطولة كاس الملك , ولقاء القمة المنتظر بانطلاق اعلان حلول موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كاس الملك “خادم الحرمين الشريفين” المقرر انطلاق صافرتها مساء اليوم السبت بتاريخ 12 مايو 2018 على ارضية استاد الجوهره المشعه في جدة .

حيث يحل الفيصلي ضيفا على الاتحاد بعد تاهلهما على حساب الباطن والاهلي , اللذان لم يكن لهما نصيب لحجز مقاعد في نهائي كاس الملك هذا الموسم 2018 .

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي “التوقيت والقناة الناقلة”

وقد تم اعلان توقيت موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي يلا شوت , وهي المواجهه التي سيشرفها حضور خادم الحرمين الشريفين وتتويج الفائز باللقب لهذا الموسم من قبل سموه .

وسوف تنطلق صافرة بدء مباراة النهائي بقيادة الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي , في مساء اليوم السبت عند الساعه الثامنه والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة , وسيتم بث لقاء مباراة الاتحاد والفيصلي على ثلاثة قنوات , قناة السعودية سبورت الاولى , قنوات mbc الرياضيه mbc pro sport 1 قنوات بيوتك الرياضية .

وفي خضم متابعات مواقع الرياضه السعودية والعربية لاستعدادات مباراة نهائي الكاس الملكي , فقد توجهت الانظار نحو تصريحات مدربي الفريقان , الاتحاد والفيصلي , في المؤتمر الصحفي المقام قبيل اقتراب موعد مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم .

حيث تم التاكيد خلال المؤتمر من قبل مدير فني الفيصلي “الصربي فوك رازوفيتش” حول انه لاعبي فريقه باتوا على استعداد كامل للقاء القمه امام العميد , ولا خوف عليهم بعد ان تمكنوا من التاهل الى النهائي وتحدوا كل الظروف , فانهم قادرون بالتاكيد على تخطي العقبه الاخيره وتسجيل اول بطولة لهم في تاريخ كرة القدم السعوديه .

ومن جهته “رازوفيتش” فقد عبّر للصحافه الرياضيه حول اهم الجوانب التي تبعث على الاطمئنان حول قدرات فريقه ولاعبيه وقال في ذلك :

” حقيقه فانه لايوجد مايزعجني في هذه المباراة فاننا نملك القدره على انجاز البطولة , كما واننا مررنا بفتره كبيره كانت كافيه على ان نستعد جيدا لمباراة النهائي امام الاتحاد , وعملنا بجد على كافة جوانب الفريق عبر المعسكر الذي اقيم في الكويت , وكان قد لعبنا خلاله مباراتين طورنا خلالهما مهارات اللاعبين بشكل جيد “.

كما ولقد اضاف مدير فني الفيصلي في حديثه الصحفي قبيل اقتراب توقيت مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم بقوله :

“فريقنا هيأ نفسه بالفعل على ان يفوز بالكاس ولا بديل عنه , ونريد ان يظهر بافضل صوره أمام جماهير الاتحاد , فنحن نفخر ونعتز بالوصول للنهائي , ولابد أن يعلم الجميع أن الفريقين في الملعب، هناك احدى عشرة لاعبًا سيتقابلون امام احدى عشرة لاعبا من الخصم , في النهايه فان الجماهير لا تلعب في اللقاء ولا تحرك الكرة “.

وتجدر الاشاره الى ان مباراة النهائي كانت قد عرضت تذاكرها بالمجان من قبل هيئة الرياضه قبل فتره , الا ان القرار المفاجئ صدر يوم امس من قبل رئيس الهيئة “تركي ال الشيخ” باتاحة بيع تذاكر دخول ومشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر لنهائي كاس خادم الرحمين الشريفين عبر منصة مكاني الالكترونيه , وعرض الاسعار في موقع مكاني لكل من يريد حجز مقعد لحضور و مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم .

وتواصلت الاخبار حول تصريحات المؤتمر الخاص بمواجهة النهائي بين الفيصلي والاتحاد , حيث صرح مدير فني الفيصلي بثقته الكبيره في نيل فريقه الفوز بالكاس والبطولة , وقال في ذلك :

“فريقي الفيصلي الان هو جاهز بنسبة 100% لمواجهة الاتحاد , ويعتبر ماجرى على فريقنا من الازمات سواء كانت في تاخر دفع الرواتب او الاصابات , فانه ليس الا سوء تفاهم جرى وانتهى , واخيرا فانه لن يؤثر على مستوى اللاعبين على ارض الملعب غدا في الجوهره امام الاتحاد .

على الجانب الاخر لفتت تصريحا مدير فني الاتحاد ” لويس سييرا ” انتباه جماهير العميد , وذلك بعد تصريحاته حول رغبة لاعبي الاتحاد الكبيره بالفوز واسعاد جماهيره العريقه , وهو مابدى جليا اثر ارتياح التشيلي سييرا لمقابله الفيصلي في النهائي وتصريحاته بقوله :

“تعتبر إقامة المباراة بين جماهيرنا وعلى ارضنا , هما اقوى العوامل التي قد تقود اللاعبين لتحقيق الفوز , كم واننا نحتاج بالفعل الى الفوز لنتمكن من ترجمة كل التضحيات، التي قام بها الجميع في الفريق من لاعبين وادارة خلال هذا الموسم بشكل كامل ”

كما ولقد سعى مدرب الاتحاد سييرا للتقليل من أهمية الأزمة التي اشيعت عن نادي الفيصلي , بعد تفشي اخبار امتناعهم عن التدريبات ومعاقبتهم من قبل ادارة الفريق جراء ذلك , وتفاقم المشكله بسبب تاخر دفع رواتب اللاعبين .

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر

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