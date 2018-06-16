مشاهدة مباراة الارجنتين وايسلندا بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجانا فى مباريات كأس العالم 2018 روسيا

لجميع متابعي الساحرة المستديرة, والمهتمين بمنافسات كأس العالم 2018 الذي يتواجد علي أعلي قوائم الكلمات البحثية علي موقع جوجل, نتابعكم علي “كابتن نيوز” كما عودناكم بآخر مستجداته وخدمة مشاهدة مباراة الأرجنتين وايسلندا بث مباشر اليوم علي الموقع الأول المتخصص فى بث المباريات يلا شوت وكورة لايف ويلا كورة بدون تقطيع مجانا, إذ سيقوم اللاعب الأرجنتيي المميز ميسي بقياة منتخبه اليوم ليقود لاعبي المنتخب الأرجنتي فى مواجهتهم المقرر خوضها خلال الساعات القليلة القادمة.

وتزامناً مع إقتراب موعد مباراة الارجنتين وآيسلندا اليوم, سيقوم لاعبي الأرجنتين بالسعي لكتم أفواه جميع من قاموا بإنتقاد أداء ومستوي راقصو التانجو الذي ظهر به فى مبارياته الودية التى تم خوضها قبيل البدأ فى المونديال الروسي 2018, وأنهم استطاعوا أن يتأهلوا إلي كأس العالم بصعوبة كبيرة, وعلي الجهة الآخري ونقصد هنا المنتخب الآيسلندي فسيقوم بالدخول إلي مباراته اليوم أمام الأرجنتين وهو آملاً أن يواصل المفاجأت التى أبهر بها الجميع من مستوي وأداء مميز له.

رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وآيسلندا يلا شوت بث مباشر اليوم

وفيما يخص وقت بدء ماتش الأرجنتين أمام آيسلندا اليوم, فقد تقرر بأن يقوم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيادة منتخبه فى مباراتهم اليوم أمام منتخب آيسلندا التي سيتم خوضها علي أرضية استاد اتكريت أرينا في مدينة موسكو, وهي المواجهة التى تأتي ضمن مباريات الجولة الأولي من المجموعة الـ 4 من منافسات كأس العالم 2018, لكي تنطلق صافرة بداية مباراة الأرجنتين وآيسلندا يلا شوت بث مباشر اليوم علي كورة لايف فى تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة, وفي الساعة الرابعة عصراً بتوقت مكة المكرمة.

وسيقوم منتخب الأرجنتين بالدخول إلي مباراته اليوم أمام منتخب آيسلندا آملاً الخروج من المباراة ومعه نقاط المباراة الثلاث كاملة, لإثبات نفسه وتوجيه التحذير العملي لبقية المنتخبات المتواجده فى مجموعته وهم كرواتيا ونيجيريا, وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت ماكس بإتاحة مشاهدة مباراة آيسلندا والأرجنتين مباشرة ويقوم كلاً من حسن اعيدروس وعصام الشوالي ويوسف سيف بالتعليق علي المباراة.

تشكيلة مباراة الارجنتين وآيسلندا اليوم

وتداولت بعض الصحف الإخبارية الرياضية العالمية التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين فى مباراته اليوم بأن يكون مكون من: (حارس المرمي سيكون كاباييرو, وكلاً من المدافعين فازيو وجابرييل مركادو وتاجليافيكو, واوتماندي, وفى الهجوم سيتواجد كلاً من هيجواين, وجوانزال).

مشاهدة مباراة الأرجنتين وآيسلندا اليوم بث مباشر يلا شوت

فى ضمن متابعتنا المستمرة لمباريات كأس العالم علي “كابتن نيوز”, نقدم لكم رابط بث مباشر لمباراة الأرجنتين وآيسلندا اليوم يلا شوت فى ضمن مباريات كأس العالم 2018, علي أن يتم تحديث البث قبيل إنطلاق المباراة بقليل.