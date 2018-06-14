مباشر السعودية وروسيا بث مباشر 2018 يلا شوت الجديد الاسطورة الان, رابط مشاهدة مباراة السعودية وروسيا مباشر

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موقع الاسطورة الذي يقدم خدمة بث مباشر مباراة السعودية وروسيا اون لاين رابط يوتيوب شغال فى افتتاحية كأس العالم فى روسيا 2018 يلا كورة اونلاين بدون تقطيع علي قناة BEIN SPORTS القطرية.

ننقل لكم قناة مشاهدة حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2018 ونقل مباريات اليوم بث مباشر فى المواجهات التى سيتم خوضها علي أرضية استاد لوجنيكي, وموعد مباراة السعودية ورسيا والقنوات الناقلة المجانية والمفتوحة لها اليوم الخميس, الموافق 14-6-20118 فى افتتاح كأس العالم روسيا 2018.

إذ تقرر رسميا ان تبدأ المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء من مساء اليوم الخميس تبوقيت المملكة العربية السعودية وفى تمام الساعة الخامسة عصر بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

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وعلي كابتن نيوز يمكنكم الآن متابعة و مشاهدة مباراة السعودية وروسيا اون لاين علي الهواء بث مباشرمن روسيا, من خلال توفيرنا لأكثر من رابط وقناة لنقل ماتش السعودية اليوم مباشر علي الهوء, وستكون قناة بي ان سبورتس يوتيوب هلي الناقلة لـ البث المباشر للمباراة.

شاهد البث المباشر يوتيوب من هنا :