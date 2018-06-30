مباشر البرتغال واوروجواي بث مباشر 2018 يلا شوت الجديد الاسطورة الآن, رابط مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي مباشر

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موقع الاسطورة الذي يقدم خدمة بث مباشر مباراة البرتغال واوروجواي اون لاين رابط يوتيوب شغال فى ربع نهائي كأس العالم فى روسيا 2018 يلا كورة اونلاين بدون تقطيع علي قناة BEIN SPORTS القطرية.

ننقل لكم قناة مشاهدة اللقاء الأول لمنتخب الأوروغواي والبرتغال فى الدور الستة عشر فى بطولة كأس العالم 2018 ونقل مباريات اليوم بث مباشر فى المواجهات التى سيتم خوضها علي أرضية استاد فيتش, وموعد مباراة البرتغال واوروجواي والقنوات الناقلة المجانية والمفتوحة لها اليوم السبت, الموافق 30-6-20118 فى الدور الـ 16 من كأس العالم روسيا 2018.

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إذ تقرر رسميا ان تبدأ المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت المملكة العربية السعودية وفى تمام الساعة الثامنة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

وعلي كابتن نيوز يمكنكم الآن متابعة و مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي اون لاين علي الهواء بث مباشرمن روسيا, من خلال توفيرنا لأكثر من رابط وقناة لنقل ماتش البرتغال اليوم مباشر علي الهوء, وستكون قناة بي ان سبورتس ماكس وان HD يوتيوب هلي الناقلة لـ البث المباشر للمباراة.

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