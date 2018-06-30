مباشر الارجنتين وفرنسا بث مباشر 2018 يلا شوت الجديد الاسطورة الآن, رابط مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا مباشر

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موقع الاسطورة الذي يقدم خدمة بث مباشر مباراة الارجنتين وفرنسا اون لاين رابط يوتيوب شغال فى افتتاحية كأس العالم فى روسيا 2018 يلا كورة اونلاين بدون تقطيع علي قناة BEIN SPORTS القطرية.

ننقل لكم قناة مشاهدة اللقاء الأول للديوك وراقصي السامبا فى ربع نهائي فى بطولة كأس العالم 2018 ونقل مباريات اليوم بث مباشر فى المواجهات التى سيتم خوضها علي أرضية استاد كازان أرينا, وموعد مباراة الارجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة المجانية والمفتوحة لها اليوم السبت, الموافق 30-6-20118 فى الدور الـ 16 من كأس العالم روسيا 2018.

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إذ تقرر رسميا ان تبدأ المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت المملكة العربية السعودية وفى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات.

وعلي كابتن نيوز يمكنكم الآن متابعة و مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا اون لاين علي الهواء بث مباشرمن روسيا, من خلال توفيرنا لأكثر من رابط وقناة لنقل ماتش الارجنتين اليوم مباشر علي الهوء, وستكون قناة بي ان سبورتس ماكس وان HD يوتيوب هلي الناقلة لـ البث المباشر للمباراة.

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