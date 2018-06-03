ليفاندوفسكي تحت أنظار يوفنتوس

يسعي النادي الإيطالي يوفنتوس بالإستغناء عن خدمات مهاجم الفريق, جونزالو هيجواين, بعد مرور سنتين فقط من دفع مبلغ قيمته 90 مليون يورو, حتي يتم تفعيل الشرط الجزائي المتواجد فى عقد اللاعب مع نادي نابولي.

إذ نشرت الصحيفة الإخبارية الرياضية الإيطالية “كوريري ديلو سبورت” بنشر خبراً أفادت فيه, أن إدارة نادي يوفنتوس تسعي فى الوقت الحالي ضم مهاجم فريق البايرن ميونخ, اللاعب روبرتو ليفاندوفسكي, إستغلالاً لفترة الإنتقالات الصيفية الحالية الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين المميزين لتحسين مستوي الأندية.

جدير بالذكر بأن مهاجم بايرن ميونخ “ليفاندوفسكي” إستطاع أن يجعل رصيده التهديفي يصل إلي 41 هدفاً فى خلال 48 مباراة قام بخضوها مع فريقه “البايرن” فى خلال مواجهات الموسم الماضي, ومن المتوقع بأن يزداد اللاعب تألقاً مع منتخب بولندا فى نهائيات مونديال روسيا 2018.