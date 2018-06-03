حارس المقاصة: قراري بالإنتقال من الأهلي للمقاصة قرار حكيم

خرج حارس شباك نادي مصر المقاصة, أحمد عادل عبد المنعم, فى تصريح جديد له صباح اليوم, الأحد, أفاد خلاله بأن المباريات الخاصة بمنتخب مصر لا تزال حتي الآن مباريات تحضيرية لمونديال روسيا 2018, ولهذا ما زال مدرب المنتخب الوطني, هيكتور كوبر, يقوم بالتجربة بالخطط حتي يصل إلي أفضلهم ليستقر عليها ويدخل مباريات كأس العالم بها.

إذ قام اللاعب بالإضافة فى تصريحاته علي قناة دي إم سي ببرنامج المدرج الذي يتم تقديمه بواسطة الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: “لي الشرف أن أكون أول المشجعين لمنتخبنا الوطني “منتخب مصر” فى كأس العالم, إذ تمتاز هذه البطولة بالصعوبة البالغة, ولكنني فى نفس الوقت متفائل بشكل كبير بأداء المنتخب الذي يقوم بضم مجموعةمميزة من اللاعبين المحترفين”.

وإختتم كلامه: “اشكر الله علي القرار الذي قمت بإتخاذه بأن أرحل عن الأهلي المصري, وأنتقل إلي نادي مصر المقاصة, فحتي الآن نجحت بتقديم مباريات بأداء جيد معهم”.