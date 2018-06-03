جوزيه مورينيو يطلب إسراع إجراءات التعاقد مع “فيراتي”

بالتزامن مع فترة الإنتقالات الصيفية الراهنة يسعي العديد من الأندية الكبيرة والصغيرة علي حد سواء بتقديم عروض لضم اللاعبين ذو الأداء المميز, ومن ضمن هذه الأندية, نادي مانشستر يونايد, إذ تشهد هذه الفترة إستعداد النادي بتقديم عرضاً رسمياً للاعب وسط فريق باريس سان جيرمان, ماركو فيراتي, لإمضاء عقد تعاقد معه.

جاء ذلك وفقاً لما نشرته الصحيفة الإخبارية الأنجليزية الرياضية “ذا صن” بالتأكيد, بأن إدارة اليونايتد تلقت من جوزيه مورينيو طلباً بأن يتم الإسراع بالتعاقد مع اللاعب فيراتي, وذلك فى إطار سعي النادي تعويض رحيل اللاعب فيلايني.

كما قامت “ذا صن” بالإشارة إلي أن نادي مانشستر يونايتد, سيكون لديه القدرة الكبيرة علي دفعه سعر اللاعب التى قامت إدارة فريق باريس سان جيرمان بتحديده له, وهو 80 مليون يورو.

جدير بالذكر بأن اللاعب فيراتي, نجم الوسط لمنتخب إيطاليا البالغ من العمر 25 عاماً, كان سيقوم فى الصيف المنصرم بالإنتقال إلي النادي الكتالوني “برشلونة” إلا أن الصفقة لم تكتمل وإنتهت بالفشل.