تعرف علي راتب مدرب الأهلي الجديد “باتريس كارتيرون”

فى جديد الأخبار الرياضية المصرية, قام مصدر فى الجهاز الكروي بنادي الأهلي المصري, بالكشف بأن مرتب المدرب الفرنسي الجديد للفريق الأحمر “باتريس كارتيرون” سيكون مليون و68 ألف جنيها شهرياً.

تجدر الإشارة بأن الأهلي المصري, أعلن فى صباح اليوم بتولي المدرب الفرنسي “كارتيرون” مهام القيادة الفنية للأهلي بشكل رسمي لمدة موسمين وفقاً لتصريحات نفس المصدر.

جدير بالذكر بأن المدرب السابق للأهلي, حسام البدري, رحل عن تدريب الفريق بعد تلقي الخسارة الأخيرة للفريق علي يد كمبالا سيتي عندما انتهت المباراة بهزيمة المارد الأحمر بنتيجة (2-0) فى دور مجموعات البطولة الافريقية.