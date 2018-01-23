تصريحات سيميوني عن مباراة اتلتيكو مدريد واشبيلية الحاسمة وتغيب كوستا

خرج المدير الفني لنادي اتليتكو مدريد, الأرجنتيني دييغو سيميوني , فى تصريح جديد لع, عبر من خلاله عن ثقته الكبيرة فى ناديه بأن يتمكن من خطف نتيجة الفوز علي مضيفه اشبيليه اليوم, فى المباراة التى تأتي فى ضمن مباريات ربع نهائي منافسات كأس ملك أسبانيا, وذلك بعد إنتهاء مباراة الذهاب بفوز اشبيلية بثنائية أهداف مقابل هدف وحيد فى واندا مترو بوليتانو.

إذ قال بخصوص هذا اللقاء “بأنني متفائل للغايه بخصوص تلك المباراة , أن الشوط الثاني منها كان الفريق جيد للغاية, وكذلك الحال فى مباراتنا التى خوضناها مع جيرونا, ولكن يوجد التكات هي التى جعلتنا لا نستطيع ان نخطف الفوز, ولكن الآن لدينا الفرصة الكاملة حتي لا نكرر الأخطاء التى قمنا بها سابقا ونحقق الفوز الكبير”.

وعن تغيب اللاعب كوستا بسبب الإصابة, صرح دييغو سيميوني “بأن لدينا نادي جيد للغايه, والمهاجم كوستها هو بكل تأكيد لاعب هام, ولكن فى عدم وجوده كان النادي متواجد فى المركز الثاني فى منافسات الدوري, ويقوم بتقديم الأداء القوي واستطاع أن يحقق الكثير من الإنتصارات الكبيرة”.