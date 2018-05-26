تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم السبت 26/5/2018 في نهائي دوري أبطال أوروبا

فى إطار متابعتنا الرياضية الإخبارية نتابعكم اليوم بتقديم تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول المجانية علي كافة الأقمار الصناعية فى لقاء نهائي دوري الأبطال الأوروبي للعام 2018, وذلك لما تمثله مباراة الريال والريدز من أهمية بالغة وكبيرة لجميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة فى جميع بقاع العالم الأجنبي والعربي علي حد سواء, لما ستشهده هذه المباراة من مهارات النجم كريستيانو رونالدو واللاعب محمد صلاح اللذين سيجعلوا هذا اللقاء ممتعاً لعشاق كرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

وفيما يخص توقيت مباراة الريال وليفربول اليوم فقد تم الإعلان عنه وسنوافكم به خلال هذا المقال بجميع التوقيتات, إذ تم تحديد موعد ماتش ريال مدريد وليفربول المقرر خوضه مساء اليوم السبت 26 / 5 / 2018 فى تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة, وفى تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة, وفى تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي , وتم إختيار الملعب الأوليمبي بالمدينة الأوكرانية كييف بأن يكون الأرض التى ستقوم بإستضافة أحداث اللقاء الذي سيحضره ما يزيد عن ستين ألف مشجعاً.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

وبكل تأكيد أول ما يدور فى بال متابعي الساحرة المستديرة هو البحث عن ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول المواجهة التى تأتي فى ضمن مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا 2018, ولهذا سنقدم لكم ترددات القنوات الناقلة لماتش الريال والريدز فى نهائي الدوري الأروبي فى الجدول أدناه.

اسم القناة تردد القناة معدل الترميز للقناة اسم القمر قناة DUHOK HD 11188 عمودي 1874 NSS 57°E قناة Idman 11169 أفقي 20400 AzerSpace 46°E قناة Negaah Tv 11231 عمودي 27500 Afghansat 48°E قناة 3 Sport 11293 عمودي 27500 Afghansat 1 قناة 1TV 11095 H 27500 Azer قناة Rah-e-Farda 11293 عمودي 27500 Afghansat 1

وللراغبين بمتابعة مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول علي القمر الصناعي العربي نايل سات, فبإمكانهم ذلك من خلال القنوات الإثيوبية الرياضية المجانية, والتى قامت قبل ذلك بنقل بعض من المباريات الخاصة بتلك البطولة, ولهذا سنضع لكم ترددات القنوات الإثيوبية الرياضية المجانية, والتي يحتمل بأن تنقل لنا مجريات مباراة الريال والبايرن مساء اليوم السبت فى الجدول أدناه.

القناة التردد معدل الترميز القمر الصناعي قناة ZDF 11954 H 27500 أسترا 19 قناة VARZISH SPORT HD 11785 H 27500 ياه سات

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