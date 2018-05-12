تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي اليوم قناة السعودية الرياضية 2018 KSA Sport 1 الجديد

ننشر لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي المقرر خوضها اليوم, حيث من المقرر بأن يقوم النادي الفيصلي السعودي الذي يلعب فى ضمن صفوفه اللاعب المصري صالح جمعة بالدخول فى مواجهة صعبة أمام الاتحاد الذي يحترف فى ضمن صفوفه اللاعب المصري محمود عبد المنعم الشهير باللاعب (كهربا), وهي المباراة التى ستقوم بالجمع بين الاتحاد والفيصلي فى ضمن مباريات نهائي منافسات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم 2018.

وهي المباراة التى سيتم خوضها فى تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت السعودية, والساعة الثامنة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وسيتم بثها بشكل مباشر علي قناتي الرياضية السعودية الأولي وقناة ام بي سي الأولي.

جدير بالذكر بأن الفريق الفيصلي يدخل إلي مباراته اليوم أمام الاتحاد وهو قادم من إنتصار كبير علي الأهلي السعودي عندما تقابلوا فى مباريات نصف النهائي من هذه البطولة فى اللقاء الذي إنتهي بفوز الأول بهدف نظيف دون رد, بينما يدخل الإتحاد لهذا اللقاء بعدما حقق الفوز علي نادي الباطن بسداسية أهداف مقابل هدفين.

وهنا علي كابتن نيوز نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي اليوم بنشرنا تردد قناة الرياضية السعودية KSA sports تردد قناة كي اس يه سبورت الرياضية السعودية الجديد 2018, وهي القناة التى تم إطلاقها فى أول الشهر الميلادي الثالث (شهر مارس) برعاية الهيئة العامة الرياضية السعودية برئاسة تركي آل الشيخ فى المملكة العربية السعودية.

وما يميز هذه القناة بأنها لم تقوم ببث التغطيات لمباريات الأندية السعودية فقط بل تقوم بتغطية ومتابعة كافة المباريات والأخبار والأحداث علي مستوي الوطن العربي ككل بالإضافة إلي الرياضة العالمية أيضاً, وموعد إطلاق القناة بالتحديد كان فى 1-3-2018, بهدف قيامها بتغطية المباريات الأخيرة فى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بجانب القنوات الأساسية مجموعة ام بي سي سبورت برو.

وتم تخصيص تلك القناة في الرياضة بشكل عام فهي لا تقتصر على عرض المحتوى السعودي ولكن تتابع وبشكل كبير جميع المباريات في الوطن العربي، والرياضة العالمية، وانطلقت فعليًا القناة، بداية من الخميس الماضي 1 مارس، حتى يتم بث أحدث مباريات الدوري السعودي للمحترفين مع المجموعة المتميزة ام بي سي سبورت برو، ومن المتوقع أن تحظى بنسبة مشاهدة عالية نظرًا لكثرة مشجعي الساحرة المستديرة.

تردد قناة KSA sports 1 الجديد “الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي”

القمر الصناعي

تردد القناة

معامل الترميز الإستقطاب قمر النايل سات 12149 27500 H قمم العرب سات 11230 27500 H

اقرأ أيضا:

موقع مكاني Makani.. تذاكر دخول مباراة الاتحاد والفيصلي متوفره الان

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس الملك وطرح تذاكر المباراة عبر منصة مكاني