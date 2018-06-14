بث مباشر لمباراة السعودية وروسيا يلا شوت الجديد

فى متابعتنا المستمرة لمستجدات المباريات علي موقع كابتن نيوز نقدم لكم اليوم بث مباشر يلا شوت مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يوتيوب بجودة اتش دي HD فى ضمن مباريات البطولة الأهم حاليا والتى تجري فى مدينة موسكو “كأس العالم 2018” بجودة عالية وبدون تقطيع بموقع كورة لايف يلا كورة السعودية وروسيا اليوم اونلاين.

إذ من المقرر بان يتم خوض مباراة اليوم علي أرضية استاد “لوجينكي” بمدينة موسكو إذ سيتم إقامة مباراة الاسطورة السعودية وروسيا يلا شوت التى سيتم إطلاق صافرة البداية لها فى تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية, وستكون المشاهدة متاحة علي قناة بي ان سبورت المفتوحة وهي القناة المتواجدة علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز 27500 علي القمر الصناعي النايل سات.

هذا ويقوم لاعبي منتخب السعودية الأخضر بالمشاركة فى بطولة كأس العالم فى وسط مجموعة من المنتخبات الكبيرة بضمن مباريات المجموعة الأولي التى تضم روسيا, وأوروجواي, ومصر.

وقام منتخب السعودية بإجراء مرانه الأخير فى إطار الإستعداد لإفتتاح البطولة الأكبر كأس العالم 2018 فى روسيا لكرة القدم, إذ سيقوم الأخضر بمقابلة منتخب روسيا, وسيقوم موقع كابتن نيوز بتقديم أفضلبث مباشر يوتيوب HD لمباراة روسيا والسعودية بدون تقطيع, وهو اللقاء الذي سيتم إقامته علي أرضية العاصمة موسكو.

واستطاع المدير الفني لمنتخب السعودية, الأرجنتيني,خوسيه أنطونيوبيتزي, أن يحدد الخطة التى سيدخل بها منتخبه السعودي أمام روسيا اليوم, وسيتم مشاهدة المباراة بث مباشر وبدون تشويش عبر موقع كابتن نيوز.

تجدر الإشارة إلي المنتخب السعودي لكرة القدم من المقرر بأن يقوم بالسفر إلي العاصمة موسكو, بمدينة سان بطرسبورغ فى مساء اليوم, لكي يقوم بالدخول فى المواجهة المرتقبة من قبل الملايين من محي وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم, والذين يبدون إهتمامهم لـ مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع اليوم.

وبهذا سيكون منتخب السعودية لكرة القدم هو أول منتخب عربي سيقوم باللعب فى بطولة كأس العالم 2018 عندما يخوض أول لقاء فى البطولة المقرر بين السعودية وروسيا, ولهذا سوف تتجه جميع الأنظار إلي مشاهدة مباراة روسيا والسعودية اليوم.

وتحمل مباراة روسيا والسعودية يلا شوت أهمية بالغة بل ويتم اعتبارهم من أهم المباريات فى المجموعة إذ بناءا علي هذا اللقاء سيتم تحديد المنتخب المتأهل إلي مباريات الدور القادم من عدمه.

ويقدم موقع كابتن نيوز بث مباشر لمباراة السعودية وروسيا يلا شوت بجودة عالية وبدون تقطيع علي رابط يلا شوت, مما سيجعل المشاهدين تستطيع مشاهدة مباراة السعودية وروسيا كورة اون لاين.

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