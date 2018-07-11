النادي الأبيض المصري يزيد قيمة اللاعب “حفني” فى تعاقده الجديد

فى آخر ما ورد من مستجدات الأخبار الرياضية المصرية, أفادت بعد المصادر بأن مسئولي نادي الزمالك المصري اضطروا إلي رفع قيمة تعاقد اللاعب أيمن حفني بعد تجديده خلال الأيام القليلة المنصرمة رسمياً, وجاء ذلك بعد المبالغ التى قاموا بدفعها لتجديد عقد اللاعب أحمد الشناوي والتى بلغت عشرة ملايين جنيه مصري.

جدير بالذكر بأن المبلغ المتفق عليه فى عقد اللاعب أيمن حفني مع الزمالك فى الموسم الأول له كان يبلغ 6 مليون جنيه, وفى الموسم الثاني كان نفس المبلغ, وارتفعت قيمة اللاعب فى تعاقد الموسم الثالث لتصل إلي 7 مليون جنيه, يأتي ذلك فى ظل حرص إدارة النادي علي إرضاء اللاعب لما له من أهمية كبيرة فى ضمن صفوف نادي الزمالك وأحد اللاعبين البارزين فى الفريق الأبيض.

وفى الوقت الراهن يقوم مسئولو الأبيض بمحاولة رفع قيمة عقود لبعض لاعبي النادي ليكون هناك توزاناً بين جميع لاعبي الفريق الأبيض وذلك إستعداداً من الأبيض للدخول إلي الموسم الجديد وهو فى كامل قوته لينافس بقوة.