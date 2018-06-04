القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبيرو اليوم الاحد 3-6-2018

جميع الأنظار سوف تتجه مساء اليوم الأحد, الموافق 3 يونيو 2018, صوب أرضية استاد سانت جالين فى دولة سويسرا, التى ستحتضن مباراة المنتخب السعودي فى مباراته أمام منتخب بيرو فى لقاء دولي ودي يعتبر هو اللقاء قبيل الأخير لمنتخب السعودية قبيل الدخول إلي مباريات مونديال روسيا 2018, وفى هذا المقال سنتعرض عليكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبيرو بث مباشر اليوم, يأتي ذلك بالتزامن مع تواجد لاعبي الأخضر حالياً فى سويسرا بمعسكر تدريبي تحت قيادة مدرب المنتخب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي,

وفيما يخص القنوات الناقلة لماتش السعودية وبيرو اليوم ستكون قنوات مجانية ومفتوحة أي أن الجميع يستطيع من خلالها أن يشاهدها بشكل مجاني مباشر, وتجدر الإشارة إلي أن المنتخب السعودية سيقوم بالسفر بشكل مباشر بعد إنتهاء مباراة اليوم إلي ليفركوزن لكي يخوض مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب ألمانيا, يذكر بأن السعودية تقوم بالمشاركة فى مونديال روسيا بالمجموعة الأولي مع منتخبات مصر وأوروجواي وروسيا .

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبيرو اليوم الأحد

ستقوم قناة كي إس ايه سبورت السعودية KSA sport بنقل مشاهدة مباراة السعودية وبيرو بث مباشر اليوم مجاناً لجميع عشاق الكرة السعودية فهي القناة المالكة لحقوق بث مباراة السعودية اليوم, وقبيل مباراة اليوم كان المنتخب السعودي خاض مباراه أمام منتخب إيطاليا فى الإسبوع المنصرم, ونجح بأن يظهر مستواه الجديد والذي أبهر الجميع, فعلي الرغم من أنه تلقي الخسارة بثنائية أهداف مقابل هدف وحيد, إلا أنه قال ها انا ولي مستوي خاص بي.

موعد المباراة

وفيما يتعلق بموعد مباراة السعودية وبيرو اليوم فمن المقرر بأن يتم خوضه فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وفى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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