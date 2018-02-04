الاسماعيلي يدخل لقاء ودي أمام أبو حماد اليوم الأحد إستعداداً لمواجهة الداخلية

إتخذ الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي المصري, بقيادة البرتغالي بيدرو بارني, قراره بخصوص إقامه المباراة الودية أمام أبو حماد إستعدادا للقاء الداخلية فى ضمن منافسات الدوري العام, علي أن يتم خوضها في مساء اليوم الأحد, الموافق 4 فبراير 2018.

ويأتي هذا القرار فى إطار القيام بتجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين حتي يتم الإطمئنان علي الحالة الفنية والبدنية لهم فى ضمن البرنامج الذي يعده “بارني” للمباراة القادمة.

يذكر بأن الجهاز الإداري لنادي الإسماعيلي, كان قد عقد إتفاقاً مع الجهاز الفني لفريق أبو حماد بأن يتم إقامة عذا اللقاء علي أرضية ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي.

ومن الجدير بالذكر هنا بأن نادي الإسماعيلي قد تمكن من إستعادة نغمة الإنتصارات من جديد بعدما تمكن من تحقيق الفوز علي الإنتاج الحربي فى مساء يوم الامس, بهدفين نظيفين.