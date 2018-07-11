اسرة “كهربا” تهدد نادي الزمالك بتصعيد الأمر لـ “فيفا”

فى خضم تصارع الأحداث الرياضية فى مصر, أفادت المصادر الإخبارية بأن والد اللاعب كهربا, لاعب نادي الزمالك المصري, سيقوم بتصعيد أمر قيد نجله فى قائمة النادي بالموسم الجديد إلي الإتحاد الدولي للساحرة المستديرة “إتحاد الفيفا” ضد إدارة الفريق.

إذ توعد والد اللاعب كهربا نادي الزمالك المصري بأن يقوم بتقديم شكوي رسمية لإتحاد كرة القدم “فيفا” مرفقة بالأوراق التى تثبت عدم وجود اللاعب علي ذمة الأبيض بالوقت الراهن.

يأتي ذلك فى ظل تمسك والد اللاعب كهربا بأنه له الحق برحيل نجله فى خلال ميركاتو الصيف الحالي وأن يحصل علي الإستغناء النهائي الخاص به وأن يكون فى إستطاعته التوقيع لأي نادي فى خلال الموسم الجديد.

إذ قام مسئولو اللاعب بمطالبة كهربا بان يقوم بالسفر لألمانيا فى خلال الساعات القادمة وأن ينتظم فى المعسكر قبيل بداية الموسم الكروي.