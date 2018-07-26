وزارة الدفاع: رابط التقديم على وظائف القوات البرية 1439 الملكية السعودية علي موقع بوابة القبول والتسجيل الرسمي

تقدم صحيفة كابتن نيوز فى ضمن متابعتنا المستمرة لمستجدات أخبار الوظائف الشاغرة الجديد لـ “القوات البرية 1439” فى السعودية 1439 , قامت وزارة الدفاع بالسعودية من خلال الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات البرية الملكية السعودية, بالإعلان عن طرحها لمجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة المشمولة بلائحة المستخدمين وبند الأجور للرجال, يأتي ذلك فى ظل توفير العمل فى مختلف محافظات ومدن البلاد السعودية.

إذ تم توزيع وظائف القوات البرية 1439 علي عدة مناطق فى السعودية وهم (الطائف وحفر الباطن وتبوك والمدينة المنورة وخميس مشيط وجدة والدمام وأخيراً مدينة الرياض), وأوضحت الوزارة بأن موعد التقديم علي الوظائف لوظالتى تم طرحها سيكون إبتدءاً من الإثنين القادم الموافق 10 ذو القعدة 1439 هجرياً, علي أن يتم إغلاق التقديم فى الإثنين الموافق 17 ذو القعدة 1439 هجرياً.

هذه شروط التقديم على وظائف القوات البرية 1439 في وزارة الدفاع السعودية

أولا- علي الراغبين بالترشح للوظائف الجديدة المطروحة فى القوات البرية السعودية أن يقوموا بالتسجيل عبر نظام ساعد بالبوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الخدمة المدنية السعودية.

ثانيا- يجب علي الراغبين بالترشح للوظائف أن تكون جنسيتهم سعودية, كما يجب أن لا تزيد أعمارهم عن سن العشرين عاماً, علي أن يكون المؤهلات العلمية الخاصة بهم حدها الأدني “الكفاءة المتوسطة”.

ثالثا- يجب علي الراغبين بالتقدم لشغل الوظائف المطروحة فى القوات البرية السعودية النجاح فى المقابلة الشخصية وإجتياز الإختبارات الطبية.

رابعا- علي المتقدمين لـ “الوظائف المشمولة علي بند الأجور” أن لا تزيد أعمارهم عن الثمانية عشر عاما, علي أن تكون المؤهلات العلمية الخاصة بهم الحد الأدني لها “الثانوية العامة”.

خامسا- أن يمتاز المتقدم لوظائف الوزارة المطروحة بحسن السيرة والسلوك, علي أن لا يكون صادر فى حقة أي صك شرعي أي يكون سجله خالي تماما ونظيف.

نصائح أثناء التقديم والتسجيل في بوابة التوظيف لوزارة الدفاع السعودية 1439

حرصت الوزارة أن تقدم بعض التعليمات الهامة للمتقدمين لوظائف الوزارة موضحة بأن عليهم التأكد تماماً من اي بيانات يقوموا بإدخالها حيث شددت الوزارة بأن عند إكتشاف أي أخطاء فى البيانات الخاصة بالمتقدم سيتم إستبعاده علي الفور, كما أفادت الوزارة بأنها ستقوم بإرسال مسجات نصية علي الأرقام التى تم تسجيلها في البوابة الإلكترونية للقوات البرية 1439 لإبلاغهم بالجديد.

هذا وقد وفرت الإدارة العامة للشؤون الإدارة والمالية للقوات البرية فى المملكة العربية السعودية أرقام مخصصة لإستقبال الإستفسارات وهي :(0114777777) تحولية (6066-5324).

الرابط المباشر لـ التقديم علي وظائف القوات البرية 1439 في وزار الدفاع السعودية

وهنا علي”كابتن نيوز” وكما عودناكم علي الدوم نوفر لكم رابط التسجيل والتقديم علي الوظائف الشاغرة فى القوات البرية فى وزارة الدفاع السعودية بواسطة الولوج علي رابط موقع بوابة القبول والتسجيل الرسمية علي هذا اللينك.