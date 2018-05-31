وظائف الخدمة المدنية التعليمية 1439 .. المدنية تعلن موعد التقديم لتسع آلاف وظيفة تعليمية

فى آخر ما ورد من مستجدات الأخبار السعودية, قامت وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف التعليمية 1439 هجرياً وموعد التقديم المتوقع لتلك الوظائف المعلن عنها من قبل الوزارة التعليمية السعودية يوم أمس.

إذ صرح حمد المنيف, الناطق الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بالبلاد: “بأن موعد التقديم لوظائف الخدمة المدنية التعليمية سيكون قبيل بداية أجازة عيد الفطر المبارك أو فى أثناء سريان الإجازة الخاصة بالعيد”.

جدير بالذكر بأن الدكتور مبارك العصيمي, الناطق الرسمي بإسم وزارة التعليم السعودية, قام يوم أمس بالإعلان عن توافر وظائف تعليمية شاغرة موضحاً موعد الاعلان عن هذه الوظائف.

إذ غرد الدكتور العصيمي علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” تغريدة أفاد خلالها بأن عدد الوظائف التعليمية فى الخدمة المدنية لهذه السنة الهجرية بلغت ما يقرب من 9817 آلا وظيفة تعليمية , وفى الوقت الحالي يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للإعلان عن موعد فتح بوابة التقديم لهذه الوظائف بأمر الله.