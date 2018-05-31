هل يتم صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى هذا الشهر رمضان 1439 هجرياً

بالتزامن مع إنتظار الكثير من المستفيدين لصرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي, نرد علي تساؤلات العديد بخصوص هذا الشأن ممن يتسألون عن هل سيتم صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى شهر رمضان 1439 الجاري عبر هذا المقال, وهي المكرمة التى يتم صرفها فقط بأمراً ملكياً.

ولهذا فقد خرجت بعض المصادر من داخل وزارة التنمية والعمل السعودية متوقعه بأن موعد صرف المكرمة الملكية سيكون بالتزامن مع صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1439 أي معني ذلك سيكون موعد صرفها فى أواخر شهر رمضان الجاري 1439 هجرياً, وقيمة هذه المكرمة هي 500 ريال سعودي للتابع, و100 ريال سعودي لصاحب المعاش.

جدير بالإشارة هنا بأن حتي وقت كتابة هذا الخبر لم تقوم أي جهة رسمية بنشر أي تصريحات تخص صرف مكرمة مستفيدي الضمان الاجتماعي فى شهر رمضان 1439 هجرياً, إذ أن أمر صرف المكرمة لا يتم الإعلان عنه إلا عبر الديوان الملكي بأمر ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

جدير بالذكر بأنه منذ عهد خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله- اعتاد جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي علي مكرمة الملك السنوية, وهي عبارة مبلغ من المال يصرف للمستفيدين من الضمان كعيديه لهم فى شهر رمضان المبارك 2018 وهي العادة التى استمرت عليها القيادة الرشيدة فى المملكة العربية السعودية المتمثلة فى الملك سلمان -حفظه الله- ولم تقطعها.

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