نظام نور.. قريباً اعلان نتائج الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية على موقع نظام نور

يستعد نظام نور الالكتروني والمخصص لخدمة الطلاب واولياء الامور , لاعلان نتائج المرحلة المتوسطة والثنويه بمجرد انتهاء اخر اختبار في تاريخ يوم الثلاثاء بتاريخ 29 شعبان 1439 , حيث تقرر ان يتم رصد الدرجات النهائية لطلاب المرحلتين واعلان النتائج عبر نظام نور بمجرد الانتهاء من تدقيقها ورصدها لجميع المواد التي تم الاختبار فيها خلال الفتره المحددة للاختبارات النهائية , وتوزيع النتائج في جميع مدارس المملكة بتاريخ يوم الخميس 2 رمضان 1439 هـ .

نتائج الطلاب قريباً على موقع نظام نور

فيما وجهت وزارة التعليم عنايتها بتاكيد تنزيل نتائج جميع الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية عبر موقع نظام نور الالكتروني للتسهيل على اولياء الامور التعرف الى نتائج اولادهم وبناتهم , من خلال صفحة ولي الامر على النظام , وبمجرد الدخول على رابط نظام نور , وادخال الرمز السري , والتوجه الى الصفحة الرئيسيه ومنها الى صفحة التقارير النهائية للفصل الدراسي الثاني , ومشاهدة تقرير الدرجات النهائية والترتيب على الصف والمرحلة والمجموع النهائي لجميع المواد .

وبها فان العملية باتت اسهل عن طريقة معرفة نتائج الطلاب والطالبات في جميع انحاء المملكة من خلال نظام نور الالكتروني , الذي يسهل على المعلم والطالب عملية التواصل الى اي خدمات مخصصه للتعريف بمستوى الطلاب طوال فترة الدراسه “طوال العام” او حتى في وقت تسليم النتائج النهائية .

رابط موقع نظام نور

ولكل من يرغب بالدخول والتعرف على نتائج الطلاب عبر نظام نور , فاننا نوفر لكم هنا رابط صفحة نظام نور الرئيسية , بدون عناء الانتظار او الذهاب الى المدرسة مباشره بمجرد ظهور النتائج على النظام ورصدها من قبل الادارة المدرسية , بتعميم من وزارة التعليم على المبادره السريعه في الرصد وعدم التاخر لجميع المواد العلمية التي تم اجراء الاختبار بها خلال الفتره الماضيه .

كما وان الطلاب اللذين لم يوفقو لانجاز درجات النجاح خلال هذا العام سواء كان في الفصل الدراسي الاول او الثاني , فسوف تكون الاختبارات الخاصه به مقرره في موعدها المجدد من قبل وزارة التعليم مسبقا , من تاريخ يوم الاحد 5 رمضان 1439 وحتى نهاية دوام المعلمين والمعلمات في المدارس المتوسطة والثانوية بتاريخ يوم الخميس 9 رمضان 1439 هـ .

ونوافيكم بكل متجدد حول نتائج الطلاب والطالبات المقرر اعلانها على نظام نور الالكتروني , متمنين لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح , والانتقال من مرحلة الى مرحلة جديدة بافضل نتائج الدرجات التحصيليه لهذا العام .