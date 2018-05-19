نظام نور تحديث بيانات الوظائف التعليمية علي بوابة نظام نور للموظفين الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات 1439

نظام نور تحديث بيانات الوظائف التعليمية علي موقع نظام نور المركزي , فى آخر متابعتنا لمستجدات الأخبار علي الساحة السعودية قام وزير التعليم السعودي, الدكتور مبارك العصيمي, بالخروج فى تصريح جديد له أعلن خلاله عن فتح أبواب تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية السعودية عبر نظام نور لشؤون المعلمين 1439 هجريا, ويجب بأن تكون تلك التحديثات فى خلال التفرة التى قامت الوزارة بتحديدها لقيام المعلمين والمعلمات ومنسوبي وزارة التعليم بعمليات تحديث بياناتهم, إذ قامت شؤون المعلمين بالوزارة بالإعلان عن موعد تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام المركزي الرسمي كما حددت موعد إغلاق باب التحديثات.

وللذين يرغبون فى معرفة طريقة تحديث بيانات الوظائف التعليمية نظام نور وخاصة شاغلي الوظائف التعليمية السعودية فقد قامت إدارة شؤون المعلمين بالوزارة بنشر ملف يحتوي علي شرح توضيحي ومفصل لعملية تحديث البيانات, كما أوضحت فى هذا الملف أيضاً الفترة المحددة لتحديث بيانات المعلمين والموظفين الجديدة في نور, إذ أوضحت بأن موعد فتح باب تحديث بيانات المعلمين والموظفين سيكون إبتداءً من 6-5-1439 إلي 6-6-1439 هجرياً, علي أن يتم إدخال البيانات الجديدة من خلال الولوج إلي رابط الموقع الرسمي لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية نظام نور عبر موقع وزارة التعليم السعودية الرسمي.

جدير بالذكر بأن الوزارة كانت قد أتاحت إمكانية تقديم الإعتراضات الإلكترونية علي نتيجة حركة النقل وحددت موعداً لها بأن تكون من 17-7-1439 إلي 27-7-1439 هجرياً, هذا ومن المقرر بأن يتم اعتماد حركة النقل الخارجي وإعلان نتائج الحركة فى الثامن من شهر رمضان الجاري للعام الهجري 1439.

وأرفقنا لكم صورة توضيحية لحركة النقل الخارجي منذ إفتتاح النظام إلي موعد إعلان نتائج الحركة أدناه.

موقع نظام نور رابط تحديث بيانات الوظائف التعليمية بوابة نظام نور 1439

هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بنشر الشرح التفصيلي لعمية تحديث البيانات لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية فى السعودية للسنة الهجرية 1438-1439 عبر موقع نظام نور المركزي, كما قامت إدارة شؤون المعلمين بتوضيح الأهداف الأساسية وفائدة تحديث المعلمين والمعلمات والموظفين علي رابط نور الرسمي, كما قامت أيضا بإيضاح الآليه التى سيتم إتابعها خلال عمليات تحديث بيانات الوظائف التعليمية والأوراق الواجب إرفاقها, كما بينت الوزارة طرق التواصل مع فريق الدعم الفني الذي خصصته الوزارة للإجابة علي جمع التساؤلات المتعلقة بهذا الأمر.

كما قامت التعليم ايضاً بإيضاح النسخة الإلكترونية التى تم إعدادها لإستقبال تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية, وبينت أهم النقاط التى يجب التركيز عليها بشكل كبير فى أثناء تحديث البيانات, وستجدون ذلك فى خلال الصورة أدناه.

رابط تسجيل الدخول علي نور لتحديث بيانات المعلمين والمعلمات

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن الموقع الرسمي الذي أطلقته خصيصاً لمساعدة الطلاب والمعلمين حتي تقلل جهدهم ومعاناتهم من خلال الرابط أدناه:

رابط تسجيل دخول بوابة نظام نور

جدول التقويم الدراسي الذي أعلنته الوزارة للسنة الدراسية : 1438-1439

المناسبة الموعد هجرياً الموعد هجرياً بداية العام الدراسي الأول للطلاب والطالبات 12 ذو الحجة 1439 2017/09/17 اليوم المخصص لأجازة اليوم الوطني فى السعودية 4 محرم 1439 2017/09/24 اليوم المخصص لأداء إمتحان الفصل الدراسي الأول 13 ربيع الآخر 1439 2017/12/31 موعد إنطلاق إجازة نصف السنة الدراسية 24 ربيع الآخر 1439 2018/01/11 موعد إنطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني 4 جمادي الأول 1439 2018/01/21 اليوم المخصص لأداء إمتحان الفصل الدراسي الثاني 20 شعبان 1439 2018/05/06 اجازة آخر السنة 29 رمضان 1439 2018/05/15

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