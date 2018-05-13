رابط نتائج نظام نور برقم الهويه الوطنيه 1439 للمرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة 1439 Noor Result ومتابعة نتائج الطلاب 2018

فى آخر المتابعات الجديدة لما ورد من مستجدات الأخبار التعليمية فى السعودية, نرصد لكم كل جديد حول نتائج الطلاب فى السعودية, إذ لا يتبقي سوي أيام قليلة وسينتهي جميع طلاب وطالبات المراحلة التعليمية المختلفة فى المملكة العربية السعودية بالإنتهاء من أداء إمتحانات نهائية العام الدراسي 1439, والتى بعدها يتوفر لكم إمكانية القيام بالإستعلام عن النتيجة ويتم ذلك عبر الموقع الرسمي الذي نشرته الوزارة التعليمة فى السعودية ألا وهو رابط نور المركزي وسيتم البدء بالبحث عن النتائج اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 شعبان 1439 هجريا, ويتم الاستعلام من خلال إدخال رقم الهوية الوطمية ورمز التحقق الخاص بالطالب أو الطالبة, وفي هذا المقال سنوفر لكم رابط نور الالكتروني , وموقع استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية.

نتائج نظام نور الطلاب برقم الهوية الوطنية

ويتم إعتبار نظام نور هو الموقع الرسمي بالمملكة العربية السعودية المخصص للإستعلام ورصد ونقل نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية داخل البلاد, والذي من خلاله بإمكان جميع الطلاب والطالبات او اوليا الأمور الإستعلان عن النتائج عبر إدخال رقم الهوية الوطنية, ومن ثم إدخال اسم المستخدم و الباسورد, وهو ما سنقوم بمتابعته معكم فى هذا المقال بشرح وافي , جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المدرسة الإبتدائية (الامام حفص) فى صباح اليوم عن أدخالها لنتائج الفصل الدراسي الثاني علي الموقع الرسمي لنظام نور المركزي, موضحة بأن طباعتها ستتوفر علي الموقع أو من خلال عمل زيارة للمدرسة للراغبين بالإستعلام عن النتيجة منها.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1439

الآن يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الولوج إلي الرابط التالي للتسجيل في نظام نور للنتائج, عبر إدخالهم اسم المستخدم ومن ثم كتابعة كلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة, وبعد ذلك النقر علي تسجيل الدخول بالموقع, ولمن فقد كلمة المرور أو لا يتذكرها يمكنه استعادها من جديد, وعندما تقوم وزارة التربية والتعليم فى السعودية بالإعلان عن رصد درجات الطلاب,يمكنكم حينها الدخول الي موقع نور والاستعلام بشكل مباشر بالدخول لموقع نتائج نظام نور برقم الهوية.

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رابط الدخول نظام نور

رابط موقع نظام نور نتائج الطلاب

بالفيديو شرح التسجيل في نظام نور

يمكنكم التسجيل في بوابة نظام نور الإلكترونية عن طريق إتباع التعليمات في الفيديو أدناه: