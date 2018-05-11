موقع مكاني Makani.. تذاكر دخول مباراة الاتحاد والفيصلي متوفره الان

موقع مكاني Makani.. تذاكر دخول مباراة الاتحاد والفيصلي متوفره الان
أخبار السعودية

اعلنت ادارة موقع مكاني الالكترونية قبل ساعات عن فتحها باب بيع تذاكر مباراة نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين , مباراة الاتحاد والفيصلي المقرر اقامتها مساء يوم غد السبت بتاريخ 12 مايو 2018 – 26 شعبان 1439 , على ارضية استاد الجوهره المشعه في جدة , عند الساعه الثامنة والنصف مساء بالبث المباشر عبر قناة السعودية الرياضيه .

وسوف تتميز مبارا الاتحاد ةالفيصلي بشرف حضور خادم الحرمين الشريفين لمباراة نهائي الكاس , واستمرار التحضيرات من قبل هيئة الرياضه السعوديه لهذه المباراه , وتجهيزات التتويج باللقب للفائز بها .

رابط موقع مكاني Makani

ولقد بات بالامكان الان لجميع جماهير الفيصلي والعميد بالدخول عبر منصة مكاني الالكترونيه وشراء التذاكر المخصصه لكل منصه في مدرجات الجوهره المشعه في جده , وحجز مقعد حضور مباراة النهائي بين الاتحاد والفيصلي .

https://www.makani.com.sa

حيث ياتي هذا الامر بعد ان اعلنت هيئة الرياضة مسبقا بتوفير المقاعد مجانا للجماهير , الا ان رئيس الهيئة تركي ال الشيخ قد اعلن رسميا بدخول مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كاس الملك بالتذاكر المخصصه باسعار متفاوته , والمتوفره عبر موقع مكاني المخصص لبيع تذاكر اهم المباريات المحلية , وعرض اسعار التذاكر عبر المنصة الان , احجز تذكرتك قبل نفاذ الكيمة.

بادر الان بشراء تذكرة مباراة الاتحاد والفيصلي بالظغطهنا 

ويعود سبب تبديل قرار تركي ال الشيخ لقرار بيع تذاكر المباراه بدلا من توفيرها مجانا , الى تمكن ادارة استاد الجوهره من انهاء العمليات الاصلاحيه على ارضية الاستاد في وقت قياسي , وذلك قبل موعد المباراه بيومان فقط .

حيث تم الاعلان من قبل “عمار العمار” مدير مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة , بتمكن الفرق المسؤوله عنها بانهاء عملية استبدال أرضية ملعب الجوهرة المشعة واتمام عمليات الصيانه على جميع نواحي الاستاد وارضيته العشبيه , بحيث اصبح اخيرا جاهزاً لاستقبال جماهير نهائي كأس الملك وضيوف المباراة الكرام .

وكان العمار قد وجه تاكيداته بانهاء عمليات الصيانه على الاستاد , وذلك على اثر ماتم تغييره من رفع أرضية ملعب الجوهرة في أكتوبر الماضي , بغية عمليات التجهيزات الخاصة باستقبال أعظم رويال رامبل، الذي انتهت في يوم الجمعة بتاريخ 27 أبريل .

وللاطلاع على اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي المعروضه عبر منصة مكاني الالكترونيه , فانها كالاتي:

اقرأ أيضا:

تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة 2018 KSA sports سبورت الاولى الناقلة لمباراة الاتحاد والفيصلي اليوم

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس الملك وطرح تذاكر المباراة عبر منصة مكاني