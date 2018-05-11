موقع مكاني Makani.. تذاكر دخول مباراة الاتحاد والفيصلي متوفره الان

اعلنت ادارة موقع مكاني الالكترونية قبل ساعات عن فتحها باب بيع تذاكر مباراة نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين , مباراة الاتحاد والفيصلي المقرر اقامتها مساء يوم غد السبت بتاريخ 12 مايو 2018 – 26 شعبان 1439 , على ارضية استاد الجوهره المشعه في جدة , عند الساعه الثامنة والنصف مساء بالبث المباشر عبر قناة السعودية الرياضيه .

وسوف تتميز مبارا الاتحاد ةالفيصلي بشرف حضور خادم الحرمين الشريفين لمباراة نهائي الكاس , واستمرار التحضيرات من قبل هيئة الرياضه السعوديه لهذه المباراه , وتجهيزات التتويج باللقب للفائز بها .

رابط موقع مكاني Makani

ولقد بات بالامكان الان لجميع جماهير الفيصلي والعميد بالدخول عبر منصة مكاني الالكترونيه وشراء التذاكر المخصصه لكل منصه في مدرجات الجوهره المشعه في جده , وحجز مقعد حضور مباراة النهائي بين الاتحاد والفيصلي .

https://www.makani.com.sa

حيث ياتي هذا الامر بعد ان اعلنت هيئة الرياضة مسبقا بتوفير المقاعد مجانا للجماهير , الا ان رئيس الهيئة تركي ال الشيخ قد اعلن رسميا بدخول مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كاس الملك بالتذاكر المخصصه باسعار متفاوته , والمتوفره عبر موقع مكاني المخصص لبيع تذاكر اهم المباريات المحلية , وعرض اسعار التذاكر عبر المنصة الان , احجز تذكرتك قبل نفاذ الكيمة.

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ويعود سبب تبديل قرار تركي ال الشيخ لقرار بيع تذاكر المباراه بدلا من توفيرها مجانا , الى تمكن ادارة استاد الجوهره من انهاء العمليات الاصلاحيه على ارضية الاستاد في وقت قياسي , وذلك قبل موعد المباراه بيومان فقط .

حيث تم الاعلان من قبل “عمار العمار” مدير مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة , بتمكن الفرق المسؤوله عنها بانهاء عملية استبدال أرضية ملعب الجوهرة المشعة واتمام عمليات الصيانه على جميع نواحي الاستاد وارضيته العشبيه , بحيث اصبح اخيرا جاهزاً لاستقبال جماهير نهائي كأس الملك وضيوف المباراة الكرام .

وكان العمار قد وجه تاكيداته بانهاء عمليات الصيانه على الاستاد , وذلك على اثر ماتم تغييره من رفع أرضية ملعب الجوهرة في أكتوبر الماضي , بغية عمليات التجهيزات الخاصة باستقبال أعظم رويال رامبل، الذي انتهت في يوم الجمعة بتاريخ 27 أبريل .

وللاطلاع على اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي المعروضه عبر منصة مكاني الالكترونيه , فانها كالاتي:

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