موعد وصول جثمان الطالبين الغارقين السعوديين من الولايات المتحدة إلي المملكة

فى آخر المتابعات الإخبارية تنشر لكم صحيفة كابتن نيوز مستجدات الأخبار المتدوالة حول وفاة الطالبين السعوديين فى الولايات المتحدة الأمريكية, والذي أفادت الأخبار بالوفاة بسبب الغرق لنيتهم بإنتشال طفلين من الغرق فى مياه نحر شيكوبي, وهو النهر الذي يتواجد فى الولاية الأمريكية “ماساتشوستس”.

إذ قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تعازيها لأسر عائلات الطالبين كما وصفتهم الوزارة فى بيانها بأنهم “شجعان”.

تجدر الإشارة إلي أن كلاً من الطالبان سعوديين الجنسية, فالطالب الأول يدعي جاسر دهام ويبلغ من العمر 25 عاماً ويقوم بدراسة الهندسة فى جامعة “نيو إنجلاند, والطالب الثاني يدعي “ذيف مانع” ويبلغ من العمر 27 عاماً ويدرس هندسة أيضا ولكن فى السنة الـ 4 بجامعة “هارتفورد”.

تجدر الاشارة أن هناك ما يقرب من 52 ألف طالب يقوموا بالدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية ويأتون فكر دولي أطبر ووجهات نظر مختلفة وكان الطالبينمن ضمنهم.

وتداولت بعض الصحف الإخبارية بأن الفريق الخاص بالخوض والذي يتبع شرطة الولايات المتحدة والمروحيات قد استغرق عدة ساعات فى أعماق النهر خلال العطلة الخاصة بالإسبوع, كما أفادت أن الفرق نجحت بالتمكن من العثور علي إحدي الجثتين فى نفس الليلة وجثة الطالب الأخري تم العثور عليها فى صباح يوم التالي, الموافق الاثنين 2 يوليو 2018.

موعد وصول جثمان الطالبين الغارقين السعوديين

هذا وتم الإعلان بأنه سيتم الإنتهاء من إجراءات نقل جثمان الطالبان فى يوم الجمعة الموافق 6 يوليو2017, علي أن يصلان إلي السعودية فى خلال اليوم السبت الموافق 7 يوليو 2018.