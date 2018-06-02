موعد عيد الفطر 1439 / 2018 فى السعودية .. الزعاق: رمضان ينتهي الخميس وأول أيام العيد الجمعة

يسأل الكثير متي موعد عيد الفطر 1439 / 2018 فى السعودية, وهنا خرج الدكتور خالد الزعاق, الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية, صباح اليوم الخميس, 31-5-2018 ليجب عن هذا التساؤل.

إذ توقع الزعاق بأن شهر رمضان المبارك لهذا العام ستكون نهايته فى اليوم الذي بدأ فيه.

إذ قام الزعاق بالنشر علي الحساب الرسمي له علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”, تغريدة أوضح خلالها, بأن شهر رمضان سينتهي فى يوم الخميس وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه الشهر المبارك, وبهذا ستكون عدد أيام رمضان هذا العام 29 ليلة فقط.

موعد عيد الفطر المبارك في السعودية

كما أشار الباحث الفلكي, وفقا لما كشفت عنه الحسابات الفلكية فيما يخص موعد عيد الفطر 1439 فى السعودية 2018 سيكون فى الجمعة الموافقة ليوم 15 يونيو ليكون هذا اليوم هو أول ايام عيد الفطر المبارك 1439 فى السعودية.

وتابع الزعاق فى هذه التغريدة: “بأن العمليات الفلكية الحسابية أشارت إلي إنتهاء شهر رمضان المبارك لهذا العام سيكون فى اليوم الذي بدأ فيه, أي يوم الخميس, وعدد أيامه 29 يوماً, وسيكون يوم الجمعة 15 يونيو 2018 هو أول أيام العيد, والله تعالي أعلي وأعلم”.