موعد صرف وايداع معاشات التامينات الاجتماعية لشهري رمضان وشوال 1439 هجرياً

في ابرز الاخبار المتصلة بمؤسسة التامينات الاجتماعية السعودية , ومانشرته مواقع الاخبار الرسميه حول الموعد الجديد المحدد لصرف معاشات التامينات الاجتماعيه ومعاشات مؤسسة التقاعد للعام الحالي 1439 – 2018 , فقد اعلنت مؤسسة التامينات الاجتماعية صباح اليوم الاحد 11 رمضان 1439هـ – 27 مايو 2018 , بتجديد موعد تسليمها لمعاشات التابعين لها في المؤسسة , سواء كانوا تابعي التامينات او التقاعد , في موعد متجدد سوف يكون هو الموعد الرسمي في كل شهر بداية من يونيو المقبل للعام الميلادي 2018 .

موعد صرف معاشات التامينات الاجتماعية

حيث جاء التاكيد على الموقع الرسمي لمؤسسة التامينات الاجتماعية ببداها في تطبيق قرار صرف معاشات التامينات , المختصه بالتابعين لها من المتقاعدين وأفراد عائلة المتوفى منهم وجميع من يندرج تسليم معاشه ضمن التامينات الاجتماعية في شهر يونيو المقبل 2018 , حيث سيكون موعد صرف معاشات رمضان في 1 يونيو وبسبب تصادفه مع تاريخ يوم الجمعه , فسوف يتم الصرف في تاريخ 31 مايو الموافق ليوم الخميس الموافق لـ 16 رمضان .

واما عن موعد صرف معاشات شهر شوال فسوف يكون في تاريخ يوم الاثنين 25 يونيو 2018 الموافق لـ 11 شوال 1439 هـ, وسيكون هذا الامر متماشيا مع بداية كل شهر ميلادي , اعتباراً من شهر يونيو .

كما وسيتم صرف معاشات التامينات الاجتماعيه كل شهر على هذا التاريخ بشكل رسمي لجميع التابعين للمؤسسة , وياتي هذا تماشياً مع التوجيهات السامية من القيادة السعودية , بان تكون مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة موحده بشكل مستتب , وان يتم التطبيق سريعا , بحيث يتوافق استلام جميع موظفي الحكومة والمتقاعدين على التقويم والتاريخ الميلادي للجميع , بعيدا عن التفريق بين كل فئة واخرى , سواء الموجودين على راس عمل حكومي او المتقاعدين او التابعين لمؤسسة الضمان .

وفي ذات السياق فقد اصدر القرار من جانب الادارة العامة في مؤسسة التامينات الاجتماعية , حيث يقضي بتوحيد التقويم المتبع في المنشات الجكومية مع منشآت القطاع الخاص , وذلك بهدف اتمام الأداء في كافة الاشتراكات الشهرية وتوحيد مواعيد صرف المعاشات لجميع موظفي الدولة في القطاعين وفق التقويم الميلادي بدء من شهر يونيو 2018 م – شوال 1439 .

ومن جهته “المتحدث الرسمي لمؤسسة التامينات الاجتماعيو” عبدالله الجبار , فقد اوضح بأن المؤسسة قائمة في الوقت الحالي على تثبيت تاريخ صرف وايداع معاشات التامينات الاجتماعيه بحيث تتوافق مع تاريخ صرف جميع المعاشات الاخرى في قطاعات العمل بالمملكة , وهو الامر الذي تم الاعلنا على اثره باتمام عمليات إيداع معاشات شهر رمضان بعد العيد بـ 10 ايام , وصرفها في التاريخ المحدد من قبلها بشكل مباشر في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفي وتعويض التعطل عن العمل “برنامج ساند”

كما ولقد بيَّن الجبار بان المؤسسة ستقوم في الموعد المحدد بصرف المعاشات لجميع تابعي مؤسسة التأمينات , وتقديم تاريخ الصرف في الو كل شهر اعتبارا من يونيو المقبل , وياتي هذا بالتوافق لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية في النظام الخاص به , والذي يقضي بأن يكون المعاش الذي يصرف أول شهر يونيو هو معاش شهر يونيو، والمعاش الذي يصرف أول شهر يوليو هو معاش شهر يوليو وهكذا في جميع الاشهر الميلادية طوال العام .

موعد ايداع معاشات التامينات الاجتماعية لشهري رمضان وشوال

وبالنظر ولمراعاة ظروف واحتياجات التابعين للمؤسسة , فقد تم الاثرار من قبل الادارة القائمة عليها بالبدء بصرف المعاش اعتباراً من بداية شهر يونيو لموافقته 17 رمضان بالتقويم الميلادي , وهو الامر الذي ياتي بموجبه , اتمام عملية صرف معاش شهر يونيو بعد 17 يوماً فقط من صرف معاش شهر رمضان .

ومن هنا فقد فسوف يكون تاريخ يوم الجمعة 1 يونيو متوافقا مع صرف معاشات التامينات , وهو الامر الذي ستقوم المؤسسة على اثره بتقديم موعد الصرف الى يوم الخميس بتاريخ 31 مايو الموافق ليوم 16 رمضان بحسب تقويم أم القرى “مكة المكرمة ”

وتجدر الاشارة الى ان معاشات مؤسسة التامينات الاجتماعية تصرف شهريا مبالغ تصل الى 1.7 مليار ريال لجميع التابعين والمستفيدين فيها , واللذين يبلغ عددهم بالاجمالي حوالي 360 ألف مستفيد تابع للتامينات الاجتماعية و مؤسسة التقاعد .

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