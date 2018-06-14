موعد صرف مكرمة رمضان الملكية الضمان الاجتماعي لمستفيدى شهر رمضان 1439 هجريا قبيل عيد الفطر

جاء فى مستجدات اخبار صرف مكرمة رمضان الملكية الضمان الاجتماعي 1439 هجريا, فى ظل إنتظار الكثير من أبناء الشعب السعودي المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعبي بالسعودية والذين يتسألون متي ميعاد ووقت صرف المكرمة الملكية التى سيتم صرفها للمستفدين بأمر ملكي من الملك سلمان حفظه الله, خادم الحرمين الشريفين, لجميع مستفيدي الضمان فى هذا الشهر المبارك رمضان 1439 هجرياً.
موعد صرف المكرمة الملكية 1439 هجريا
إذ قامت بعض المصادر بتوقع موعد صرف المكرمة الملكية بأنه سيكون مع معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1439 هجرياً وسيكون ذلك بعد اليوم الواحد والعشرون من رمضان الجاري 1439 هـ, وستكون قيمة المكرمة الملكية هذا الشهر ألف ريال سعودي لصاحب المعاش الضماني, و500 ريالاً سعودياً للتابع, وسيتم صرفها لكافة المنتفعين من برنامج الضمان الاجتماعي الذين يصل عددهم إلي ما يزيد عن 901 ألف منتفع ومنتفعة من أصحاب الجنسية السعودية.
كما أشارت نفس المصادر بوزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية بأن المكرمة المكلية مستفيدي الضمان الاجتماعي المتوقع صرفها في شهر رمضان 1439 هجرياً سيتم إقرارها رسمياً بواسطة الديوان الملكي بأمر ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- فقط, وسيتم الإعلان فى وقت صرفها من خلال خبر ينشر علي الوكالة الإخبارية السعودية الرسمية “واس”.
مكرمة ملكية رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
جدير بالذكر بأن هذه المكرمة هي عادة تعود عليها مستفيدي الضمان الاجتماعي بأن يقوم الملك سلمان حفظه الله بصرفها لهم بشكل سنوي فى خلال هذا الشهر وعرفت بإسم مكرمة الملك السنوية, وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه لجميع المنتفعين من برنامج الضمان كعيديه لهم فى خلال أيام وليالي رمضان المبارك, وهذه العادة السعودية مستمرة عليها منذ عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله-, ليواصل الملك سلمان -حفظه الله- عليها.
تحديث:
قام الملك سلمان بن بعدالعزيز, خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالموافقة علي تحمل الدولة لفاتورة المياه لجميع مستفيدي الضمان الإجتماعي, إذ قام عبدالرحمن الفضلي, وزير البيئة والمياه والزراعة بالبلاد, بنشر تغريده جديدة علي الحساب الرسمي له علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”, شكر فيها خادم الحركيم الشريفين علي موافقته بصرف المكرمة الملكية التى تأتي بما يعادل 150 لتر للفرد يومياً.
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التعليقات
اللهم احفظ لنا ملكنا الغالي واحفظ جنودنا وانصر هم على من.عاداهم
اميييين يارب
الحد المانع من الضمان من وضعه لايخاف الله من كان راتبه 6000 آلاف ريال وأفراد أسرته 8 يقطع من الضمان بالله عليكم ماذا تفعل 6000 آلاف ريال في زماننا هذا أطالب يطالب غيري بإعادة النظر في موضوع الحد المانع من الضمان وأن يكون لمن راتبه أقل من عشرة آلاف ريال في كل الدول إذا أنت بالضمان واشتغل أحد أبناءك اوتزوجت إحدى بناتك يتم تنزيلهم من الضمان إلا عندنا يتم قطع الضمان عن باقي الأسره وكأن مصير الأسره مربوط بمن اشتغل اوتزوج من أولادك اوبناتك وكأن باقي الأسره لايأكلون ولايصرفون
انا اول مره مقدم ع المقطوعه قالو ٤ او ٦ شهور وتنزلك مانزل شيى لي ٧ شهور
الله يعز الدولة ويحفظ ملكنا سلمان الخير ويطول عمره. يا حبيب الشعب ياابوفهد.
رح الضمان اطلب منهم رقم الطلب حق المقطوعة اذا رقم الطلب معاك تقدر تستعلم عنها معد بيطلع تاريخ اخر مساعده
كيف الطريقه انا مسجل جديد بالضمان متى ينزل اول راتب لي قدمت اخر شهر 8 شعبان 1439 كيف اعرف وشكرا بالجوال او بسجل المدني ( الشمري 0550649377
انا مقدم لأول مرة في المساعدة المقطوعة قدمت شهر 8 عام 1438 وحتى الآن لي سنة وشهر ولم ينزلي شى فمتى تنزلي في حسابي ارجو منكم الرد
لي سنه وشهر ما نزل شي ولا شفت شي
اول مره اقدم عليها وقالوا 3اشهر وهي في حسابك والحين ليا سنه وشهر ولا شفنا شي
يارب فرج همنا وفك ظيقتنا
السلام عليكم انا من عام1430تقريبا اقدم على المقطوعه كل سنه وتنزل والله يااخوان في شهرين اللين اخر مره شهر 1 38والعام هذا قدمت شهر واحد ولسا ماصرفت والله الذي لااله الاهو ان الله يرزقك
(ياخوان لاوصيكم توكلوعلى الله ) وابذلو الاسباب )
استفسار
هل هناك موقع للضمان الاجتماعي بدل ركض الناس كل يوم للفرع
ان شاءالله تنزل المكرمه
الله يسمعك منك ابشري بالحلوه
انا مقدم من شهر خمسه هذا العام هل تنزل لي لو لا احد يقدر يفيدني ومتى الاكراميه تنزل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يعز ملكنا وولي العهد وبلادنا ويحفظها بإذن الله
يارب ينزلوا قرار للسعوديه المتزوجه من غير سعودي
يصرف لها ضمان اجتماعي احنا ربات البيوت ونحتاج
احنا بناتكم و الله يعلم بالحال الحمدلله
ان شاء الله يوصل كلامي لملكنا حفظه الله ويطول عمرة يارب
ابشر كم تم إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي للبنك وصرف. خلال ساعات الله يجزاك خير ويحفضك
ابشر كم تم إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي للبنك وصرف. خلال ساعات الله يجزاك خير ويحفضك
يا اخوان مافيه اي خبر عن المكرمه لا تستعحلوا
الله يرحم عباده والبشر مأترحم وربي أن الحاجه تذال والبيوت اسرار
رب العباد يلطف فيني وأولادي
تكفى يابوفهد تكفي ياسلمان ابن عبدالعزيز يالحاكم العادل تكفي ياولي العهد محمد تكفى ياسندنا اناموطن والله الذي لااله غيره أن دخلي 382ريال فقط افزعولي انا عمري 45سنه اعزب خدماتي موقفه بسب مخالفه محجوبة وإلا ظمان والا راتب أنا في وجهك يامام والمسلمين وأولي عهدك.0509548411 هذا جوالي
قدمت شهر 2 عام 1438 متى تنزل لي
اللهم في هذه اليله إنك ترزقنا من واسع فضلك وتفرح قلوبنا بماء يسرناوترزقنا من حيث لا نحتسب إنك انت العزيز القدير
انامتوقف راتبي والمقطوعه بسبب زياده مؤقته في راتبي التقاعدي من التامينات وانامريض وطاعن في السن واعول عاءله وعاجزومستعد باحضار تقرير طبي علمابان علي التزامات ماليه واتظلم من هذاالاجراء وارجو اعادة النظر وانصافي وصرف ضماني والمقطوعه ج٠٥٨١٤١٨٣٠٠
الحمدالله علي كل حال خلص عليه معاش الضمان وماعندي الحينه الي اصرف فيه واعول بناتي حتي فطوري افطر وابقي لسحور وكله دين من البقاله حتي الهندي صاحب البقاله كل يومين يجي يطلب فلوسه الحمدالله علي كل حال الي يقدر يساعدني الله يجزاه خير هذا رقم جوالي 0561464216
انا مو عارفه كيف اسجل ف المقطوعه ليا يمكن شهرين ادخل الموقع م الاقي وانا والله احتاجها انا اسرة سجين وعندي اخت وحده تابعه ليه ونحتاج هالمبلغ الي يعرف شيء يفيدني وكمان راتب رمضان متى حينزلوه لنا اكيد
بسيط خوذي اوبر اوكريم وروحي لهم
كيف اقدم علي المقطوعه مرة ثانية
رقم الطلب
3705227199
جمادى الأولى 1437
متقاعد مرتب تقاعدي 5225
62 سنه ومستأجر منزل
واعول أفراد أسرتي من 6 أفراد
ومساعدتي المقطوعة ( رفض ) الله كريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا من التأهيل الشامل هل تشملني المكرمه اتمنى الرد
يارب ياذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة مايبقى احد مقدم الاتنزل له والله يعلم بظروفنا قالوا لنا بتنزل ولاشفنا شيء وعند الله خير
طيب اناعندي ايقاف خدمات اقدراسحبهاكاش من نفس البنك
ابشركم بأذن الله انه ماتجي العاشرة صباحا الا وتم الإيداع في حسابتكم
هل انت متاكد ام تتوقع فقط؟
هذا توقع والله اعلم في هذه العشر الأواخر من رمضان ان الله مايحرمنا الأجر والثواب والله يحفظ حكومتنا اللي خيرها عم القاصي والداني
الله يفتح بوجهي ووجيهكم
يعني بتنزل المكرمه اليوم ؟
احد يفيدني انا استلم الضمان الاجتماعي وعندي تقرير عن الحالة ورحت لهم بقدم على المساعدة المقطوعة رفضو قالو لازم عمرك يتعدى ٣٥ او تكون متزوج وعندك كرت عايلة هل الكلام صحيح ام لا
بما انه لديك تقرير طبي ،فلا ينظر للعمر ،اما عن متزوج فلا اعلم والله
صحيح بخصوص العمر فوق٣٥ أما شرط انك متزوج غير صحيح ونازله لي وأنا أعزب . (والعزوبي ماله رب)
السلام عليكم انا قدمت ع المقطوعه في شهر شوال عام١٤٣٨ وللحين مانزلت الله يسعد اللي يعرف يبشرني جعل ربي يبشره بكل خير يسعد به
انا مقدم المقطوعه ١٤٣٨/٨متاتنزل
الله يجيب لنا اللي فيه الخير
ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام
قولو آمين
ابشرو بالخيير يااخوان
واللي مالهم ضمان مالهم عيدية والله عجيييب
مفروض يفرحوننا خاصه الي ماله سوئ راتب ا لظمان وشهي تراء يادوب يادوب تكلني عيش خاصه معا تفاع المعيشه فرحوناء تكفون.
انا من شهر ٦ ١٤٣٦ مانزل لي شى للحين الله يسعدك ويجزاكم خير في اي توقع نزولها قبل العيد او بعد الله يرزقكم وياي افيدوني
محتاجه تكفون ساعدوني علي إيجار وفاتورة كهرباء ومصاريف عيال
واساله عزوجل ان يحفظ ملكنا الغالي وولي عهده من كيد الكايدين والحاقدين اللهم امين مادام خادم الحرمين هو لقب ملوكنا فنحن بخير ونعمه من الله
السلام عليكم ماجاني الاخمسمائةوثلاث اريال وين المكرمة الملكية 1000لرب لأسرة و500لكل تابع اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خير منها ابي ابكي والله على الي يصير
توها مانزلت المكرمة
اليوم الفجر نزل لي الراتب الشهري من الضمان بس مانزلت لي المكرمه متى بتنزل ؟!!
بسالكم راح تنزل لنا المكرمه ولالا
مين عنده خبر ع نزول المكرمه الملك سلمان
انشاء الله باذن الله تنزل قبل العيد لاني موظف في الضمان ليلة 28
متأكد؟؟
السلام عليكم أخوكم هاني أبو روز اريد صرف المقطوعة من أجل حاجتي أنا وبنتي روز
أعاني من كثرة حالة الصرع والتشنج المزمن
غير مستجيب للعلاج على ثلاثة أنواع من أدوية الصرع
الحمد لله على كل حال داخل على الله ثم عليكم أطلب نزول المقطوعة من أجل حاجتي أنا وبنتي روز
أنا اخر مره إستلمتها عام 1435شهر 6وقدمت العام 1رمضان 1438متى تنزل لي افيدوني الله يجزاكم خير ويرزقكم ..
ماغندكم اخبار عن المكرمه
السلام عليكم انا مجاني المراد
عل رسالتي
اليوم 25/9/1439 لم تنزل باقى عن العيد ٤ايام انشالله رح تنزل اخر الاسبوع
الله يرحمك ابو متعب
الله يرزقنا من فضله
اذكروووو الله ، وصلوووو على محمد
ياملكنا ياولدنا يالغالي ياخلفنا في سلفنا الراحلين الله يرحمهم
نبي صرف العيديه لنسعد في العيد السعيد
مطلقه ومن مستفيدات الضمان الاجتماعي لي مايقارب من ثلاث سنوات تصوروماصرف لي مساعده مقطوعة فا قمت بمراجعة مكتب الضمان في نجران فقال مكنتي مسجله وقاموبتسجيلي في 18/8/1437ولم ينزل لي شئ الحل.
الله يسهل اموركم جميعا
عسى العيديه تجي قبل مانجيب العيد مانجيب العيد..
ارجوا من الله ثم منكم تسجيل والدي بالمقطوعه السنويه لايقدر يراجع الضمان الاجتماعي اذا في احد يقدر يسجل والدي اكون له داعيا ٠٥٥٣٨٦٥٠٢٥
انا املي في الله ماله حدود يارب تنزل حتى لو تاخرت ننتظرها الله يفرج كربة كل مسلم
الله يحسن خاتمتنا ويعفو عناويرحمناويرحم موتاناوموتى المسلمين ويجعل مثواناجنات النعيم…
السنه هذي مقسومه لإخواننا بالأردن اللهم لاحسد
الله يرحم الملك عبدالله رحمه واسعه ووالدي ووالدا
كل من يقرآ
الله يعوضنا خير
يارب تزال المقطوعه والله محتاج وياكريم اسال ربي تزال
بكرا آخر موعد لنا اذا ما نزلت ….الله يرزقنا من واسع فضله
السلام عليكم اخبار واس ابشركم تو جاني خبر ان الملك دعم الظمان مليار وسبع ميةليون تحروها بحساباتكم
انشاء الله على الساعة ٧ بتنزل
الله اعد رمضان علينا اعوام عديده وازمنه مديده تحت ضل حكومتنا الرشيده
الله يطول بعمر ملكنا وابونا خادم الحرمين الملك سلمان وياعسى الفردوس لوالدينه
حفض الله ملكنا الطيب الحبيب الله يخليه لنا يارب
يارب ارزقني من حيث لا احتسب وبارك لي فيما ترزقني يالله دعواتكم لي بالرزق والتوفيق الحمدلله
لا اله الا الله
محمد رسول الله
الله اكبر
استغفر الله
استغفر الله
استغفر الله
حسبي الله وتعم الوكيل
الله يرحم ابو متعب ويجعل مثواه الجنه يارب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ياخواني وخواتي بارك الله فيكم انا ماقلت لكم بأذن الله انها بتصرف لكم قبل العيد شوفوا تعليقاتي السابقة الحمد لله صدقت توقعاتي ملكنا الغالي ابوفهد أطال الله في عمره أمر بالصرف لمستفيدين الضمان الاجتماعي قبل العيد
وينها المكرمه نزلت بحسابك متى ومتى سحبتها