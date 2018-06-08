موعد صرف مكرمة رمضان الملكية الضمان الاجتماعي لمستفيدي شهر رمضان 1439 قبيل عيد الفطر

جاء فى مستجدات اخبار صرف مكرمة رمضان الملكية الضمان الاجتماعي 1439 هجريا, فى ظل إنتظار الكثير من أبناء الشعب السعودي المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعبي بالسعودية والذين يتسألون متي ميعاد ووقت صرف المكرمة الملكية التى سيتم صرفها للمستفدين بأمر ملكي من الملك سلمان حفظه الله, خادم الحرمين الشريفين, لجميع مستفيدي الضمان فى هذا الشهر المبارك رمضان 1439 هجرياً.
موعد صرف المكرمة الملكية 1439 هجريا
إذ قامت بعض المصادر بتوقع موعد صرف المكرمة الملكية بأنه سيكون مع معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1439 هجرياً وسيكون ذلك بعد اليوم الواحد والعشرون من رمضان الجاري 1439 هـ, وستكون قيمة المكرمة الملكية هذا الشهر ألف ريال سعودي لصاحب المعاش الضماني, و500 ريالاً سعودياً للتابع, وسيتم صرفها لكافة المنتفعين من برنامج الضمان الاجتماعي الذين يصل عددهم إلي ما يزيد عن 901 ألف منتفع ومنتفعة من أصحاب الجنسية السعودية.
كما أشارت نفس المصادر بوزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية بأن المكرمة المكلية مستفيدي الضمان الاجتماعي المتوقع صرفها في شهر رمضان 1439 هجرياً سيتم إقرارها رسمياً بواسطة الديوان الملكي بأمر ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- فقط, وسيتم الإعلان فى وقت صرفها من خلال خبر ينشر علي الوكالة الإخبارية السعودية الرسمية “واس”.
مكرمة ملكية رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
جدير بالذكر بأن هذه المكرمة هي عادة تعود عليها مستفيدي الضمان الاجتماعي بأن يقوم الملك سلمان حفظه الله بصرفها لهم بشكل سنوي فى خلال هذا الشهر وعرفت بإسم مكرمة الملك السنوية, وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه لجميع المنتفعين من برنامج الضمان كعيديه لهم فى خلال أيام وليالي رمضان المبارك, وهذه العادة السعودية مستمرة عليها منذ عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله-, ليواصل الملك سلمان -حفظه الله- عليها.
تحديث:
قام الملك سلمان بن بعدالعزيز, خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالموافقة علي تحمل الدولة لفاتورة المياه لجميع مستفيدي الضمان الإجتماعي, إذ قام عبدالرحمن الفضلي, وزير البيئة والمياه والزراعة بالبلاد, بنشر تغريده جديدة علي الحساب الرسمي له علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”, شكر فيها خادم الحركيم الشريفين علي موافقته بصرف المكرمة الملكية التى تأتي بما يعادل 150 لتر للفرد يومياً.
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التعليقات
جزاه الله خير ابو فهد
اللهم اجزه خير الجزاء عنا وعن المحتاجين
آمين
هل تشمل ذوي الإعاقة هذي المكرمه وهم أهم من يحتاجها في المجتمع
لا
لمالايتم دمج جميع المبالغ المنفرده ليكون موعدهاحداقصاه واحدمن الشهرالتالي كموعدالضمان الاجتماعي يتم الدمج مع الضماليكون منتظما
اناصار لي سنة مانزلت لي المساعدة المقطوعة مقدم في 1438/9/9 متى راح تنزل عندي اجار بيت والتزمات واملي انها تنزل ذاالشهر توقعاتكم
الحمد لله انا نزلت ليه ١١ الف وكنت انتضرها ٣ سنين ربي يفرح قلوبكم وتنزل لكم ربي يخليلنا مليكنا ويعطيه الصحه والعافيه راح نزل لكم بس لاتستعجلو ربي يفرجها علي الكل
المقطوعة تنز ل كل سنتين
قربت لاتستعجل هم الان شهر٦ يارب تنزلك حسب كلامهم مع المكرمة
أنا مقدم من شهر 5/1438هل ينزلي ولا لا
ينزلك المقطوعه ان شاءالله اليومين هدا باذن الله ابشري
جزاكم الله عنا كل خير .. الله يحفظك يا ملكنا ويحفظ ولي العهد لكم الفضل بعد الله في سد حاجتنا وحفظ ماء وجهنا في هذه الظروف القاسية انا عروس لسجين وزوجي السجن بعد زواجي ب أسبوعين والحمدلله ضمان أسر السجناء حفظ كرامتهم عن ذل وإهانة الدين الله يعدي هذا الشهر على خير ويجمعني بزوجي عاجلا غير أجل يا كريم
امين يارب
اللهم امين يارب يفك كربه ويجمع شملكم باذن الله
الله يفرجها عليكي
الله يحفظ بلادنا وولاة امرنا كل خير ويجزاهم الجنه ويبعد عنهم كل من اراد بهم شر ..ولكن اتمنى ان تنزل المكافاة في حساب كل تابع ولا تكون في حساب رب الاسرة لان فيها ظلم كبير وأقسم بالله العظيم وبالقران الذي انزل على محمد ان والدي من اسر الضمان مايقارب عشر سنوات وامي ليس لها نصيب من الضمان لا الشهريه ولا السنويه وان ليس لها دخل واقسم بالله الذي احل القسم ان ولدي لا يشتري للبيت بريال خبز مع العلم ان الله موسع عليه وله راتب تقاعد اليس هذا ظلم لزوجات والابناء في هذا الاوضاع المعيشية اليست الام تحتاج لمستلزمات خاصة للمنزل ومستلزمات شخصية ومستحضرات طبية ارجو من يهمه الامر فصل ضمان امي عن ابي لان ليس عنده امانه وانا اتحمل جميع اقولي وكافة المسىوولية مع العلم ابلغ من العمر 39 والحمدلله على كل حال
ارسل رقمك لاهنت
ام عبدالله بيسط امرك روحي نفس مكتب الضمان للى ينزل راتب الضمان وشرحي لهم الوضع وصدقيني يفصلون ضمانك عن ابوك يصبح ضمانه له بس ويصرف مستحق شخص بس ضروري يكون لامك حساب بنكي باسمه وتثبت الكلام هذا بان ابوك غير امين تحت مسوليتك نفس فصل للى عنده تامينات يفصل ويبقى افراد الاسرة
فعلا ياريت ينزلون في حساب الزوجه حقها وحق ابناءها لانه فعلا فيه ظلم كثير اتجاه بعض الاسر المعدده وخاصه الزوجه امي نفس الوضع ينزل بحساب الوالد ولا يعطيها ريال واحد منه ولاتقدر تشتكيه او تاخذ منه حقها بحكم لمن كنا صغار واللحين هي ماتقدر تمشي وتراجع وتطلع صك هجران..
هل تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة
شكرا لملكنا سلمان الله يحفظه على المكرمه
ابشركم مكرمة الملكية هذا السنه ما راح ينزل وهذا العلم وصل لي من مسؤول في الضمان
الله لايبشرك
الله لايبشرك بلخير ابدا
الْحٍمَدٍ للـّہ في مكرمه بس انت قول خير او اصمت
متي تزلي المقطوعه الضمان الاجتماعي انا مقدمه من سنه ١٤٣٦الحين مانزلت
خير ان شاءالله تنزلك الايام هدا بادن الله ابشري بس انتي اتاكدي من ان حالتك في المقطوعه قايم يبقي ايام وهي في حسابك باذن الله تعالى
٣٦ راجعهم العالم تستلم ٣٩
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته ارغب في تسديد دين علي في بنك التسليف مبلغ ١١٧٥٠ علما ان كفيلي هو اخي ومهددني بشكوىللمحكمه ولم أستطيع تدبر المبلغ ولا يوجد لدي اي دخل ولا حتى اي عمل وظروفي والله سيئه جدا فمن يستطيع مساعدتي جوالي 0556362350
قدم برقية عن طريق الاتصالات الى الديوان الملكي وطلب فيه عفوا وسترحام وصدقني ابشر بخير ولاتنسى ترفق سند المطالبه يعطيك بنك التسليف ورقة اثبات مديونيه والله يوفق الجميع الشمري ج 0550649377
كم تاخذ وقت ويتم رد وتنفيذ الامر ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكفون يااهل الخير على دين بمبلغ 70000الف اطلب من الله ثم منكم مساعدتي
ومساعدتنا المقطوعه اللي آخر مساعدة 1435 ومن عام 1437 ونا مقدم ومرفوضه علشان فرق 200 ريال الحد المانع حسبنا الله ونعم الوكيل0531177730
0123497967 ظافر حمد
وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فين
لو سمحتو مكيف اعرف انا مؤهله لنزول المقطوعه ولا لا فين استفسر لما اروح لهم نفس مكتب الضمان يقولو مو واضح عندنا. استنيها والحين ليا ١١ شهر مقدمه من ١٥/١١/١٤٣٨ للحين ماشفتها
لو سمحتو كيف اعرف انا مؤهله لنزول المقطوعه ولا لا فين استفسر لما اروح لهم نفس مكتب الضمان يقولو مو واضح عندنا. استنيها والحين ليا ١١ شهر مقدمه عليها من ١٥/١٠/١٤٣٨ العام ومانزل ف حسابي شي باقي شهر يصير لي سنه مقدمه
اللهم سهل اجراءات بنتي يارب ويسر امورنا
لي سنه ما نزل شي ولا شفت شي
اول مره اقدم عليها وقالوا 3اشهر وهي في حسابك والحين سنه ولا شي مره
الله كريم
متي بينزل الضمان
ينزل يوم 22 /9 ابشري
انا قدلي اقل من سنه بتنزال لي تكفون
الله يطول بعمرك ملكنا يارب العالمين ويحمينا من حساد
أنا مقدم من شهر 5/1439أخر مقطوعة كانت في 12/5/1437وانا والله محتاج عندي مشكله مع البنك التسليف وعخ الحمدالله أربعة اولد واسكان في غرفه واحدة انا واولدي منه مطبخ وغرفة نوام ارجوكوم نزول لو المقطوعه وشكرا وهذا رقم الجوال لي تأكيد 0501801929
أنا مقدم من شهر 5/1439أخر مقطوعة كانت في 12/5/1437وانا والله محتاج عندي مشكله مع البنك التسليف وعلا ذالك الحمدالله أربعة اولد واسكان في غرفه واحدة انا واولدي منه مطبخ وغرفة نوام ارجوكوم نزول لو المقطوعه وشكرا وهذا رقم الجوال لي تأكيد 0501801929
السلام عليكم ورحمة الله يا اخوان ممكن احد يفيدني جزاكم الله كل خير انا استلمت المقطوعه في ١٤٣٨/٤/٥ هجري ومادريت انه لازم اقدم مره ثانيه وقدمت في شهر ٨ يعني لي سنه وشهر ما استلمتها هل تنزلي او لا او متى كل ما استعلم يعطني وقت الصرف السابق فقط ١٤٣٨/٤/٥
لاماتقدم يجي دورك باذن الله انت مسجل عنهم
طيب انا قريت اللي من عام ١٤٣٨
شهر ٦.٥.٤.٣.٢. بتنزلهم المقطوعه ولانزل شي انا من ١٣٤٨/٤/٥
يا اخوان كل ما استفسر يعطيني موعد الصرف السابق فقط لي سنه وانا على الوضع ذا لا مكتوب قائم ولا شي هل احد عنده طريقه ثانيه اتأكد من اسمي هل هوا قائم غير مواهل تحت الدراسه والله يجزاكم خير
رح مكتب الضمان وأطلب منهم رقم الطلب حق المقطوعه وهم بيعطوك رقم الطلب اذا صار معك معد بيطلع لك التاريخ السابق
هل المطلقات تنزلهم مقطوعه كل سنه
نعم للى رسمي بالضمان
الحمد لله انا نزلت ليه ١١ الف وكنت انتضرها ٣ سنين ربي يفرح قلوبكم وتنزل لكم ربي يخليلنا مليكنا ويعطيه الصحه والعافيه راح نزل لكم بس لاتستعجلو ربي يفرجها علي الكل
لاتياسو من رحمت الله
اللهم احفظ لنا ملكنا الغالي واحفظ جنودنا وانصر هم على من.عاداهم
اميييين يارب
الحد المانع من الضمان من وضعه لايخاف الله من كان راتبه 6000 آلاف ريال وأفراد أسرته 8 يقطع من الضمان بالله عليكم ماذا تفعل 6000 آلاف ريال في زماننا هذا أطالب يطالب غيري بإعادة النظر في موضوع الحد المانع من الضمان وأن يكون لمن راتبه أقل من عشرة آلاف ريال في كل الدول إذا أنت بالضمان واشتغل أحد أبناءك اوتزوجت إحدى بناتك يتم تنزيلهم من الضمان إلا عندنا يتم قطع الضمان عن باقي الأسره وكأن مصير الأسره مربوط بمن اشتغل اوتزوج من أولادك اوبناتك وكأن باقي الأسره لايأكلون ولايصرفون
انا اول مره مقدم ع المقطوعه قالو ٤ او ٦ شهور وتنزلك مانزل شيى لي ٧ شهور
الله يعز الدولة ويحفظ ملكنا سلمان الخير ويطول عمره. يا حبيب الشعب ياابوفهد.
رح الضمان اطلب منهم رقم الطلب حق المقطوعة اذا رقم الطلب معاك تقدر تستعلم عنها معد بيطلع تاريخ اخر مساعده
كيف الطريقه انا مسجل جديد بالضمان متى ينزل اول راتب لي قدمت اخر شهر 8 شعبان 1439 كيف اعرف وشكرا بالجوال او بسجل المدني ( الشمري 0550649377
انا مقدم لأول مرة في المساعدة المقطوعة قدمت شهر 8 عام 1438 وحتى الآن لي سنة وشهر ولم ينزلي شى فمتى تنزلي في حسابي ارجو منكم الرد
لي سنه وشهر ما نزل شي ولا شفت شي
اول مره اقدم عليها وقالوا 3اشهر وهي في حسابك والحين ليا سنه وشهر ولا شفنا شي
يارب فرج همنا وفك ظيقتنا
السلام عليكم انا من عام1430تقريبا اقدم على المقطوعه كل سنه وتنزل والله يااخوان في شهرين اللين اخر مره شهر 1 38والعام هذا قدمت شهر واحد ولسا ماصرفت والله الذي لااله الاهو ان الله يرزقك
(ياخوان لاوصيكم توكلوعلى الله ) وابذلو الاسباب )
استفسار
هل هناك موقع للضمان الاجتماعي بدل ركض الناس كل يوم للفرع
ان شاءالله تنزل المكرمه
الله يسمعك منك ابشري بالحلوه
انا مقدم من شهر خمسه هذا العام هل تنزل لي لو لا احد يقدر يفيدني ومتى الاكراميه تنزل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يعز ملكنا وولي العهد وبلادنا ويحفظها بإذن الله
يارب ينزلوا قرار للسعوديه المتزوجه من غير سعودي
يصرف لها ضمان اجتماعي احنا ربات البيوت ونحتاج
احنا بناتكم و الله يعلم بالحال الحمدلله
ان شاء الله يوصل كلامي لملكنا حفظه الله ويطول عمرة يارب
ابشر كم تم إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي للبنك وصرف. خلال ساعات الله يجزاك خير ويحفضك
ابشر كم تم إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي للبنك وصرف. خلال ساعات الله يجزاك خير ويحفضك
يا اخوان مافيه اي خبر عن المكرمه لا تستعحلوا
الله يرحم عباده والبشر مأترحم وربي أن الحاجه تذال والبيوت اسرار
رب العباد يلطف فيني وأولادي
تكفى يابوفهد تكفي ياسلمان ابن عبدالعزيز يالحاكم العادل تكفي ياولي العهد محمد تكفى ياسندنا اناموطن والله الذي لااله غيره أن دخلي 382ريال فقط افزعولي انا عمري 45سنه اعزب خدماتي موقفه بسب مخالفه محجوبة وإلا ظمان والا راتب أنا في وجهك يامام والمسلمين وأولي عهدك.0509548411 هذا جوالي
قدمت شهر 2 عام 1438 متى تنزل لي
اللهم في هذه اليله إنك ترزقنا من واسع فضلك وتفرح قلوبنا بماء يسرناوترزقنا من حيث لا نحتسب إنك انت العزيز القدير
انامتوقف راتبي والمقطوعه بسبب زياده مؤقته في راتبي التقاعدي من التامينات وانامريض وطاعن في السن واعول عاءله وعاجزومستعد باحضار تقرير طبي علمابان علي التزامات ماليه واتظلم من هذاالاجراء وارجو اعادة النظر وانصافي وصرف ضماني والمقطوعه ج٠٥٨١٤١٨٣٠٠
الحمدالله علي كل حال خلص عليه معاش الضمان وماعندي الحينه الي اصرف فيه واعول بناتي حتي فطوري افطر وابقي لسحور وكله دين من البقاله حتي الهندي صاحب البقاله كل يومين يجي يطلب فلوسه الحمدالله علي كل حال الي يقدر يساعدني الله يجزاه خير هذا رقم جوالي 0561464216
انا مو عارفه كيف اسجل ف المقطوعه ليا يمكن شهرين ادخل الموقع م الاقي وانا والله احتاجها انا اسرة سجين وعندي اخت وحده تابعه ليه ونحتاج هالمبلغ الي يعرف شيء يفيدني وكمان راتب رمضان متى حينزلوه لنا اكيد
بسيط خوذي اوبر اوكريم وروحي لهم
كيف اقدم علي المقطوعه مرة ثانية
رقم الطلب
3705227199
جمادى الأولى 1437
متقاعد مرتب تقاعدي 5225
62 سنه ومستأجر منزل
واعول أفراد أسرتي من 6 أفراد
ومساعدتي المقطوعة ( رفض ) الله كريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا من التأهيل الشامل هل تشملني المكرمه اتمنى الرد
يارب ياذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة مايبقى احد مقدم الاتنزل له والله يعلم بظروفنا قالوا لنا بتنزل ولاشفنا شيء وعند الله خير
طيب اناعندي ايقاف خدمات اقدراسحبهاكاش من نفس البنك
ابشركم بأذن الله انه ماتجي العاشرة صباحا الا وتم الإيداع في حسابتكم
هل انت متاكد ام تتوقع فقط؟
هذا توقع والله اعلم في هذه العشر الأواخر من رمضان ان الله مايحرمنا الأجر والثواب والله يحفظ حكومتنا اللي خيرها عم القاصي والداني
الله يفتح بوجهي ووجيهكم
يعني بتنزل المكرمه اليوم ؟
احد يفيدني انا استلم الضمان الاجتماعي وعندي تقرير عن الحالة ورحت لهم بقدم على المساعدة المقطوعة رفضو قالو لازم عمرك يتعدى ٣٥ او تكون متزوج وعندك كرت عايلة هل الكلام صحيح ام لا
بما انه لديك تقرير طبي ،فلا ينظر للعمر ،اما عن متزوج فلا اعلم والله
السلام عليكم انا قدمت ع المقطوعه في شهر شوال عام١٤٣٨ وللحين مانزلت الله يسعد اللي يعرف يبشرني جعل ربي يبشره بكل خير يسعد به
انا مقدم المقطوعه ١٤٣٨/٨متاتنزل
الله يجيب لنا اللي فيه الخير
ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام
قولو آمين
ابشرو بالخيير يااخوان
واللي مالهم ضمان مالهم عيدية والله عجيييب
مفروض يفرحوننا خاصه الي ماله سوئ راتب ا لظمان وشهي تراء يادوب يادوب تكلني عيش خاصه معا تفاع المعيشه فرحوناء تكفون.
انا من شهر ٦ ١٤٣٦ مانزل لي شى للحين الله يسعدك ويجزاكم خير في اي توقع نزولها قبل العيد او بعد الله يرزقكم وياي افيدوني
محتاجه تكفون ساعدوني علي إيجار وفاتورة كهرباء ومصاريف عيال
واساله عزوجل ان يحفظ ملكنا الغالي وولي عهده من كيد الكايدين والحاقدين اللهم امين مادام خادم الحرمين هو لقب ملوكنا فنحن بخير ونعمه من الله
السلام عليكم ماجاني الاخمسمائةوثلاث اريال وين المكرمة الملكية 1000لرب لأسرة و500لكل تابع اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خير منها ابي ابكي والله على الي يصير
توها مانزلت المكرمة
اليوم الفجر نزل لي الراتب الشهري من الضمان بس مانزلت لي المكرمه متى بتنزل ؟!!
بسالكم راح تنزل لنا المكرمه ولالا
مين عنده خبر ع نزول المكرمه الملك سلمان
السلام عليكم أخوكم هاني أبو روز اريد صرف المقطوعة من أجل حاجتي أنا وبنتي روز
أعاني من كثرة حالة الصرع والتشنج المزمن
غير مستجيب للعلاج على ثلاثة أنواع من أدوية الصرع
الحمد لله على كل حال داخل على الله ثم عليكم أطلب نزول المقطوعة من أجل حاجتي أنا وبنتي روز
أنا اخر مره إستلمتها عام 1435شهر 6وقدمت العام 1رمضان 1438متى تنزل لي افيدوني الله يجزاكم خير ويرزقكم ..