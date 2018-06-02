موعد صرف مكرمة رمضان الملكية الضمان الاجتماعي لمستفيدي شهر رمضان 1439 هجرياً

جاء فى مستجدات اخبار صرف مكرمة رمضان الملكية الضمان الاجتماعي 1439 هجريا, فى ظل إنتظار الكثير من أبناء الشعب السعودي المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعبي بالسعودية والذين يتسألون متي ميعاد ووقت صرف المكرمة الملكية التى سيتم صرفها للمستفدين بأمر ملكي من الملك سلمان حفظه الله, خادم الحرمين الشريفين, لجميع مستفيدي الضمان فى هذا الشهر المبارك رمضان 1439 هجرياً.
موعد صرف المكرمة الملكية 1439 هجريا
إذ قامت بعض المصادر بتوقع موعد صرف المكرمة الملكية بأنه سيكون مع معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1439 هجرياً وسيكون ذلك بعد اليوم الواحد والعشرون من رمضان الجاري 1439 هـ, وستكون قيمة المكرمة الملكية هذا الشهر ألف ريال سعودي لصاحب المعاش الضماني, و500 ريالاً سعودياً للتابع, وسيتم صرفها لكافة المنتفعين من برنامج الضمان الاجتماعي الذين يصل عددهم إلي ما يزيد عن 901 ألف منتفع ومنتفعة من أصحاب الجنسية السعودية.
كما أشارت نفس المصادر بوزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية بأن المكرمة المكلية مستفيدي الضمان الاجتماعي المتوقع صرفها في شهر رمضان 1439 هجرياً سيتم إقرارها رسمياً بواسطة الديوان الملكي بأمر ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- فقط, وسيتم الإعلان فى وقت صرفها من خلال خبر ينشر علي الوكالة الإخبارية السعودية الرسمية “واس”.
مكرمة ملكية رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
جدير بالذكر بأن هذه المكرمة هي عادة تعود عليها مستفيدي الضمان الاجتماعي بأن يقوم الملك سلمان حفظه الله بصرفها لهم بشكل سنوي فى خلال هذا الشهر وعرفت بإسم مكرمة الملك السنوية, وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه لجميع المنتفعين من برنامج الضمان كعيديه لهم فى خلال أيام وليالي رمضان المبارك, وهذه العادة السعودية مستمرة عليها منذ عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله-, ليواصل الملك سلمان -حفظه الله- عليها.
تحديث:
قام الملك سلمان بن بعدالعزيز, خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالموافقة علي تحمل الدولة لفاتورة المياه لجميع مستفيدي الضمان الإجتماعي, إذ قام عبدالرحمن الفضلي, وزير البيئة والمياه والزراعة بالبلاد, بنشر تغريده جديدة علي الحساب الرسمي له علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”, شكر فيها خادم الحركيم الشريفين علي موافقته بصرف المكرمة الملكية التى تأتي بما يعادل 150 لتر للفرد يومياً.
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التعليقات
الله يحفظ ملكنا ولي عهده والشعب السعودي الكريم
ويحفظ بلادناء الغاليه من كل شر ويدحر اعداهاء
جزاه الله خير ابو فهد
اللهم اجزه خير الجزاء عنا وعن المحتاجين
آمين
هل تشمل ذوي الإعاقة هذي المكرمه وهم أهم من يحتاجها في المجتمع
لمالايتم دمج جميع المبالغ المنفرده ليكون موعدهاحداقصاه واحدمن الشهرالتالي كموعدالضمان الاجتماعي يتم الدمج مع الضماليكون منتظما
اناصار لي سنة مانزلت لي المساعدة المقطوعة مقدم في 1438/9/9 متى راح تنزل عندي اجار بيت والتزمات واملي انها تنزل ذاالشهر توقعاتكم
الحمد لله انا نزلت ليه ١١ الف وكنت انتضرها ٣ سنين ربي يفرح قلوبكم وتنزل لكم ربي يخليلنا مليكنا ويعطيه الصحه والعافيه راح نزل لكم بس لاتستعجلو ربي يفرجها علي الكل
أنا مقدم من شهر 5/1438هل ينزلي ولا لا
ينزلك المقطوعه ان شاءالله اليومين هدا باذن الله ابشري
والمقطوعه وش وضعها
وش وضع المقطوعه
جزاكم الله عنا كل خير .. الله يحفظك يا ملكنا ويحفظ ولي العهد لكم الفضل بعد الله في سد حاجتنا وحفظ ماء وجهنا في هذه الظروف القاسية انا عروس لسجين وزوجي السجن بعد زواجي ب أسبوعين والحمدلله ضمان أسر السجناء حفظ كرامتهم عن ذل وإهانة الدين الله يعدي هذا الشهر على خير ويجمعني بزوجي عاجلا غير أجل يا كريم
امين يارب
اللهم امين يارب يفك كربه ويجمع شملكم باذن الله
الله يفرجها عليكي
الله يحفظ بلادنا وولاة امرنا كل خير ويجزاهم الجنه ويبعد عنهم كل من اراد بهم شر ..ولكن اتمنى ان تنزل المكافاة في حساب كل تابع ولا تكون في حساب رب الاسرة لان فيها ظلم كبير وأقسم بالله العظيم وبالقران الذي انزل على محمد ان والدي من اسر الضمان مايقارب عشر سنوات وامي ليس لها نصيب من الضمان لا الشهريه ولا السنويه وان ليس لها دخل واقسم بالله الذي احل القسم ان ولدي لا يشتري للبيت بريال خبز مع العلم ان الله موسع عليه وله راتب تقاعد اليس هذا ظلم لزوجات والابناء في هذا الاوضاع المعيشية اليست الام تحتاج لمستلزمات خاصة للمنزل ومستلزمات شخصية ومستحضرات طبية ارجو من يهمه الامر فصل ضمان امي عن ابي لان ليس عنده امانه وانا اتحمل جميع اقولي وكافة المسىوولية مع العلم ابلغ من العمر 39 والحمدلله على كل حال
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هل تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة
شكرا لملكنا سلمان الله يحفظه على المكرمه
ابشركم مكرمة الملكية هذا السنه ما راح ينزل وهذا العلم وصل لي من مسؤول في الضمان
الله لايبشرك
الله لايبشرك بلخير ابدا
الْحٍمَدٍ للـّہ في مكرمه بس انت قول خير او اصمت
هذا خبر ولا تذكير وطلب بس بطريقه جميله ؟؟
متي تزلي المقطوعه الضمان الاجتماعي انا مقدمه من سنه ١٤٣٦الحين مانزلت
خير ان شاءالله تنزلك الايام هدا بادن الله ابشري بس انتي اتاكدي من ان حالتك في المقطوعه قايم يبقي ايام وهي في حسابك باذن الله تعالى
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته ارغب في تسديد دين علي في بنك التسليف مبلغ ١١٧٥٠ علما ان كفيلي هو اخي ومهددني بشكوىللمحكمه ولم أستطيع تدبر المبلغ ولا يوجد لدي اي دخل ولا حتى اي عمل وظروفي والله سيئه جدا فمن يستطيع مساعدتي جوالي 0556362350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكفون يااهل الخير على دين بمبلغ 70000الف اطلب من الله ثم منكم مساعدتي
هذا رقمي لتواصل ابوسلطان 0582005250
ومساعدتنا المقطوعه اللي آخر مساعدة 1435 ومن عام 1437 ونا مقدم ومرفوضه علشان فرق 200 ريال الحد المانع حسبنا الله ونعم الوكيل0531177730
0123497967 ظافر حمد
وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فين
اللهم سهل اجراءات بنتي يارب ويسر امورنا
لي سنه ما نزل شي ولا شفت شي
اول مره اقدم عليها وقالوا 3اشهر وهي في حسابك والحين سنه ولا شي مره
الله كريم
متي بينزل الضمان
الله يطول بعمرك ملكنا يارب العالمين ويحمينا من حساد
أنا مقدم من شهر 5/1439أخر مقطوعة كانت في 12/5/1437وانا والله محتاج عندي مشكله مع البنك التسليف وعخ الحمدالله أربعة اولد واسكان في غرفه واحدة انا واولدي منه مطبخ وغرفة نوام ارجوكوم نزول لو المقطوعه وشكرا وهذا رقم الجوال لي تأكيد 0501801929
أنا مقدم من شهر 5/1439أخر مقطوعة كانت في 12/5/1437وانا والله محتاج عندي مشكله مع البنك التسليف وعلا ذالك الحمدالله أربعة اولد واسكان في غرفه واحدة انا واولدي منه مطبخ وغرفة نوام ارجوكوم نزول لو المقطوعه وشكرا وهذا رقم الجوال لي تأكيد 0501801929
السلام عليكم ورحمة الله يا اخوان ممكن احد يفيدني جزاكم الله كل خير انا استلمت المقطوعه في ١٤٣٨/٤/٥ هجري ومادريت انه لازم اقدم مره ثانيه وقدمت في شهر ٨ يعني لي سنه وشهر ما استلمتها هل تنزلي او لا او متى كل ما استعلم يعطني وقت الصرف السابق فقط ١٤٣٨/٤/٥
لاماتقدم يجي دورك باذن الله انت مسجل عنهم
يا اخوان كل ما استفسر يعطيني موعد الصرف السابق فقط لي سنه وانا على الوضع ذا لا مكتوب قائم ولا شي هل احد عنده طريقه ثانيه اتأكد من اسمي هل هوا قائم غير مواهل تحت الدراسه والله يجزاكم خير
هل المطلقات تنزلهم مقطوعه كل سنه
الحمد لله انا نزلت ليه ١١ الف وكنت انتضرها ٣ سنين ربي يفرح قلوبكم وتنزل لكم ربي يخليلنا مليكنا ويعطيه الصحه والعافيه راح نزل لكم بس لاتستعجلو ربي يفرجها علي الكل
لاتياسو من رحمت الله
انا اول مره مقدم ع المقطوعه قالو ٤ او ٦ شهور وتنزلك مانزل شيى لي ٧ شهور