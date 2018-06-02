موعد صرف مكرمة رمضان الملكية الضمان الاجتماعي لمستفيدي شهر رمضان 1439 هجرياً

جاء فى مستجدات اخبار صرف مكرمة رمضان الملكية الضمان الاجتماعي 1439 هجريا, فى ظل إنتظار الكثير من أبناء الشعب السعودي المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعبي بالسعودية والذين يتسألون متي ميعاد ووقت صرف المكرمة الملكية التى سيتم صرفها للمستفدين بأمر ملكي من الملك سلمان حفظه الله, خادم الحرمين الشريفين, لجميع مستفيدي الضمان فى هذا الشهر المبارك رمضان 1439 هجرياً.

موعد صرف المكرمة الملكية 1439 هجريا

إذ قامت بعض المصادر بتوقع موعد صرف المكرمة الملكية بأنه سيكون مع معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1439 هجرياً وسيكون ذلك بعد اليوم الواحد والعشرون من رمضان الجاري 1439 هـ, وستكون قيمة المكرمة الملكية هذا الشهر ألف ريال سعودي لصاحب المعاش الضماني, و500 ريالاً سعودياً للتابع, وسيتم صرفها لكافة المنتفعين من برنامج الضمان الاجتماعي الذين يصل عددهم إلي ما يزيد عن 901 ألف منتفع ومنتفعة من أصحاب الجنسية السعودية.

كما أشارت نفس المصادر بوزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية بأن المكرمة المكلية مستفيدي الضمان الاجتماعي المتوقع صرفها في شهر رمضان 1439 هجرياً سيتم إقرارها رسمياً بواسطة الديوان الملكي بأمر ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- فقط, وسيتم الإعلان فى وقت صرفها من خلال خبر ينشر علي الوكالة الإخبارية السعودية الرسمية “واس”.

مكرمة ملكية رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

جدير بالذكر بأن هذه المكرمة هي عادة تعود عليها مستفيدي الضمان الاجتماعي بأن يقوم الملك سلمان حفظه الله بصرفها لهم بشكل سنوي فى خلال هذا الشهر وعرفت بإسم مكرمة الملك السنوية, وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه لجميع المنتفعين من برنامج الضمان كعيديه لهم فى خلال أيام وليالي رمضان المبارك, وهذه العادة السعودية مستمرة عليها منذ عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله-, ليواصل الملك سلمان -حفظه الله- عليها.

تحديث:

قام الملك سلمان بن بعدالعزيز, خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالموافقة علي تحمل الدولة لفاتورة المياه لجميع مستفيدي الضمان الإجتماعي, إذ قام عبدالرحمن الفضلي, وزير البيئة والمياه والزراعة بالبلاد, بنشر تغريده جديدة علي الحساب الرسمي له علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”, شكر فيها خادم الحركيم الشريفين علي موافقته بصرف المكرمة الملكية التى تأتي بما يعادل 150 لتر للفرد يومياً.

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