هذا موعد صرف الدفعة السابعة من حساب المواطن وآخر موعد للتسجيل فى الدفعة الثامنة

قام برنامج حساب المواطن السعودي بالإعلان عن تقديمه لموعد صر ف الدفعة السابعة من حساب المواطن لمستحقين الدعم لشهر يونيو , علي أن يتم صرف حساب المواطن فى يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 يونيو 2018.

فى آخر مستجدات اخبار برنامج حساب المواطن السعودي , فالبرنامج مازال مستمر فى فتح أبواب التسجيل فى الدفعة الثامنة التى سيقوم البرنامج بإيداعها فى حسابات المستفيدين فى العاشر من الشهر القادم “شهر يوليو” 2018.

تجدر الإشارة إلي أن الدفعة الثامنة من حساب المواطن سيحقق الإستفادة منها جميع المسجلين الذين إكتملت طلباتهم إلي يوم العاشر من شهر يونيو القادم.

موعد صرف الدفعة السابعة من حساب المواطن

وفيما يخص وقت صرف الدفعة السابعة من برنامج حساب المواطن فقد تقرر إيداعها فى حسابات المستفيدين فى التاريخ 7 يونيو القادم للعام الميلادي 2018.

جدير بالذكر بأن المستفيدين من الدفعة السابعة فى حساب المواطن هم المسجلون الذين اكتملت طلباتهم حتي يوم العاشر من شهر مايو الحالي 2018.

هذا وقد قام برنامج حساب المواطن بإيداع ما يقرب من 2.4 مليار ريال سعودي فى 10-5-2018 الجاري بحسابات المستفيدين ومستحقي الدعم.

شروط أهلية الحصول علي الدفعة الثامنة من حساب المواطن

أن تكون جنسيه المستفيد “جنسية سعودية” ويتم إستثناء ابن وابنه المواطنه, والزوج غير السعودي المتزوج من إمراءة سعودية الجنسية, والزوحة الغير سعودية والمتزوجة من سعودية, ومن يحملون بطاقات التنقل, وأن يقوم المستفيد بالإقامةبشكل دائم فى داخل أراضي السعودية, كما يجب بأن يكون المستفيد من حساب المواطن الدفعه الثامنة غير موجود فى أي من دور الإيواء الحكومية أو سجن المملكة, وأن تكون البيانات التى قام المستفيد بإدخالها مع بيانات الجهات ذات العلاقة متوافقة.

رابط التسجيل فى الدفعة الثامنة من حساب المواطن