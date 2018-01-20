موعد صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن لشهر فبراير 2018

ضمن استعداداتها المتواصله والمستمره لصرف بدلات برنامج حساب المواطن , تعلن البوابة الالكترونيه للبرنامج عن الموعد التاكيدي لعمليات صرف بدلات حساب المواطن في دفعتها الثالثه لشهر فبراير 2018 , حيث تراعي الادارة القائمه على البرنامج حالات انتظار وترقب الاف المواطنين السعوديين لموعد صرف الدفعة الثالثة من البرنامج .

موعد صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن

واخذ القرار ونشر اخبار بشأنه , على ان يتم صرف الدفعه الثالثه من حساب المواطن “البدلات” في تاريخ يوم الأحد الموافق لـ 11 فبراير 2018 مـ – 25 جمادى الاول 1439 هـ , وعليها فمن المقرر ان تستمر عمليات التسجيل واستقبال طلبات الدخول والانضمام الى مستفيدي برنامج حساب المواطن السعودي , وذلك من خلال الرابط الرسمي للبوابة , والدخول على الصفحة المهياة للتسجيل مباشره في برنامج حساب المواطن لكل من تتوافق عليه شروط التسجيل والقبول سواء كان فردا مستقلا او تابعا او ربَّ اسرة , وتوفير الرابط لكم هنا ..

وتجدر الاشاره الى ان الادارة القائمه على البرنامج سبق وقد نوهت حول ان عمليات صرف البدل سوف تتم بمشيئة الله بشكل مستمر ودائم لنحو العام وذلك بتاريخ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حال توافق هذا اليوم مع ايام اجازة الاسبوع “الجمعة – السبت” فسوف يكون اليوم السابق لها او التالي , اي يوم الخميس او يوم الاحد .

كما وان عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن من شانها ان تحافظ على التوازن المالي الذي قد يضر ببعض الشرائح في المجتمع السعودي , والحفاظ على امكانيات المواطن من حيث تحمل اعباء غلاء الاسعار وتطبيقات حكوميه واجبه مثل “ضريبة القيمة المضافه ” .

ولكل من يستفسر ويبحث عن طريقة ورابط التسجيل في برنامج حساب المواطن , ويستفهم حول استمرار او توقف عمليات التسجيل في البوابة , فان التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن لازال قائما , واتمامه في غاية السهوله من حيث إدخال البيانات الخاصه بكل مواطن او مواطنه على حده.

ولزوم تسجيل بيانات المواطن الاساسيه وهي , رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال , والحرص على استكمال جميع الخطوات المخصصه في التسجيل , لكي ينتهي المواطن من العملية بكل سهولة ويسر ونجاح .

وحول اهمية التسجيل والتبعية في برنامج حساب المواطن السعودي , فان ابرز اهداف البرنامج تكمن في محاولة الدولة بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية وغلاء المعيشة على المواطنين بشكل عام , وعلى محدودي ومتوسطي الدخل بشكل خاص , وتحقيق نظرية التوازن المالي بحلول 2030 .

ولمن يستفهم عن تفاصيل نزول وصرف الدفعات الفائته “الاولى – الثانية ” فقد تم تداول اخبار بلوغ عدد المستفيدين من الدفعة الثانية التي تم ايداعها في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن في تاريخ العاشر من شهر يناير الجاري , حيث تمكن من خلالها عدد 11 مليون مواطن بالاستفاده من بدلات البرنامج , فقد تم شمول عدد 3.1 مليون مواطن ومواطنه تشمل ,الاسر والافراد والمستقلون , ونحو 7.9 مليون من التابعين لارباب الاسر .

فيما شملت الدفعة الثانيه ايضا , عدد 800 ألف أسرة تمكنوا من الحصول على دعم حساب المواطن , والذي تجاوز نحو 900 ريال في الدفعة الثانية , فيما حصل عدد من المواطنون بلغت نسبتهم بنحو 50% شامله لـ الأسر والأفراد المستقلين على دفعة بدل حساب المواطن للمستحقون بشكل كامل , اي بمعدل 935 ريالًا بحساب متوسط دعم للأسرة الواحدة , وذلك فقط في صرف بدل حساب المواطن في الدفعة الثانية لشهر يناير 2018 .