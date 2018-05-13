موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة لشهر رمضان 1439

باستمرار حالات الانتظار من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية , يتسائل الكثيرون عن موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1439 , والمساعدات المالية المقطوعه لشهر رمضان , خيث وكما جرت العادة يتم نزل معاشات الضمان الاجتماعي قبل دخول شهر رمضان بيوم او يومان , مع المكرمه السنوية التي توفر مبلغ 1000 ريال لكل مستفيد من الضمان الاجتماعي ومبلغ 500 ريال لكل مرافق .

موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة

ومن هنا ننشر لكم ماتم التصريح به من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه حول احتماليه ايداع وصرف معاشات الضمان الاجتماعي لمستحقيه في تاريخ يوم الاحد المقبل الموافق لـ 5 رمضان 1439 – 20 مايو 2018 , مع مبالغ المساعدة المقطوعه لكل من تقدم بطلب عليها من الاسر التابعه لمؤسسة الضمان الاجتماعي , في نفس تاريخ موعد صرف معاشات الضمان .

وبدورنا وكما عودناكم دوما , فاننا نطرح لكم هنا روابط الدخول والاستعلام عن موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي شهريا مع رابط الاستعلام عن نزول المساعدات المقطوعة بحسب بالاسم ورقم الهوية الوطنية ..

ولقد سبق واعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه حول توفيرها مبلغ 500 مليون ريال سعودي في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر ابريل المنصرم , وكانت قد وفرت وقتها مبالغ المساعدات المقطوعه مع معاشات الضمان في حسابات المستفيدين لشهر شعبان 1439 .

وهو الامر الذي ظهر لاجله المتحدث باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي “إبراهيم بن محمد الشافي” في تصريحات قال فيها :

“لقد بلغ إجمالي المبالغ المالية التي اودعت في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي مع المساعدات المقطوعة لشهر شعبان 1439 بنحو 502.683.359 ريالاً تم صرفها في تاريخ 22 ابريل 2018 “.

كما ولقد سعى الشافي في بيان له عبر من خلاله عن اهتمام مؤسسة العمل والتنمية الاجتماعيه بمستفيدي الضمان الاجتماعي من كافة الاسر والمنتسبين له , في تعداد الحالات المستحقه لصرف المساعدة الشهرية المقطوعه , وهو الامر الذي دعى الوزارة الى تعداد الحالات التي تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة والتي قد بلغت نحو 37991 حالة .

قد تم تمثلها في مجموعة من الاسر والافراد اللذين كانوا في قائمة الانتظار منذ اكثر من سنتين لاستلام المساعدة المقطوعة بعد اكتمال حالة الاستيفاء والأهلية لهم واستحقاق الصرف للمساعدات الماليه المقطوعه في شهر شعبان 1439 هـ .

وتجدر الاشاره الى ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تسعى دوما للتسهيل على منتسبيها في حالات ايداع معاشات الضمان الشهرية والمساعدة المقطوعه حيث تودع المبالغ بشكل مباشر في حسابات المستفيدين البنكية , والمسجله مسبقا في الحسابات الالكرتونيه لهم عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه لكل حاله واسره منتسبه للمؤسسة .