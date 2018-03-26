موعد ايداع معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة لشهر شعبان 1439

تقدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه قبل ايام بتاكيد الاعلان عن الموعد الشهري لايداع معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية المقطوعة لمستفيدي الضمان , والثبات على موعد يتم من خلاله كل شهر ايداع مبالغ المعاشات لمنتسبي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية , مع موعد مخصص لصرف المساعدات المقطوعة وتوفير رابط خدمة الاستعلام عنها شهريا برقم الهوية عبر موقع مؤسسة التنمية الاجتماعيه الكترونيا .

وبدورها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , فقد كانت قد اعلنت رسميا بايداع مبالغ الضمان الاجتماعي لشهر رجب الحالي في تاريخ يوم الاحد الموافق لـ 19 مارس 2018 , وهو الموعد الشهري لنزول وصرف معاشات الضمان الاجتماعي بالتاريخ الميلادي كل شهر , مع المساعدات المقطوعة .

وشمول تلك المعاشات مع المساعدات النقدية المقطوعه التي توفرها الوزاره ضمن ابرز خدماتها للاعانات الماليه للاسر الميسورة الحال , من اجل مساندتهم في تسديد فوايتر الكهرباء والمياه ومن اجل توفير الغذاء والدواء وغيرها من الخدمات المخصصه لهم شهريا .

ويتم تخصيص مبالغ المساعدات المقطوعه من مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتتابع مع موعد نزول المعاشات في حساب واحد كل شهر , وهذه المبالغ تتضمن حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة , الذي يصرف تماشيا للاوامر الملكية التي تقضي بإضافة بدل غلاء معيشة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية بقيمة المخصص المالي الشهري المتوجب صرفه لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد فقد سبق وصرح “الدكتور ابراهيم الشافي ” وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي , حول أن القيمة الاجماليه التي وصلت اليها مصروفات معاشات الضمان الاجتمايع لشهر رجب 1439 قد بلغت نحو 1 مليار و900 مليون ريال , تم صرفها وايداعها في الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان .

وكان قد بين من جهته على جميع المستفيدين والمستفيدات من المؤسسة الاجتماعيه قد شملهم المخصص المالي لشهر رجب , فقد بغ عدد المستفيدين لشهر رجب فقد حوالي 920.809 مستفيد ومستفيده .

وللاطلاع على اخبار ومستجدات الضمان الاجتماعي بجميع خدماته المتوفره الكترونيا , وخدمة الاستعلام عن المعاش , وخدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهريا , فـ بالامكان زيارة الصفحة الرئيسية من الرابط (( هنـــــا ))