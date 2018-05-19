موعد اذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان السبت 3 رمضان 1439 في السعودية امساكية رمضان 1439

يقترب الآن موعد اذان صلاة المغرب ليفطر المسلمين فى جميع أنحاء العالم كل منهم حسب البلدة التي يقيم فيها, ويتميز شهر رمضان لهذه السنة الهجرية 1439 بأن ساعات صومنا فيه قليلة بشكل ملحوظ عن العام المنصرم, وسيكون موعد اذان صلاة المغرب فى تمام الساعة 6:53 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

فتقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم , وجعل في كل ذرة ظمأ مغفرة وتوبه ورحمة من الله علينا وعليكم , نتواصل معكم زوار “كابتن نيوز” لليوم الثاني تواليا بنشر مواقيت الاذان في شهر رمضان , وننشر لكم عبر هذا المقال جدول مواقيت الاذان لجميع الفرائض الواجبة في جميع مدن المملكة العربية السعودية , ونعرفكم بتوقيت موعد اذان المغرب اليوم الجمعة 2 رمضان 1439 , من خلال عرض امساكية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1439هـ في مكة المكرمة والرياض وجدة والمدينة المنورة ومدينة الدمام التابعه للمنطقة الشرقية , ونسال من الله ان يتقبل منا ومنكم , ويكتبنا من عتقائة من النار .

موعد اذان صلاة المغرب في رمضان في السعودية

يستمر المسلمون بالبحث عن موعد اذان المغرب لليوم الثاني على التوالي منذ حلول الشهر الفضيل , بالخصوص مع طول ساعات الصيام في جميع الدول العربية هذا العام , ومن عمليات البحث المنتشره مع اقتراب موعد الافطار يوميا في شهر رمضان , موعد اذان المغرب , موعد اذان الفجر , مواقيت الاذان في السعودية , مواقيت الاذان في في شهر رمضان 1439 , موعد اذان المغرب في الرياض , موعد اذان المغرب في شهر رمضان في مكة المكرمة , موعد اذان المغرب في رمضان في الدمام , موعد اذان المغرب في المدينة المنورة , موعد اذان المغرب اليوم 2 رمضان في السعودية .

مواقيت اذان صلاة المغرب والفجر في شهر رمضان في السعودية

ويأتي موعد اذان المغرب رمضان في مكة المكرمة عند الساعة : 6:53 م

بينما ياتي موعد اذان الفجر رمضان في مكة المكرمة عند الساعة : 4:18 ص

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وياتي موعد اذان المغرب رمضان في الرياض عند الساعه : 6:31 م

بينما ياتي موعد اذان الفجر رمضان في الرياض عند الساعة : 3:41 ص

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وياتي موعد اذان المغرب رمضان في المدينة المنورة عند الساعة : 6:59 م

بينما ياتي موعد اذان الفجر رمضان في المدينة المنورة عند الساعة : 4:10 ص

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وياتي موعد اذان المغرب رمضان في جدة عند الساعة : 6:37 م

بينما ياتي موعد اذان الفجر رمضان في جدة عند الساعة : 4:15 م

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وياتي موعد اذان المغرب رمضان في الدمام عند الساعة : 6:21 م

بينما ياتي موعد اذان الفجر رمضان في الدمام عند الساعة : 3:23 ص

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امساكية شهر رمضان 1439هـ في السعودية