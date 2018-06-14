موعد صرف مكرمة ملكية ومعاش شهر شوال 1439 هجريا لمستفيدي الضمان الاجتماعى والتأهيل الشامل

فى إطار التغطية الإخبارية الخاصة بموعد صرف المكرمة الملكية ومعاشات الضمان الاجتماعي علي “كابتن نيوز”, نتابعكم اليوم بآخر اخبار الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل فى السعودية, إذ خرجت بعض المصادر من داخل الوزارة وأعلنت عن توقعها بموعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى شهر رمضان الجاري 1439 بأن إقرارها سيكون فى خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله.
متي موعد صرف مكرمة ملكية ومعاش شهر شوال 1439
كما أضافت المصادر نفسها بأن صرف مكرمة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيكون الأسبوع القادم, وأوضحت بأن الإعلان الرسمي عنها سيكون من عبر الديوان الملكي وفقاً لتواقعاتها, وستكون قيمة المكرمة الملكية ألف ريال لصاحب معاش الضمان الاجتماعي, و500 ريال سعودي للتابع.
هذا وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتصريح بأن معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1439 تم سحب تأديته عن شهر رمضان المبارك الجاري, إذ توقعت بعض المصادر بأن صرف المكرمة الضمانية سيكون مع صرف معاشات شوال, وبهذا سيتم صرفها قبيل صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين.
يذكر بأن جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي واعانة التأهيل الشامل فى السعودية معتادين فى كل رمضان من كل عام أن يصرف لهم مكرمة ملكية سامية تكون بمثابة عيديه لهم فى خلال شهر رمضان المبارك وهذه العادة استمر عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-منذ عهد الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-.
تجدر الاشارة إلي أن معظم مستفيدي الضمان الاجتماعي واعانة التأهيل الشامل قاموا بتدشين هاشتاج علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” يطالبون فيه بأن يتم تعجيل صرف المكرمة الملكية خصوصا مع إقتراب عيد الفطر المبارك لكي يتمكنوا من شراء المستلزمات وقضاء حاجيتهم قبل حلول العيد الصغير.
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التعليقات
متى تنزل
ماهي نازله لاتدورينها
الله يجزاهم خير
متى تنزل
أول مره يستفيدون المعاقون من هذه المكرمه
… إذا كان جت
المعاقين محرومين من المكرمه الملكيه والعيديه والزيادات
27
متى تنزل
متى ينزل حق شوال محتاجينه بالحيل
متى تنزل ارجو الرد
تنزل متى ماأراد الله
ارجو الرد ي جماعه
متى تنزل المكرمه الملكية
الله يجزيهم خير
متى تنزل الي عنده خبر
نزلت اليوم
تنزل بمشيئة الله … بتاريخ ٢٥او ٢٦ بالكثير
هههههههههه تطلب الله ماغيره اليوم قدنا27ماحاصلن شي يارجال
الله المستعان
ان شاء الله تنزل اليوم سمعت والله كذا والله اعلم بعد 21 يعني ليلة 22 اليوم أن شاء
شكراً لخادم الحرمين الشرفين والله يتقبل منا ومنة الصيام والقيام ويسكنة الفردوس الاعلي يارب من الجنة.
نطلب من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين
صرفها لنتمكن وابنائنا من قضاء حوئجنا في هذهي الفترة والتي فيها ليلة القدر جعلنا واياك ياسيدي ومتعك الله باالصحة والعافية ياوالد الجميع
الله يحفظك وولي عهدك لمافية نصرة الدين والوطن
ياعالم متى تنزل ضروفي صعبه وأبي أشتري ملابس وأبي أفصل ثوب للعيد
إن شاءالله تنزل
ممكن حسابك تويتر
انا افصلك من عيوني
انا قدمت في 10 /1438
هل تزل والله محتاجه اول مره أقدم على مقطوعه الضمان يارب تزلي
يعني مانزلو الراتب بينزلو المكرمة ..ترى ماعندنا دخل غيره تكفون نزلوها بكرة الخميس
متى تنزل طيب؟
دام عزك ياوطن ودام عزكم ياحكامنا
متى تنزل المكرمه
انا نزلت لي اعانة الضمان والمكرمه الملكيه لم تنزل ما اعرف سبب التاخير، ارجو الافاده…!!
الله ييسرها علا الجميع
الخير في بلد الخيرالحمدلله اتوقع تنزل علا٢٦
انشالله تنزال
ما ينزل لولدي مكرمه من ايام الملك عبدالله -الله يرحمه – علما انه تنزل له اعانه شهريه
يا اخ صالح لاتسكت هاذا حقه راجعهم
المقطوعه متى تنزل قدمت بشهر 6هجري ومانزلي شي تكفون افيدوني
صادق.التأهيل الشامل مالهم مكرمة.ولدي له ٤ سنوات او ه بمركز التأهليل لكن مافي ولامرة نزلوله المكرمة.بس بالضمان ينزله
اللهم لك الحمد والشكر الضمان نزل الساعه ٥:٣٠ الفجر
وللمكرمة ليش ماتوزع على كل المواطنين. ليه هم بس المحتاجين اللي يصرف لهم الضمان ؟ اغلب الناس محتاجة اغلب الحريم ماعندهم وضايف. كان اتمنى الملك سلمان ينظر بحالنا ويصرف لنا ..
ابنام اذا نزلت صحوني
الله يعزك ياوطن ويحفظ ملكنا سلمان
السلام عليكم حبيت اسئل عن بدل غلاء المعيشه وهل يصرف مع معاشات الضمان والاكيف ….دمتم على طاعه
تكفون ردوا علي هذا الراتب العادي اللي ينزل كل مرا ولا هذي مكافاه من الملك يعني المكرمه ؟
لدي استفسار انا من المستفيدين لضمان الإجتماعي يجدد كل سنتين ولم اقم بالتجديد ف الفترة الاخيره لمدة سبعة أشهر نظرا لظروفي المرضية وايقاف الخدمات وبعد التجديد لم استلم إلا راتب شهر واحد ،، هل يحق لي بمطالبة رواتب الاشهر السابقه ؟؟؟
علما بأن التجديد الأخير مدى الحياة
ايه من حقك الي اعرفه أن الوالده انقطعت عن راتب الظمان حوالي سته أشهر عشان سجلت باسمها مؤسسة وبعد كذا ألغت هذا النشاط نزلت له حق سته شهور مع بعض بدون مراجعه
متى المكرمه
متو تنزل المكرمه
نزل الضمان
لكن باقي منزلت المكرمه الملكيه
متى تنزل؟ ؟؟؟
راتب الضمان نزل يوم الخميس الماضي في حسابات الكثير من مستفيدي الضمان ومن لم ينزل له الراتب يوم
الخميس فسينزل لهم الراتب يوم الأحد او الإثنين القادمين على الأكثر بإذن الله .
اما بخصوص المكرمة الملكية السنوية فإلى الأن لم تأتي أي أخبار عنها وقد تأخرت عن موعدها السنوي المعتاد .
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فيض كرمه وفضله وكل عام وأنتم بخير .
يعني ي اخ نقول ان شاء الله تنزل
اصلا التاهيل الشامل دايم مظلومين في كل شي ماينزلهم مكرمه
حفظ آلله دولتنا وأدام عزها
يا الله تنزل لنا المكرمة الملكية
يااخواني لاعاد تقولو التاهيل اصلا المكرمه ما تنزل الا للضمان الاجتماعي فقط اما التأهيل ما تنزل لهم الا الاعانة الشهرية فقط
التاهيل راتبه أعلى من الضمان عشان كده ماتنزلهم مكرمه
ان شاء لله تنزل المكرمه قولو يارب
اصلا انا سمعت ان المكرمه الملكيه اذا ما نزلت في 27 رمضان ما راح تنزل بعد ذلك حسب المصادر الاعلاميه الله يجيب اللي فيه خير لنا ولكم احبائي
متي. المكرمة نزلتو الراتب رح ف ف تجهيزات العيد وكيف نمشي امورنا شهر ١٠ ومعي ٣ عيال
اسأل الله العلي القدير انها تنزل اليوم او بكره والله محتاجينها اقلها نقضي للاطفال للعيد الا مايفهمون اذا قلنالهم مافي فلوس يبغون يفرحون بالعيد اسألكم بالله يا ولاة امرنا نزلوها تكفون تكفون
هلا
رجال 1000 زواج 500
لا @ نعم
الحمدالله على كل حال سوى انزلت او مانزلت كله بامرالله عزوجل ونحمدالله على كل شي والله يعز ملكنا وولي عهده بالصبر والايمان كل شي يزين باذن الله تعالى وتدوم بلاد الخيران شاءالله والله يعز ملكنا ابو فهد وولي عهده الامين وكل عام وامة المسلمين بخيران شاءالله
اسال الله ان يرزقنا وياكم من فيض كرمه وفضله
ماتوقع تنزل اليوم 26 الله يرزقنا من فصله وكل عام وانتم بخير
فضله
يارببب تنزل وتسهل امرنا 😩💔
يارب اليوم تنزل المكرمه
وين المسؤل عن الضمان يقولنامتى تنزل ولله محتاجين لهابلحيل
في رقم 19911 للاستفسار عن الضمان والتأهيل االمكرمه
يارب تنزل جد كلنا في حاجتها يارب ياكريم
مانزل شي
متى تنزل المكرمه
ولدي من زراعي القوقعة والاعانه مقطوعه من بدايه السنه والمكرمه السنوية والله العظيم ما قد نزلتله ابدا
ابي حل لهالمساله….؟؟؟
أعطيكم العلم بخصوص المكرمه لكم الى بعد الفجر اذا نزلت فهذا والله كرم الملك . وان ما جات كلآ يتحمل (عيد وخير) . ما دام ولاه الأمر بخير وعااااافيه فهذا والله راااس الماال
صلوا عالحبيب اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
على فكره 80٪ تنزل . تفائلو بالخير تجدوووووه
الله كريم
الاسبوع الجاي خلاص العيد وش الفائدة منها إذا ماجت بهذا الوقت والناس بحاجتها مالها داعي لكن املنا في الله ثم في ابوفهد كبير بصرفها خلال اليومين وآلله كريم
متى تنزل المكرمه لضمان
متي تنزل المكرمة عندي اطفال أيتام
متى صرف رواتب شهر شوال 1439
اسأل الله العظيم ان يرزقكم ويفرج كربتكم وكل محتاج ان شاء تنزلكم قبل العيد
السلام عليكم ورحمة الله بشرو انزلت المكرمه الملكيه ولا مانزلت ولا مافيه
بحمدالله ورعايته والله يوفق ملكنا ولي عهده ويرفع عنه وينصره اللهم امين ابشركم انزلت المكرمه ادعو لملكنا سلمان ابو فهد الله يوفقه وولي العهد محمد بن سلمان الحمدالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم 29.رمضان ولحد الان مانزل شيء َمقدمين على المقطوعة شهر شعبان 1438 وإنشاء الله مازال عندنا امل بالله انها تنزل قولوا آمين
يا جماعة افيدوني ما نزلت لي المكرمة الملكية رغم نزلت للبعض انا حسابي في البنك العربي
يا جماعة خافو الله فينا ما نزلت المكرمة الملكية للحين البنك العربي ليه الناس نزلت لهم
ايش الحل يعني ننتظر لي بعد العيد حرام وربي