موعد صرف مكرمة ملكية ومعاش شهر شوال 1439 هجريا لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل

فى إطار التغطية الإخبارية الخاصة بموعد صرف المكرمة الملكية ومعاشات الضمان الاجتماعي علي “كابتن نيوز”, نتابعكم اليوم بآخر اخبار الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل فى السعودية, إذ خرجت بعض المصادر من داخل الوزارة وأعلنت عن توقعها بموعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى شهر رمضان الجاري 1439 بأن إقرارها سيكون فى خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله.

متي موعد صرف مكرمة ملكية ومعاش شهر شوال 1439

كما أضافت المصادر نفسها بأن صرف مكرمة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيكون الأسبوع القادم, وأوضحت بأن الإعلان الرسمي عنها سيكون من عبر الديوان الملكي وفقاً لتواقعاتها, وستكون قيمة المكرمة الملكية ألف ريال لصاحب معاش الضمان الاجتماعي, و500 ريال سعودي للتابع.

هذا وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتصريح بأن معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1439 تم سحب تأديته عن شهر رمضان المبارك الجاري, إذ توقعت بعض المصادر بأن صرف المكرمة الضمانية سيكون مع صرف معاشات شوال, وبهذا سيتم صرفها قبيل صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين.

يذكر بأن جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي واعانة التأهيل الشامل فى السعودية معتادين فى كل رمضان من كل عام أن يصرف لهم مكرمة ملكية سامية تكون بمثابة عيديه لهم فى خلال شهر رمضان المبارك وهذه العادة استمر عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-منذ عهد الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-.

تجدر الاشارة إلي أن معظم مستفيدي الضمان الاجتماعي واعانة التأهيل الشامل قاموا بتدشين هاشتاج علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” يطالبون فيه بأن يتم تعجيل صرف المكرمة الملكية خصوصا مع إقتراب عيد الفطر المبارك لكي يتمكنوا من شراء المستلزمات وقضاء حاجيتهم قبل حلول العيد الصغير.

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