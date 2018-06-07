موعد صرف مكرمة ملكية ومعاش شهر شوال 1439 لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل

فى إطار التغطية الإخبارية الخاصة بموعد صرف المكرمة الملكية ومعاشات الضمان الاجتماعي علي “كابتن نيوز”, نتابعكم اليوم بآخر اخبار الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل فى السعودية, إذ خرجت بعض المصادر من داخل الوزارة وأعلنت عن توقعها بموعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي فى شهر رمضان الجاري 1439 بأن إقرارها سيكون فى خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله.
متي موعد صرف مكرمة ملكية ومعاش شهر شوال 1439
كما أضافت المصادر نفسها بأن صرف مكرمة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيكون الأسبوع القادم, وأوضحت بأن الإعلان الرسمي عنها سيكون من عبر الديوان الملكي وفقاً لتواقعاتها, وستكون قيمة المكرمة الملكية ألف ريال لصاحب معاش الضمان الاجتماعي, و500 ريال سعودي للتابع.
هذا وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتصريح بأن معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1439 تم سحب تأديته عن شهر رمضان المبارك الجاري, إذ توقعت بعض المصادر بأن صرف المكرمة الضمانية سيكون مع صرف معاشات شوال, وبهذا سيتم صرفها قبيل صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين.
يذكر بأن جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي واعانة التأهيل الشامل فى السعودية معتادين فى كل رمضان من كل عام أن يصرف لهم مكرمة ملكية سامية تكون بمثابة عيديه لهم فى خلال شهر رمضان المبارك وهذه العادة استمر عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-منذ عهد الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-.
تجدر الاشارة إلي أن معظم مستفيدي الضمان الاجتماعي واعانة التأهيل الشامل قاموا بتدشين هاشتاج علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” يطالبون فيه بأن يتم تعجيل صرف المكرمة الملكية خصوصا مع إقتراب عيد الفطر المبارك لكي يتمكنوا من شراء المستلزمات وقضاء حاجيتهم قبل حلول العيد الصغير.
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التعليقات
متى تنزل
ماهي نازله لاتدورينها
الله يجزاهم خير
متى تنزل
متى تنزل
متى ينزل حق شوال محتاجينه بالحيل
متى تنزل ارجو الرد
ارجو الرد ي جماعه
متى تنزل المكرمه الملكية
الله يجزيهم خير
متى تنزل الي عنده خبر
نزلت اليوم
تنزل بمشيئة الله … بتاريخ ٢٥او ٢٦ بالكثير
الله المستعان
ان شاء الله تنزل اليوم سمعت والله كذا والله اعلم بعد 21 يعني ليلة 22 اليوم أن شاء
شكراً لخادم الحرمين الشرفين والله يتقبل منا ومنة الصيام والقيام ويسكنة الفردوس الاعلي يارب من الجنة.
نطلب من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين
صرفها لنتمكن وابنائنا من قضاء حوئجنا في هذهي الفترة والتي فيها ليلة القدر جعلنا واياك ياسيدي ومتعك الله باالصحة والعافية ياوالد الجميع
الله يحفظك وولي عهدك لمافية نصرة الدين والوطن
ياعالم متى تنزل ضروفي صعبه وأبي أشتري ملابس وأبي أفصل ثوب للعيد
إن شاءالله تنزل
انا قدمت في 10 /1438
هل تزل والله محتاجه اول مره أقدم على مقطوعه الضمان يارب تزلي
يعني مانزلو الراتب بينزلو المكرمة ..ترى ماعندنا دخل غيره تكفون نزلوها بكرة الخميس
متى تنزل طيب؟
دام عزك ياوطن ودام عزكم ياحكامنا
متى تنزل المكرمه
انا نزلت لي اعانة الضمان والمكرمه الملكيه لم تنزل ما اعرف سبب التاخير، ارجو الافاده…!!
الله ييسرها علا الجميع
الخير في بلد الخيرالحمدلله اتوقع تنزل علا٢٦
انشالله تنزال
ما ينزل لولدي مكرمه من ايام الملك عبدالله -الله يرحمه – علما انه تنزل له اعانه شهريه
يا اخ صالح لاتسكت هاذا حقه راجعهم
اللهم لك الحمد والشكر الضمان نزل الساعه ٥:٣٠ الفجر
وللمكرمة ليش ماتوزع على كل المواطنين. ليه هم بس المحتاجين اللي يصرف لهم الضمان ؟ اغلب الناس محتاجة اغلب الحريم ماعندهم وضايف. كان اتمنى الملك سلمان ينظر بحالنا ويصرف لنا ..
ابنام اذا نزلت صحوني
الله يعزك ياوطن ويحفظ ملكنا سلمان