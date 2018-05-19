محمد الربيعة أبرز أسماء المقبوض عليهم في اخبار السعودية اليوم تفاصيل القبض علي أعضاء الخلية المعادية للمملكة السعودية

محمد الربيعة يعد هو الإسم الأكثر بحثاً الآن فى اخبار السعودية اليوم وذلك بعدما خرج المتكلم بإسم أمن رئاسة السعودية بأن الجهات المختصة قامت بالقبض علي محمد الربيعة وأشخاص آخرين بعد رصد نشاط منسق ومنظم لهم يهدف إلي العمل علي تجاوز الثوابت الدينية والوطنية بالبلاد.

كما تم رصد تواصلهم المشبوه مع العديد من الجهات الخارجية التى تقوم بدعم الأنشطة التى يقوموا بها, بالإضافة إلي قيامهم بجنيد أفراد يعملوا لصالحهم فى بعض المواقع الحكومية الحساسة بالمملكة العربية السعودية وإرسال الدعم النقدي للعناصر المعادية للسعودية فى الخارج إستهدافاً لأمن واستقرار البلاد السعودية والسلم الإجتماعي الذي تنعم به المملكة والمساس باللحمة الوطنية التى قامت بتأكيد المادة رقم 12 من النظام الأساسي المخصص للحكم علي وجوب تعزيزها والعمل علي حمايتها من اي فتنة أو انقسامات بها.

بالفيديو.. تفاصيل القبض علي محمد الربيعة وستة أشخاص آخرين تعاملوا مع جهات معادية للسعودية

القبض علي محمد الربيعة

وبالفعل نجحت القوات المختصه بالقبض علي جميع العناصر التى تم رصدها والبالغ عددهم 7 أشخاص فى الخلية المعادية للسعودية, وتقوم الجهات المختصة بمواصلة العمل حتي ترصد جميع من له أي صلة بالأنشطة التى كانوا يقوموا بها ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية الموضوعة فى حقه.

أسماء المقبوض عليهم فى السعودية

وأعلن أمن الدولة السعودية عن اسماء المقبوض عليهم فى السعودية وهم : محمد فهد محمد الربيعة – محمد عبدالعزيز اليوسف – عبد العزيز محمد المشعل – ابراهيم عبدالرحمن المديميغ – إيمان فهد محمد النفجان- بالإضافة إلي الشخص السابع منهم تتطلب الأمر عدم الإعلان عن اسمه فى الوقت الحالي.