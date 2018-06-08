قياس النتائج: رابط الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1439 الفترة الثانيه عبر الموقع الرسمى لقياس

ورد فى آخر مستجدات الاخبار فيما يخص رابط موقع قياس النتائج 1439, خرج المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” فى تصريح جديد له علي حسابه الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر” أفاد فيه عن صدور نتائج اختبار التحصيلي 1439 الفترة الثانية وإتاحة الاستعلام علي الموقع الرسمي لقياس “موقع قياس النتائج”, ياتي ذلك تزامناً مع الموعد الذي قام المركز بتحديده من خلال حساب خدمة المستفيدين مسبقاً.

إذ قام مركز قياس النتائج بدعوة جميع مقدمي الاختبار التحصيلي للفترة الثانية 1439 هجرياً والراغبين بـ الاستعلام عن النتائج عبر موقع قياس للنتائج الرسمي.

صدور نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1439

جدير بالذكر بأن من أهم وأبرز الشروط الموضوعة لعمليات القبول الجامعي, هو اختبار التحصيل الدراسي المقدم من مركز قياس الذي يقدم اختبارات للفترات الأولي والثانية, إذ يتم تقديم تلك الإختبارات التحصيلية إلي لخريجي الثانوية العامة أصحاب الخصصات النظرية والعلمية.

ومع هذا التصريح بصدور نتائج اختبار التحصيلي 1439 الفترة الثانية علي موقع قياس يمكن للجميع الاستعلام عن نتائج اختبارات المركز الوطني من خلال الملف الشخصي الخاص بالمستفيد المسجل فى الموقع فعلياً, ويمكنكم إيضاً الاستعلام عبر الولوج إلي رابط قياس المباشر للنتائج 1439.

ولمن يسأل كيف يتم الاستعلام عن النتائج من خلال موقع قياس, كل ما عليك هو أن تقوم بالولوج إلي الموقع الرسمي لقياس ومن ثم تقوم بتحديد نوع الاختبار المطلوب, ومن ثم إختيار نوع البحث وذلك سيكون عبر طريقيتن, الأولي عن طريق رقم السجل المدني, والثانية عن رقم الإشتراك, وبعد هذه الخطوة تقوم بإدخال رقم الهوية ورمز التحقق الظاهر أمامك, ومن ثم النقل علي أيقونة “بحث” التى تظهر أمامك لتعرض النتائج لك بشكل مباشر.

ولمن يعاني مشكلة نسيان الباسورد فقد قام المركز الوطني بحل هذه المشكلة بإتاحته لميزة استرجاع كلمة المرور للتمكن من الدخول إلي ملفك الشخصي وذلك من خلال الولوج إلي هذا الرابط e-services.qiyas.sa , أما لمن لديهم أي استفسارات أو يرغبوا بالحصول علي رقم الاشتراك الخاص بيهم فيمكنهم ذلك من خلال الاتصال بدعم موقع قياس علي هذا الرقم 920033555 مع العلم أن هذا الرقم يستقبل الاتصالات فى خلال هذه الفترة فقط (من الساعة الثامنة صباحاً إلي الساعة الثامنة مساءاً), ويمكنكم التواصل أيضاً عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لقياس النتائج علي @QiyasOnline لتسهيل التواصل.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1439

وكما عودناكم علي “كابتن نيوز” بتسهيل أمور الاستعلام عليكم, ننشر لكم الآن رابط الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي للفترة الثانية 1439 علي موقع قياس النتائج الرسمي بالولوج إلي هذا الرابط هنا.