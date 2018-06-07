قياس: استعلام نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية 1439 بعد صدورها علي موقع قياس النتائج الرسمي

فى تصريح جديد للمركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” ينتظره الكثير من أبناء الشعب السعودي, أعلن المركز عن صدور نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية 1439 هجرياً وإمكانية الإستعلام عنها علي الموقع الرسمي قياس للنتائج بشكل مباشر.

جدير بالذكر بأن مركز قياس كان قد قام بتحديد موعد صدور نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية للعام الهجري 1439 فى يوم الخميس الموافق 23 رمضان 1439 وفقاً للتوقيت الرسمي لتقويم أم القري بالمملكة.

وتجدر الإشارة إلي أن الاختبارات التحصيلية المقدمة من المركز الوطني قياس لها فرعين, وهم فرق للتخصصات النظرية, والفرع الآخر للتخصصات العلمية لخريجي الثانوية العامة.

وأوضح مركز قياس كافة المتقدمين علي اختبار التحصيلي الفترة الثانية بأن رابط الاستعلام عن النتائج سيكون عبر موقع قياس النتائج الرسمي : http://www.qiyas.org/ .

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قياس النتائج: رابط الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1439 الفترة الثانية