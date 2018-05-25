دعاء اليوم التاسع من رمضان اليوم 9 رمضان 1439 وبيان فضل قراءته

يرغب المسلم الصائم بتجديد جرعته الروحانية يومياً خلال شهر رمضان المبارك ولا يتم ذلك إلا من خلال قراة القرآن وادعية رمضان 2018 ,وذلك مانجده متواترا في دوام قراءة الادعية الرمضانية اليوميه , طيلة ايام وليالي شهر رمضان المبارك , وحيث ان ديننا الحنيف غني بمثل هذه الاذكار التي تغني المؤمن عن الحبث لادعية تقربه من الله ويشعر فيها بالتوبه والرجاء والعودة والهداية في ضيافة الرحمن , وهنا نطرح لكم عبر “كابتن نيوز” ادعية شهر رمضان اليومية , ودعاء اليوم التاسع من شهر رمضان .

دعاء اليوم التاسع من رمضان

نتابعكم بالسلسلة اليومية لـ ادعية شهر رمضان المبارك المروية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم , واهم المستحبات والاذكار في ليالي وايام الشهر الفضيل , حيث رويَّ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في فضل قراءة دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان , ان من قراه يعطى ثواب بني اسرائيل ونص الدعاء كالتالي .

( بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم صل وسلم على محمد وال محمد , اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة , واهدني فيه لبراهينك الساطعة , وخذ بناصيتي الى مرضاتك الجامعة , بمحبتك يا أمل المشتاقين).

كما ومن المستحب الغسل في ليلة التاسع من شهر رمضان , كونها احدى ليالي الافراد , ويستحب قراءة دعاء له فضل وثواب كثير في هذه الليله فمن قراه فقد صعد عمله كعمل الشهداء والصالحين والصديقين , ونص دعاء الليلة التاسعه كالاتي :

( بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم صل وسلم على محمد وال محمد , ياسيداه يارباه ياذا الجلال والاكرام , ياذا العرش الذي لاينام , وياذا العز الذي لايرام , ياقاضي الامور , ياشافي الصدور , اجعل لي من امري فرجا ومخرجا , واقذف رجائك في قلبي حتى لا أرجو احدا سواك , عليك سيدي توكلت , واليك مولاي انبت , واليك المصير , اسألك يا اله الالهه , ويا جابر الجبابرة , ويا كبير الاكابر , الذي من توكل عليه كفاه , وكان حسبه وبالغ امره , عليك توكلت فأكفني , واليك انبت فارحمني , واليك المصير فاغفر لي , ولا تسود وجهي يوم تسود وجوه وتبيض وجوه , انك انت العزيز الحكيم , اللهم وصلِ على محمد وال محمد , وارحمني وتجاوز عني , انك انت الغفور الرحيم ).