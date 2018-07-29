فتح باب التقديم على وظائف القوات المسلحة 1439هـ للتجنيد فى جميع القطاعات

تم الاعلان قبل ساعات من صباح يوم الاحد بتاريخ 4 رمضان 1439 – 21 مايو 2018 , عن فتح باب التقديم على تجنيد وظائف القوات المسلحة بجميع قطاعاتها المختلفه في البحرية والبرية والصواريخ , ومايشتمل فيها من تخصصات فنيه تاتي ضمن مجموعه من المجالات التوظيفية , منها الكهرباء والمكانيكا والحاسب الالي , وتم الاعلان عن طرح التقديم على تلك الوظائف من قبل الادارة العامة للتجنيد بالقوات المسلحة السعودية , وذلك بالتعاون مع الشكرة العامة للتدريب المهني والتقني , لخريجي الكليات التقنية للعام 1439 هـ .

وبدورها “ادارة التجنيد بالقوات المسلحة البرية والبحرية” فقد وضحت خصائص اعلان التقديم على وظائفها من خلال المتحدث بلسان الادارة “نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني” حيث صرح على أن عمليات التنسيق بين المؤسسة التقنية للتدريب وبين ادارة القوات المسلحة يأتي من خلال دعم مجموعه من البرامج التي تختص بعمليات التنسيق الوظيفي , مركزه في ذلك على التواصل المستمر مع قطاعات الأعمال والتوجه بتقديم الدعم لها فيما يختص بتوظيف الكادر التعليمي السعودي , بعد ان يتم عليه تطبيق التدريبات والاتقان والمهاره قبل التقدم على وظائف القوات المسلحة وتجنيد عناصرها .

فتح باب التقديم على وظائف القوات المسلحة

كما وان عمليات التنسيق تتم بموافقة الخطط المبنية على مجموعه من الوظائف المتاحه من قبل القوات المسلحة في الكليات المعنيه بها وهي , تخصصات الكليات التقنية المرحب بخريجيها , سواء كانوا من كلية التقنية بالرياض، او بجدة، او بالدمام، او بخميس مشيط، او بحفر الباطن .

ومن هنا فان الادارة العامة في اعلان تقديم وظائف التجنيد بالقوات المسلحه , قامت بالتعاون مع كليات التدريب التقني والمهني بجمع كافة التخصصات وتوفير الفرص الوظيفية لها , بشروط محدده , ياتي ضمنها ان يكون المتقدم سعودي الجنسية , ووفرت في هذا فرق العمل المختصّة جاءت من قبل المؤسسة , والدعوة لكافة الخريجين وتوجيه كل واحد منهم الى مقر المقابلات الشخصية لوظائف القوات المسلحة للعام 1439 , بغرض اتمام عملية التنسيق بين أعضاء اللجان مع الإدارة العامة للتجنيد في القوات المسلحة.

وتجدر الاشارة الى ان مؤسسة التدري بالمهني والتقني سبق وأطلقت هويتها الجديدة في شهر فبراير من العام الجاري 2018 , وقد تضمنت حينها طرح فرص وظيفية تسعى بها الى مجموعه من الامور , ياتي في مجملها :

توفير برامج تدريبية

زيادة الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص

التوافق فيما بينها بحيث تحقق الغرض مع رؤية المؤسسة وبرامج التحول الإستراتيجي ورؤية المملكة 2030.

وعن شروط ومؤهلات التقديم على وظائف القوات المسلحة “تجنيد” للعام الهجري الحالي 1439, اي لخريجي دفعة هذا العام , فاننا نوفرها لكم هنا مع روابط التقديم المباشر من الموقع ارسمي لادارة القوات المسلحة السعودية ..

شروط التقديم على وظائف القوات المسلحة “البرية – البحرية”