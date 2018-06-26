فتح التقديم علي بوابة القبول الالكتروني الموحد للطالبات فى هذه المناطق علي الرابط الرسمي للبوابة

فى مستجدات ما ورد من أخبار المملكة العربية السعودية اليوم, قامت اللجنة المنظمة لعملية التقديم الإلكتروني الموحد بالجامعات الحكومية للطالبات فى منطقة الرياض, العاصمة السعودية, بالإعلان عن بدء وفتح التقديم الالكتروني الموحد للطالبات فى الرياض كما تم أيضا فتح التقديم في الكلية التقنية, كنا أوضحت اللجنة الإرشادات الخاصة بعملية التقديم للطالبات حتي يتم التقديم بدون وقوع أي أخطاء تعمل علي تعطيل أو الغاء التقديم الموحد للطالبات.

وأضحت اللجنة بأن موعد التقديم الإلكتروني الموحد للطالبات المتقدمات للكليات الحكومية سيستمر لمدة سبعة أيام إبتداء من اليوم الثلاثاء المواقع 12 شوال 1439 هجرياً , وحتي 19 شوال 1439 هجرياً, وبينت بأنه لا يوجد أي فوارق او مميزات لأصحاب التقديم فى أول الفترة أو أخرها.

وفيما يخص الإرشادات التى أوضحتها اللجنة المنظمة والتى يجب مراعتها بشكل جدي من قبل الطالبات المتقدمات قبيل إقدامهم علي التقديم الموحد فهي كالآتي:

أولا: اللجنة لا تعطي حق التقديم للطالبات الحاصلات علي درجة الثانوية العامة أو ما يعادلها لمدة تخطت الـ 5 سنوات.

ثانيا: اللجنة المنظمة تلزمة الطالبات المتقدمات بملء النموذج الخاص بطلب الإلتحاق والحرص علي ملء جميع المطلوبة فى النموذج.

ثالثا: اللجنة لا تعطي حق التقديم للكليات التقنية للطالبات الحاصلات علي درجة الدبلوم.

رابعا: اللجنة لا تعطي حق التقديم مرة أخري للطالبات المفصولات لأسباب تأديبية.

خامسا: اللجنة لا تعطي حق التقديم مرة أخري للطالبات المفصولات لأسباب تعليمية.

سادسا: اللجنة تلزم الطالبات بالحرص علي ترتيب التخصصات الراغبات بالدراسة بها علي أن يتم إختيار تلك التخصصات وفقا للشروط الخاصة بها.

رابط بوابة القبول الالكتروني الموحد للطالبات للتقديم 1439

هذا وقد تم الإعلان إيضاح بعض التساؤلات الشائعة من قبل الطالبات المتقدمات بالإضافة إلي أجوبتها علي بوابة التقديم الإلكتروني الموحد للطالبات الموحد فى إطار العمل علي مساعدة الطالبات وتسهيل عمليات التقديم أمامهم, إذ بإمكان أي طالبة الإطلاع علي تلك الأسئلة بشكل مباشر بالدخول إلي موقع التقديم الالكتروني الموحد للطالبات من هنا.