ظهور نتائج قبول النيابة العامة 1439 للنساء واتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين فى وظائف النيابة العامة

نتائج قبول النيابة العامة 1439, كشفت هيئة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن نتائج أسماء المرشحات لوظائف النيابة العامة 1439 هـ، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة على شبكة الإنترنت.

إذ اعتمد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك “سلمان بن عبد العزيز” أمرا ملكيا يقتضي بتعين عدد 251 عضوا بالنيابة العامة، والتي تم تخصيصها للنساء السعوديات، لكي يتم إدماجهم في الوظائف الحكومية والحصول على فرصتهم في التوظيف بشتي المجالات في المملكة.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف النيابة العامة 1439هـ

ويأتي توظيف النساء المقبولات في نتائج قبول النيابة العامة 1439 للعام الهجري 1439 يأتي ضمن دعم الملك “سلمان بن عبد العزيز” لهيئة النيابة العامة، وقد توجه النائب العام بالشكر والامتنان لخادم الحرمين علي مجهوداته الدائمة واهتمامه بهيئة النيابة العامة.

نتائج قبول النيابة العامة 1439 هجرياً

كما أعلنت لجنة القبول بوظائف النيابة العامة عن أنه يمكن للمتقدمين لوظائف النيابة العامة 1439 الاستعلام عن القبول برقم الهوية الوطنية، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة ، علي أن يتم الدخول وتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم.

كما أوضحت النيابة العامة أنه من المقرر أن يتم خضوع المقبولات من النساء للوظائف النيابة العامة للعام الهجري 1439، لفترة تدريبية بعد التعيين مباشرة، حيث سيتم تجربتهم في الوظائف التي تم تعينهم عليها لمدة عام كامل وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تنظمها هيئة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه صرح الحساب الرسمي للنيابة العامة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه تم صدور أمر ملكي بتعيين 251 عضوا في الهيئة، معلنة عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين كما في هو موضح في الصورة التالية:

وبعد أن عرضنا عليكم متابعينا كافة التفاصيل الخاصة نتائج قبول النيابة العامة 1439 وأسماء المقبولين بها للعام الهجري 1439، سنوافيكم بكافة المستجدات التي تجري داخل المملكة العربية السعودية.