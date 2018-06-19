موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي وصرف المساعدة المقطوعة 1439 لشهر رمضان/شوال .. ونزول المساعدات اليوم

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, فى مساء يوم الثلاثاء, بالإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة 1439 لشهر رمضان 1439 هجريا, بإيداع مبالغ فى دفعة جديدة لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك 1439هجرياً, وذلك لعدداً من المستفيدين والمستفيدات الضمان الاجتماعي, والحالات التى تم صرف المساعدة المقطوعة لها هي التى كانت علي قوائم الإنتظار, والتى قد اتمت كافة الشروط اللازمة لكي تكون فى أهلية الاستحقاق للمساعدة المقطوعة لهذا الشهر, كما قامت الوزارة بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة بشكل مباشر فى الحسابات البنكية الخاصة بمستفيدي ومستفيدات المساعدات المقطوعة.
إذ أوضحت المصادر من داخل وزارة العملة والتنمية الإجتماعية بأن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إيداع المبالغ الخاصة بالمساعدات المالية المقطوعة لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي السعودي الذي تم تسجليهم فى ضمن قوائم الإنتظار والذين تمت الموافقة عليه من قبل الضمان الاجتماعية وهؤلاء هم الذين ستصرف لهم مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك 1439 هجرياً.
متى موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439
جدير بالذكر بأنه فى وقت سابق قامت الوزارة بالإيضاح بأن صرف المساعدة المقطوعة سيتم هذه المرة لدفعة كبيرة من المستفدين والمستفيدات الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة فى الأشهر (2 و 3 و 4 و 5 و 6) من العام الهجري المنصرم 1438هجرياً, إذ قد بدأت عمليات الإيداع بشكل مباشر فى الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال مصرف الراجحي وباقي المصارف الأخري فى المملكة العربية السعودية.
أخبار الضمان الاجتماعي
وأوضحت مصادر من وزارة العمل بأنه نظراً لكبر الدفعة الحالية, سيتم العمل علي إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة فى حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي علي دفعات تدريجية إلي أن يتم إكتمال كافة أعداد المستفيدين والمنتفعين من الأشهر التى تمت الموافقة فيها علي الصرف لهم.
كما ورد من مستجدات اخبار ايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي ولمن يسألوا متي موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439 فى حالات الانتظار لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي اللذين تقدمو بطلب المساعدة المقطوعة منذ اشهر او حتى سنوات , لميعاد نزول وصرف المقطوعة لشهر رمضان 1439هـ.
موعد صرف المساعدات المقطوعة 1439 لشهر رمضان
إذ اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه قبل ساعات من فجر اليوم الثلاثاء بتاريخ 6 رمضان 1439 – 22 مايو 2018 , بايداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لجميع المتقدمين بطلب لها وسبق وتمت الموافقه عليهم باستحقاق الصرف لشهر رمضان الجاري .
الضمان الاجتماعي وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لشهر رمضان اليوم
ولقد اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه هذا اليوم عن ايداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة الذي عادة لايكون له وقت محدد من كل شهر او كل ستة اشهر يتم فيها صرف المبالغ , الا انه سبق ونوهت الوزارة لعزمها صرف برنامج المساعدات النقديه المقطوعة خلال ايام الشهر الفضيل وذلك لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بدون تحديد فئات معينه منهم .
وباعتبار ان جميع الحالات التي تم صرف المساعدات المقطوعه لهم قد تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها في الحسابات البنكية مباشره , وتعريفهم من خلال رسائل نصية بانهاء عملية الايداع لمبلغ المساعد والتاكيد على ذلك بالاسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم الطلب مع المبلغ المخصص لشهر رمضان في المساعدة المقطوعة .
وفيما يخص صرف برنامج المساعدات المقطوعة، مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة , فان وزارة العمل والتنمية الاجتماعي تنوي صرف المبالغ لهم “لمن تبقى منهم” خلال شهر شوال 1439 .
وتجدر الاشاره الى ان عمليات صرف برنامج المساعدات المقطوعة يتصل مباشره بمستفيدي الضمان الاجتماعي وياتي ضمن البرامج المساندة المتوفره لدى وكالة الضمان الاجتماعي , وهو برنامج تم اطلاقه قبل سنوات للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية لاصحاب الدخل المحدود من مستحقي الضمان الاجتماعي سواء كانوا اسرة او تابع .
رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني مباشرة
ولكل من يستفسر عن موعد ظهور رقم طلبه في المساعدات المالية المقطوعة , فاننا نوفر لكم هنا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر رمضان ولجميع الاشهر , من خلال الرابط ادناه , يمكنكم الان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني بشكل مباشر عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ..
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني ( من هنا ).
موضوعات متعلقة
مناشدة مستفيدي الضمان الاجتماعي خادم الحرمين لصرف مكرمة رمضان 1439 علي تويتر
موعد صرف مكرمة ملكية ومعاش شهر شوال 1439 لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل
الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل رمضان 1439 بعد إيداع راتب شهر رمضان 1439 هجريا
موعد صرف مكرمة رمضان الملكية 1439
رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر رمضان 1439 برقم السجل المدني
التعليقات
أنا لي 9اشهر اول مره مقدم على المقطوعه انشالله تنزل يوم الأحد
الحمد الله الله يعز الملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان احنا في خير الله
متي بتنزال للشهر4و5و6
انا مقدم على المساعدة المقطوعه 1439/3/12متى راح تنزل ان شاء الله ردو على ضروري
انا مثلك مقدم بنفس الشهر حقك بس يوم ١٨
بس ماندري متى تنزل
السلام عليكم ، انا مقدمه ف المقطوعه تاريخ 22/1/1439 استلمتها اخر مرا قبل سنتين تقريياً متى راح تنزل ليا ، وشكراً.
هل المقطوعه تستحق العناء ؟
ام نحتسب الاجر ونريح راسنا !
انا مقدمه شهر ٦العام والين الحين ماجاني شي تقدرو تقولولي الي مقدم شهر ٦ متئ تنزلو
شوفي حالتك بالموقع الى شهر 6 غيروها الى قائم وتنزل قريب
انا اول مرة اقدم على مقطوعة وهذا تاريخ التقديم 1439/2/10 الآن 7 شهور ولا نزلي شي هذا رقم طلب 3902226326 وهذا رقم الهوية 1026454627 ولدي متوفي ومحتاج المساعدة والله يعلم بظروف اتمناء من أكبر مسول يقراء رسالتي يساعدني بتسريع عملية انزل المساعدة في حسابي
غلط انك تكتبين رقم الهوية.امسحيه لأنه ضعاف النفوس بيستخدمونه بأمور ثانية.امسحيه
اخونا صادق امسحي رقم بطاقتك
انا لي ثلاث سنوات ونصف مجاني شيء محتاجتهاعندي عمليه كيف احصل رقم الطلب
اختي ام عزام
رقم الطلب بتحصلي عليه من مكتب الضمان الاجتماعي
انا مقدم شهر 10شوال1438متي تنزل المقطوعة على حسابي وخلت لقيته مراجع افيدوني
انا الي 9 شهور مجاني شئ وانا محتاجه وعند.أطفال واللي الحين م نزلت
ابغى اعرف كيف اطلع رقم الطلب
المشكله كل ما ادخل بس موجود رقم الضمان كيف اطلع رقم الطلب والمشكله انه في طلباتي مكتوب تحت الاجراء
اتصلي على هذا الرقم19911واطلب رقم الطلب
انا قدمت ١٨/٣/١٤٣٩ والآن مراجع ونتيجة المراجعة : تحت الدراسة
علماً اني هذي ثاني مرة مقدم عليها استلمتها العام بداية عام ٣٨
افيدوني
متى تنزل لي
انا مقدمة من شهر واحد السنة ١٤٣٩ وانا مستجدة يقولون بعد ٦ شهور تنزل مانزلت لي متى تنزل مرت ٦ شهور ولا نزلت اتمنى تردون علي طفشت وانا ارسلكم
انا مقدم في شهر 3/1439 اول مره أقدم والى الان مانزلت
انا مقدم شهر 9 1439 ولحد الان ما نزلت افيدوني وشكرا
ثاني يوم العيد تنزل لك لانك ما صار لك شهر مقدم
انا مقدم شهر ٩ ١٤٣٨ متى تنزل وشكرا
أنا مقدم شهر12 عام1438 واخر مساعده شهر9 عام 1435 افيدوني متى تنزل أن شاءالله
لماذا دفعة كبلر السن لم تندفع بداية هذا الشهر حتي الان.
لم ينزل من سنة 1435لحد الآن مقطوع سوي الراتب الشهري
وان مهجور عندي اربعه واجار وديون ومصاريف ربي يعلم بالحل فرج يارب
انا مقدم اول مرة في رمضان تاريخ ٢٠ ٩ ١٤٣٨
متى تنزل جزاكم الله خير وشكرا
حفظ الله ولاة امرنا . اناشد خادم الحرمين بالامر على من يلزم باعادة النظر في الحد المانع من الضمان لان هناك اسر تضررت من هذا القرار كونه فيه اجحاف وضرر كبير للناس . اللهم احفظ بلادنا وقادتنا من كل سوء
انا قدمت لأول مرة مساعدة في شهر 8 عام 1438 متى تنزلي افيدوني جزاكم الله خير
اللي مقدم في شهر ٦و٧و٨و٩ من ١٤٣٨ يستلمها في رمضان ١٤٤٠ المقطوعه
سعد الشهري الأميرة سحاب عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تعالى قالت سوف اعطي كل مواطن يحمل الهوية الوطنية شرط يكون فوق الأربعون مبلغ مالي معتمد ١٠٠ألف ريال سعودي فقط لاغير ولا بد من إحضار التقارير الطبية الصحية من جميع مستشفيات المملكة العربية السعودية ولابد أن يكون حامل التقارير الطبية مريضا وعليها ختم وزارة الصحة معتمد تم بواسطة الوليدي الشهري
كيف اتواصل معاك معي تقارير والحال صعب مره ويشهد علي الله اني ماشريت لي ولعيالي شي للعيد وجزاكم الله خير
ربما ساعة استجابه اللهم يسر أمرنا
وافرج علينا وعلى اخواننا.في هذا
الشهر المبارك والله ولي التدبير.
الصدقه اوامساعده تطفي غضب الله ومانقص مال من صدقه احب ان ادعو لها بيني وبين نفسي بصراحه تغيرت نظرتي لااميراتنا لن هذا يدل احساسها يشعر بما يشعر به المحتاج وفقها الله الان محرج من طلب المساعدة سوف يقولون ماذكرته من اجل المساعده لاكن التقارير الطبيه ممكن تخفف سوا الظن ارجو ان يصل طلبي هذا انا مريض ولامجال لشرح مهيه المرض لاكن ملخصه بثلاث تقارير طبية واذا طلب فهي موجوده
جزاك الله خير ي سحاب بن غالينا عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود الله يرحمهم . جزاك الله علا المساعده ودافع بلا عنك وصدقه جاريه لوالدينك .اما انا مفصول عسكري وصارلي سنتين وعاطل عن عمل ولااني متزوج وابي المساعده لي زواج وانا وعمري الان ٤٠ سنه راح اجيب تقرير بس متى اقدم وكيف . وجعلها من موازين حسناتك .ارجو الرد ضروري
كيف اطلع رقم الطلب مستفيد جديد بالضمان ابي اعرف متى ينزل اول راتب ضمان لي رحت لمكتب الضمان يقولون هذا عند الوزارة ماعندنا علم مع العلم تم قبولي وبصمة عند الضمان في 27 /8 /1439 ورفعو معاملتي كامله ودي اعرف ينزل اول راتب باخر 9 رمضان حق شوال والمكرمه الرجو الرد وشكرا الشمري 0550649377
الحمدلله نزلت الولده قبل اسبوعين تقريبا وهي مقدمه عام 1437 هـ اللهم لك الحمد حتى ترضا شكرن سيدي خادم الحرمين الشريفين جزاك الله الف خير
الشؤون الاجتماعية بدأت باستلام التأدية من وزارة المالية امس ١٩ رمضان بداية خير علي الجميع ان شاء الله وكل عام وانتم بخير وتقبل الله صيامكم
انا اخر مره نزلت لي المقطوعه شهر ٦ /١٤٣٦وحالتي قائم ماادري هل في اي بشاره قريبه قبل العيد او بعد العيد يارب ارزقني من حيث لا احتسب جزاكم الله خير ويرزقكم وياي افيدوني
السلام عليكم ..يارب تنزل المقطوعه لي ولكم بإذن الله ويرزقنا جميع إن شاءالله …
جدا محتاجتها وصابره وانتظر …شايله بيت كامل لحالي يد وحده ماتصفق ..لكن عسئ الله يفرجها علي وعليكم يارب
سؤل للي عندة خبرة في الضمان… الي كبيرفي العمر وعندة عائلة ومريض ولدية تقريرطبي بعجزكلي.وعايش علي راتب الضمان…. هل يستحق مقطوعة سنوية .
وشكراً
ارجوالاستجابه لطلبي بصرف مرتبي والمقطوعه حيث انني مريض وطاعن في السن واعول عءله ومستعد باحضار تقرير طبي
سلام عليكم ابي منكم الافاده انا مقدم مقطوعه شهر 8/1438 وحالة طلب/ مراجع
متى تنزل لي تكفوون انا بأمس الحاجه اتمنى الرد
في سنتان ونص مقدم علي المقطوعه وماجاني شيء كله كذب في كذب
العشر الأواخر مباركه وإنشاء الله ماتخلص العشر الا اودعوا في حسابات المستفيدين والله يعلم كم انحن بحاجة هذه المقطوعة ديون وإيجار وحتى ملابس العيد مافيه فلوس ياولدي مافيه فلوس الله يفرجها علينا ويغنينا ربي من واسع فضله
انا مقدم قبل ٣ شهور وعند الاستعلام يظهر فقط تاريخ اخر مساعدة
انا مقدمه ع المطقوعه والحين صار لي سنه من قدمت عليه .والله احنا في بحاجه لها .حق اجار الشقه و ملابس العيد فرجها علينا ربي فرجها عليكم ان شاء الله
يالله العجب الشايب اللي عمره 62 وراتبه التقاعدي 5225 ريال ومستاجر المنزل وأسرته 6 من غير العائل يرفض طلب المساعدة ويرفض من الضمان الاجتماعي كانت آخر مساعدة 1435. وآخر طلب تقدم به جمادى الأولى 1437 رقم الطلب
3705227199
صبرآ جميل والله المستعان مالنا غير الصبر وربي يفرجها على كل محتاج أن شاء الله تنصرف والله انا في امس الحاجه لها
والي مقدم قبل شهر هل بينزل له شيء
انا اسمي ابراهيم بن سلمان سويلم الحويطي تفاجئت بان الضمان ادعي بانني تلقيت مساعده عام 1430 وعام 1432 عن طريق البنك الاهلي افيدكم بان انني لم احصل علي هذه المساعدات وراجعت البنك الاهلي وتم حصر كلمبلغ من عام 30 وعام 32 وانتهي البنك علي انه لم يجد اي تحويل لذا بصفتكم تحاربون الفساد اتبعو مسار هذه المبالغ الي اين ذهبت وربما ستجدون مثل الأسلوب واذا حصلتم عليها من الطبيعي ان ترسلوها لي اتعهد ابراهيم كاتب الرساله مسئول عن صحة ماذكرته وليس لي الحق بانكار اوالطعن في هذه الرساله او هذا البلاغ وشكرا
والله كلمه اكتب تعليق اشعر انها تخفف من حجم خاصه موضوعي لنه يتكون من عده محاور اولا صاحب المال الدوله ثانيا من اوستمن علي ايصال هذه الامانه ثالثا وصول الامانه الي مركز الايصال رابعا انا الضحيه من عام 1430 الي عام 1438 سنه علمي بهذا الامر وربما حصل خطا اوي اي خلل غير مقصود مع العلم انني اختارالكلمات بعنايه وادب والخوف نوعا ما اشكر كافه الكادر المستمر في العطا
انا مقدم من سنوات ولم استلم إلا مرتين وصار لي كم سنه ماقدمت وصار مايجيني شي يبوني كل سنه اقدم
انا اظنه على حسب مزاج مدير الضمان الاجتماعي وموظفينه
منال ان كنتئ مؤهله للاسحقاق فتفائلي خير ان شاء الله الاسبوع هذا في دفعات راح تنزل تدريجيا للي مقدمين سنة 1438وبعدها راح ينزلون تدريجيا علئ شكل دفعات للي قدمو سنة 1439انا مثلك في قائمة الانتضار طبعا هذا كلام احدالزملاء يعمل في وزارة الشئون وان شاء ان يكون صادق وشكرا
هذا حسابي الراجحي احد يساعدني بتكملة المهر لزوجتي يارب يارب في فاعل خير
534608010034176
الراجحي الاسم,تميم علي عبدالله القرني السجل المدني/1046291520/من سكان العرضيه الجنوبيه
أرجو أفادتي ضروري انا مقدم من شهر 9 1438 ولا الحين مانزلت ويعلم الله اني بحاجته ضروري لأن صاحب البيت الذي مستأجر من عنده شكاني في المحكمه يريد حق 6 أشهر متأخرات وشكرآ
ربما ساعة استجابه اللهم يسر أمرنا
وافرج علينا وعلى اخواننا.في هذا
الشهر المبارك والله ولي التدبير.
راتب الظمان الاجتماعي منزل
راتب الظمان الاجتمااعي منزل سجين
متى ينزلون مقدمي الطلبات في الشهور 789
عام 1438 نرجو الرد وشكرا
وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولو الملك سلمان أصدر مكرمه وأمر بصرفها والله سبحانه ما أراد، والله ما بجيكم هلله. مادام ملك الحزم والعزم وولي عهده بخير وعااااافيه فهذا رااااس المال للسعوديه بشكل خاص والدول العربيه والإسلاميه بشكل عام وإذا تم صرف المكرمه فهذا ليس بمستغرب عليهم جعل والديهم في جنات النعيم ووالدي ووالدا كل من يقرآ. قولو آآآمين
يارب تنزال المقطوعه واسال الله يخلينا ابوفهد في ادعيه في القدر يارب والله محتاج
من يقدر يساعدني وله دعوه عن ظهر قلب بهذي العشر الأواخر
رقمي0564855274 والله مااقدر اخذ كسوة عيد لعيالي طفران على الحديده يارب فرجك حقين الضمان بالرياض حرموني من المفطوعه وراتبي 4 ونصفه اقساط وعذرهم عندي الف تامينات ومستاجر ومتقاعد وعندي مريض واسرتي 7
هذا سجلي المدني. 1047564792 يشهد الله علي اني صادق ..اناشد الملك سلمان .. وولي عهده حفظهم الله ..خير بلدنا على الغريب اعطونا حقنا وهؤلاء الضمان ابن البلد والشيبان بالذات مثلي
انت بالمدينة
قدمت في ٦/٩/١٤٣٩علي المقطوعه ابي اعرف ممكن تنزل لي ومته وشكرا
يا اخوان كل واحد بيجيه دوره لكن الصبر زين
انا مثلكم والله الحال زفت لكن نصبر وربنا بيفرجها ان شاء الله على الجميع
ياااارب تنزل المكرمه بااسرع وقت يعلم الله اني مطلقه وعندي اطفال ابي اكسيهم للعيد المعاش شريت فيه علاج لامي المشلوله واخوي المشلول املي بعد الله با المكرمه اكسي عيالي ويفرحون فا العيد حتى المقطوعه قدمت عليها مانزل لي شي ياااارب ياكريم اي احد عنده معلومه ويقدر يساعدني هذا رقمي0502970006
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يعطي كل ذي مسأله سؤاله ويعلم الله أن كل اللي قدموا على هذه المقطوعة بحاجة لها والكل ينتظر الفرج وإنشاء الله انه قريب وبأذن الله قبل العيد ينزلونها
يارب تنزلي المساعده المقطوعه محتاجها لكسوه العيد لعيالي
صلو عالحبيب اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قرأت خبر وبشاره خير في صحيفة سبق بأن ملكنا الغالي ابوفهد أطال الله في عمره آمر بالصرف لمستفيدين الضمان الاجتماعي لصرفها قبل العيد ابشروا بالخير والفرح بارك الله
لكم فيها وإنشاء الله مايبقى احد الا ونزلت له
3705227199 هذا رقم الطلب من عام 1437 علما بأن آخر مساعدة كانت 1435 بشرونا
انا مقدم رمضان1438 متى تنزل تكفون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك انا مقدم على المقطوعة من شهر شعبان 1438 ولم ينزل شيء وملكنا أطال الله في عمره أمر بالصرف لمستفيدين الضمان الاجتماعي في العشر الأواخر من رمضان والتفاؤل بخير انها بتنزل ولحد الان مانزل شيء يارب العالمين انك تعلم بحالنا فارزقنا من واسع فضلك عاجلاً غير آجل
انا لي سنه مقدم على المقطوعه واول مره للحين مانزلت وش السالفه