موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي وصرف المساعدة المقطوعة 1439 لشهر رمضان نزول المساعدات اليوم

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, فى مساء يوم الثلاثاء, بالإعلان عن صرف المساعدات المقطوعة 1439 لشهر رمضان 1439 هجريا, بإيداع مبالغ فى دفعة جديدة لمستفيدي برنامج المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك 1439هجرياً, وذلك لعدداً من المستفيدين والمستفيدات الضمان الاجتماعي, والحالات التى تم صرف المساعدة المقطوعة لها هي التى كانت علي قوائم الإنتظار, والتى قد اتمت كافة الشروط اللازمة لكي تكون فى أهلية الاستحقاق للمساعدة المقطوعة لهذا الشهر, كما قامت الوزارة بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة بشكل مباشر فى الحسابات البنكية الخاصة بمستفيدي ومستفيدات المساعدات المقطوعة.
إذ أوضحت المصادر من داخل وزارة العملة والتنمية الإجتماعية بأن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إيداع المبالغ الخاصة بالمساعدات المالية المقطوعة لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي السعودي الذي تم تسجليهم فى ضمن قوائم الإنتظار والذين تمت الموافقة عليه من قبل الضمان الاجتماعية وهؤلاء هم الذين ستصرف لهم مبالغ المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك 1439 هجرياً.
متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1439
جدير بالذكر بأنه فى وقت سابق قامت الوزارة بالإيضاح بأن صرف المساعدة المقطوعة سيتم هذه المرة لدفعة كبيرة من المستفدين والمستفيدات الذين قاموا بتقديم طلبات المقطوعة فى الأشهر (2 و 3 و 4 و 5 و 6) من العام الهجري المنصرم 1438هجرياً, إذ قد بدأت عمليات الإيداع بشكل مباشر فى الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال مصرف الراجحي وباقي المصارف الأخري فى المملكة العربية السعودية.
اخبار الضمان الاجتماعي
وأوضحت مصادر من وزارة العمل بأنه نظراً لكبر الدفعة الحالية, سيتم العمل علي إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة فى حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي علي دفعات تدريجية إلي أن يتم إكتمال كافة أعداد المستفيدين والمنتفعين من الأشهر التى تمت الموافقة فيها علي الصرف لهم.
كما ورد من مستجدات اخبار ايداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي ولمن يسألوا متي موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1439 فى حالات الانتظار لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي اللذين تقدمو بطلب المساعدة المقطوعة منذ اشهر او حتى سنوات , لميعاد نزول وصرف المقطوعة لشهر رمضان 1439هـ.
هذا موعد صرف المساعدات المقطوعة 1439 لشهر رمضان
إذ اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه قبل ساعات من فجر اليوم الثلاثاء بتاريخ 6 رمضان 1439 – 22 مايو 2018 , بايداع وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لجميع المتقدمين بطلب لها وسبق وتمت الموافقه عليهم باستحقاق الصرف لشهر رمضان الجاري .
الضمان الاجتماعي وصرف مبالغ المساعدة المقطوعة لشهر رمضان اليوم
ولقد اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه هذا اليوم عن ايداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة الذي عادة لايكون له وقت محدد من كل شهر او كل ستة اشهر يتم فيها صرف المبالغ , الا انه سبق ونوهت الوزارة لعزمها صرف برنامج المساعدات النقديه المقطوعة خلال ايام الشهر الفضيل وذلك لعددٍ من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بدون تحديد فئات معينه منهم .
وباعتبار ان جميع الحالات التي تم صرف المساعدات المقطوعه لهم قد تمّ إيداع مبلغ الدعم المالي لها في الحسابات البنكية مباشره , وتعريفهم من خلال رسائل نصية بانهاء عملية الايداع لمبلغ المساعد والتاكيد على ذلك بالاسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم الطلب مع المبلغ المخصص لشهر رمضان في المساعدة المقطوعة .
وفيما يخص صرف برنامج المساعدات المقطوعة، مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة , فان وزارة العمل والتنمية الاجتماعي تنوي صرف المبالغ لهم “لمن تبقى منهم” خلال شهر شوال 1439 .
وتجدر الاشاره الى ان عمليات صرف برنامج المساعدات المقطوعة يتصل مباشره بمستفيدي الضمان الاجتماعي وياتي ضمن البرامج المساندة المتوفره لدى وكالة الضمان الاجتماعي , وهو برنامج تم اطلاقه قبل سنوات للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية لاصحاب الدخل المحدود من مستحقي الضمان الاجتماعي سواء كانوا اسرة او تابع .
رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني مباشرة
ولكل من يستفسر عن موعد ظهور رقم طلبه في المساعدات المالية المقطوعة , فاننا نوفر لكم هنا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر رمضان ولجميع الاشهر , من خلال الرابط ادناه , يمكنكم الان الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني بشكل مباشر عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ..
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني ( من هنا ).
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رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر رمضان 1439 برقم السجل المدني
التعليقات
يارب ياكريم اسال الله انه تنزال المقطوعه والله محتاجه
بس محتاجه ومحتاجه.والنهايه بيروحون في اي فون 8😒😂😂👉
لك الحمد والشكر يا رب العالمين نزلت المقطوعه الحمد لله لك يا رب
الحمدلله .. ربنا يباركلك فيها ويرزقك من وسع .. وعقبال باقي الاخوة ان شاء الله
متا نزلتلك. وعقبال البقية يارب
زين نزلت لكم من متى اخر مره استلمتو ؟؟
متى مقدم على المقطوعه انت
متى
طَيب متى قدمت فيها
يارب تزال في هذا الايام اسال الله وادعيه انه تزال في الايام ياكريم
ان شاء الله تنزلك أخي ..
يا اخوان افيدوني انا مقدم في 25/7/1438 هل انا مطول يوصلني ادور وجزاكم الله كل الخير
الدفعه الجايه انشاءالله لأن الدفعه اللي نزلت تشمل اللي مقدمين
بشهر23456بس
جزاك الله خيرا
واللي مقدم من شهر 1 عام 38 ومانزله شي .. وش يسوي
كيف اطلع رقم الطلب في الضمان
ادخل علي حسابك احتمال يتم تسجيل معلوماتك وبالتالي تجد رقم الضمان مسجل او رقم الطلب من خلال طلباتي (تابعه) من خلال تسجيل جديد او نسيت كلمه المرور بس على رقم الجوال اللي سجلته عندهم
https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/
للأسف اعرف عايلة ليس لد ابوهم اي دخل غير حساب الموطن وجاهم العيد وهم 7 بنات ومصريفهم عاليه ومقدمي 1438 في شهر 12 والي الان مانزل شي الإيجار عليهم مصاريف العيد
ان شاء الله تنزل الدفعه الجاية ..
انا مقدمه من شهر 2/1438 والظاهر منسيه مانزل شيء نهائي كيف احصل على رقم الطلب ؟
اذا صدرت الموافقه ادخلي على حسابك احتمال يتم تسجيل معلوماتك وبالتالي تجدين رقم الضمان مسجل او رقم الطلب من خلال طلباتي ( تابعيه) من خلال تسجيل جديد او نسيت كلمه المروربس على رقم الجوال اللي سجلتيه عندهم
https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/
جزاك الله خير . بجرب وبشوف ان شاء الله تضبط معاي
اخي الكريم دخلت في حساب والدتي في طلباتي وجدت كلمه تحت الأجراء بمعني ايه بالله أفيدني
أيه خلاص ينزلها مقطوعه ادخل مره ثانيه على الموقع تحصل سالب مكان الطلب يعني خلاص تنزل خلال الشهر الكريم جربت زي كذا السنه الي فاتت نفس الوقت
اللهم احفظ لنا خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأدم علينا نعمة الأمن والامان
اللهم آمين ..
نتمنى من ملكنا الإعانة الرمضانيه إلي كل سنه
انا ماجاني شي مقدم من شهر 7 حالتي تحت الدراسة
أيه خلاص ينزلها مقطوعه ادخل مره ثانيه على الموقع تحصل سالب مكان الطلب يعني خلاص تنزل خلال الشهر الكريم جربت زي كذا السنه الي فاتت نفس الوقت
اي بنت مطلقه من زوجها تتقدم على الضمان فورا وتستلم راتب ومساعده
وربي حتا انا افكر اطلق فكه
انا مقدمه شهر عام 1438شهر 9متى تنزل يااخواني افيدوني محتاجتها ضروري افيدوني الله يرزقني وياكم يارب
انا مقدم من شهر 4/1438 للان مانزل شي
الله كريم السجل المدني ١٠٢٨٥٣١١٧٤
انا دقيت على الضمان قالو لي انت قائم. اول كان تحت الدراسه ومدري شسالفه اذا فيه اجد يفيدني بشي جزاكم الله خير
قائم يعني روح كل يوم شيك ع الصراف اتوقع ف اي لحظه تنزل الله يرزقك وبالتوفيق
ابو حسن:
كم جلست تحت الدراسه طولت ولا لا .
لانى توى اتصلت عليهم قالو أنت تحت الدراسه مافهمت يعنى يطول تحت الدراسه افيدونا جازكم الله خيرا.
ليش ماينزل لكل مستفيدي الضمان كل سنة في رمضان
انا سهر خمسه مقدمه لي سنه واربع شهور ومانزل لي شي
الاخت همس اكيد حالتك قائم وقريبا المبلغ بحسابك اتصلي على 19911 وشوفي حالتك
وانا كيف أعرف أنه بينزلى أو لا أفيدونا
انا مانزلى لأحد اتقوع أنهم ينزولها اليوم الظهر.
ولا اليوم الأخير من المقطوعه. اللى نزلتلهم.
انا ارمله ومقدمه علي المقطوعه من 15/8/1438 افيدوني متى تنزل الله يجزاكم خير
اللي يبي رقم الطلب يتصل على 19911 والمقطوعه شملت للمقدمين 2و3و4و5و6 ل 1438 اللي مقدمين خلال هذي الفتره اكيد تحولت حالتهم الى قائم
الاخ خالد القاضي رقم الطلب مايطلع من خلال الموقع لامن طلباتي ولاغيره اتصل على 19911
الاخت همس اكيد حالتك قائم وقريبا المبلغ بحسابك اتصلي على 19911 وشوفي حالتك
أخ محمد كيف أعرف انها نازلة أو لا .
هل باقى فى دفعه ولا آخر دفعه اليوم.
هم اختاروا من شهر الى شهر 6 لعام 1438 اللي قدموا خلال هذه الفتره صرفوا لشهر 2 و3 والباقين تحولت حالاتهم ويبقى الصرف قريبا اتصل على 19911 اذا تحولت فقريبا هي بالحساب
انا زوجي مقدم له 6اشهر بس مانزلت
زوجي مقدم له 6اشهر بس اخر مره نزلت له سنة 1435هجري ياليت تنزل والله الحال الله اعلم به لكن الحمدالله
انا قدمت شهر ٥ عام ١٤٣٩هجريه و الله اعلم متى تنزل ايفيدوني.
ابنتي مقدمه طلب 12/9/1436 وحتى الان مانزل لها شي
اخي الكريم محمد البلادي انا مقدم من شهر 1 عام1438
والي مقدم شهر 6 استلم من نفس العام استلم فين العدالة في الموضوع برغم انه لا يوجد لي اي مصدر رزق غير الضمان والتاهيل الى توقف وحساب المواطن ورب اسره 6 انفار اصغرهم عمره عشر سنوات واكبرهم 19
احتمال انك غلطان بتاريخ التقديم ولكن بالفعل هم وصلوا الان لشهر 6 صرفوا لشهر 2 و3 ويبقى 4 و5 و6 حالاتهم قائمه اذا كنت متأكد من التاريخ اشتكي على الضمان وخذ حقك بس اول اتصل على 19911 واسألهم عن حالتك
اخر مرا استلمت المقطوعه 14/5/1436وحتى الان مانزلي شي
الله مع الصابرين
أنا من الدفعة الجايه ولا خلاص آخر دفعه كانت اليوم
انا مقدم في شهر 3/1439 متى تنزلي
انا مثلك بنفس الشهر بس ماندري متى تنزل
اخ محمد مقدم من شهر39 3/14 متي تنزل
والله تعبتوانا انتظر ..وزهقت روحي من الضغط والديون والمصاريف هذا لي ثالث سنه ولا نزلت الى الان من ..1437/5/26
مقدمه والي اليوم ماجاني شئولاني عارفه ايش السوات …
لاحول ولا قوة الا با الله العلي العظيم
ام محمد اكيد حالتك قائم وستصرف قريب اتصلي على 19911 وتأكدي من الحاله وادخلي برقم الطلب من هنا https://mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/order_inquery
الاخوه والاخوات اللي مقدمين من شهر 2 الى شهر 6 ل 1438 هؤلاء صرفوا لشهر 2 و3 ويبقى 4 و5و6 ستصرف لهم قريبا ولابد من الاتصال على 19911 لمعرفه الحاله اذا فيه احد قبل هذا التاريخ مقدم فعليه تقديم شكوى تابعوني بمنتدى البطاله الضمان
هذا الرابط يوضح هل المقطوعه ستصرف ام لا اذا ليس لديك رقم الطلب اتصل على 19911 واطلبه منهم اذا دخلت الرابط ومتأكد من رقم الطلب والهويه يطلع لاتوجد نتائج لخيارات البحث هذا يعني ان الحاله قائم وستصرف
https://mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/order_inquery
للاحاطه موقع الضمان الان عطلان والخاص بالاستفسارات جميعها
الموقع الان شغال https://mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/order_inquery
أخ محمد كيف أعرف رقم الطلب
الاتصال على 19911
والي اول مره يقدم ولا جاته له ثمنيه أشهر أفيدونا وشكرا
اول مره ولا اخر مره هم متبعين تاريخ التقديم
انا مقدم من شهر5سنه1438والى الحين مانزال لي شي!ومتي راح ينزال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني مكتوب مراجع وتحت الدراسة
مع العلم أني مقدم شهر 5/1438
أنا لي 9اشهر اول مره مقدم على المقطوعه انشالله تنزل يوم الأحد
الحمد الله الله يعز الملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان احنا في خير الله
متي بتنزال للشهر4و5و6
انا مقدم على المساعدة المقطوعه 1439/3/12متى راح تنزل ان شاء الله ردو على ضروري
انا مثلك مقدم بنفس الشهر حقك بس يوم ١٨
بس ماندري متى تنزل
السلام عليكم ، انا مقدمه ف المقطوعه تاريخ 22/1/1439 استلمتها اخر مرا قبل سنتين تقريياً متى راح تنزل ليا ، وشكراً.
هل المقطوعه تستحق العناء ؟
ام نحتسب الاجر ونريح راسنا !
انا مقدمه شهر ٦العام والين الحين ماجاني شي تقدرو تقولولي الي مقدم شهر ٦ متئ تنزلو
شوفي حالتك بالموقع الى شهر 6 غيروها الى قائم وتنزل قريب
انا اول مرة اقدم على مقطوعة وهذا تاريخ التقديم 1439/2/10 الآن 7 شهور ولا نزلي شي هذا رقم طلب 3902226326 وهذا رقم الهوية 1026454627 ولدي متوفي ومحتاج المساعدة والله يعلم بظروف اتمناء من أكبر مسول يقراء رسالتي يساعدني بتسريع عملية انزل المساعدة في حسابي
انا لي ثلاث سنوات ونصف مجاني شيء محتاجتهاعندي عمليه كيف احصل رقم الطلب
انا مقدم شهر 10شوال1438متي تنزل المقطوعة على حسابي وخلت لقيته مراجع افيدوني
انا الي 9 شهور مجاني شئ وانا محتاجه وعند.أطفال واللي الحين م نزلت
ابغى اعرف كيف اطلع رقم الطلب
المشكله كل ما ادخل بس موجود رقم الضمان كيف اطلع رقم الطلب والمشكله انه في طلباتي مكتوب تحت الاجراء
اتصلي على هذا الرقم19911واطلب رقم الطلب
انا قدمت ١٨/٣/١٤٣٩ والآن مراجع ونتيجة المراجعة : تحت الدراسة
علماً اني هذي ثاني مرة مقدم عليها استلمتها العام بداية عام ٣٨
افيدوني
متى تنزل لي
انا مقدمة من شهر واحد السنة ١٤٣٩ وانا مستجدة يقولون بعد ٦ شهور تنزل مانزلت لي متى تنزل مرت ٦ شهور ولا نزلت اتمنى تردون علي طفشت وانا ارسلكم
انا مقدم في شهر 3/1439 اول مره أقدم والى الان مانزلت
انا مقدم شهر 9 1439 ولحد الان ما نزلت افيدوني وشكرا
انا مقدم شهر ٩ ١٤٣٨ متى تنزل وشكرا
أنا مقدم شهر12 عام1438 واخر مساعده شهر9 عام 1435 افيدوني متى تنزل أن شاءالله
لماذا دفعة كبلر السن لم تندفع بداية هذا الشهر حتي الان.
لم ينزل من سنة 1435لحد الآن مقطوع سوي الراتب الشهري
وان مهجور عندي اربعه واجار وديون ومصاريف ربي يعلم بالحل فرج يارب
انا مقدم اول مرة في رمضان تاريخ ٢٠ ٩ ١٤٣٨
متى تنزل جزاكم الله خير وشكرا